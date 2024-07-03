Район Амалиенау связан с именами выдающихся учёных, писателей, промышленников, бизнесменов, архитекторов.
Их судьбы живут не только в воспоминаниях, но и в деталях, которые можно посмотреть, потрогать и понять изнутри.
На своеобразном турнире вам предстоит исследовать окрестности, отыскать сокровища и определить хранителя главного артефакта — рыцарского ордена.
Их судьбы живут не только в воспоминаниях, но и в деталях, которые можно посмотреть, потрогать и понять изнутри.
На своеобразном турнире вам предстоит исследовать окрестности, отыскать сокровища и определить хранителя главного артефакта — рыцарского ордена.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание квеста
Что вас ожидает
В 19 веке в Амалиенау жил юрист и политический деятель Эдуард фон Симпсон. Последним из всех жителей Пруссии он был возведён в потомственное дворянство и получил рыцарский орден. Симпсон спрятал свой орден в Амалиенау — на территории поместья своего родственника Антона Дугласа — и сообщил о тайне амулета лишь одному человеку, Хранителю ордена Чёрного Орла.
Звучит как неразрешимая загадка? К счастью, на улицах старинного района сохранилось множество подсказок о местонахождении ордена. Вот что поможет вам в его поисках:
- У дома промышленника, занимающегося тканями, пригодится умение разбираться в текстиле.
- У виллы Яфа, где в советские годы была школа робототехники, вы попробуете решить задачу на сообразительность и математический расчёт.
- На извилистых улочках Амалиенау вас поджидает поэтическое задание: поиск объектов по стихотворному описанию.
- Возле памятника Кутузову потребуется знание военной истории и российских наградных орденов, а также наблюдательность.
- Особое задание от Последнего Рыцаря — ориентирование по старинной карте.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым, студентам и старшим школьникам (от 14 лет).
в среду и пятницу в 09:30
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центрального парк культуры и отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 09:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 170 туристов
Гид-экскурсовод с высшим математическим образованием. Люблю досконально изучать все вопросы, а краеведение — моё основное хобби. Всегда интересовалась историей родного города, в котором родилась и выросла. Люблю Калининград и его жителей! На экскурсиях я покажу вам город во всей его красе и уникальности. Проявлю гостеприимство и подробно, в деталях расскажу много интересного и познавательного.Задать вопрос
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