Район Амалиенау связан с именами выдающихся учёных, писателей, промышленников, бизнесменов, архитекторов. Их судьбы живут не только в воспоминаниях, но и в деталях, которые можно посмотреть, потрогать и понять изнутри. На своеобразном турнире вам предстоит исследовать окрестности, отыскать сокровища и определить хранителя главного артефакта — рыцарского ордена.

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Описание квеста

Что вас ожидает

В 19 веке в Амалиенау жил юрист и политический деятель Эдуард фон Симпсон. Последним из всех жителей Пруссии он был возведён в потомственное дворянство и получил рыцарский орден. Симпсон спрятал свой орден в Амалиенау — на территории поместья своего родственника Антона Дугласа — и сообщил о тайне амулета лишь одному человеку, Хранителю ордена Чёрного Орла.

Звучит как неразрешимая загадка? К счастью, на улицах старинного района сохранилось множество подсказок о местонахождении ордена. Вот что поможет вам в его поисках:

У дома промышленника, занимающегося тканями, пригодится умение разбираться в текстиле.

У виллы Яфа, где в советские годы была школа робототехники, вы попробуете решить задачу на сообразительность и математический расчёт.

На извилистых улочках Амалиенау вас поджидает поэтическое задание: поиск объектов по стихотворному описанию.

Возле памятника Кутузову потребуется знание военной истории и российских наградных орденов, а также наблюдательность.

Особое задание от Последнего Рыцаря — ориентирование по старинной карте.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым, студентам и старшим школьникам (от 14 лет).