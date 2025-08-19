Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы В комфортной и дружеской атмосфере прогуляемся по старинным кварталам и погрузимся в насыщенное прошлое города с удивительной историей. 5 2 отзыва

Дина Ваш гид в Калининграде Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда По договоренности с туристами 6700 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Знакомство с Калининградом Моя экскурсия — отправная точка, с которой нужно начинать знакомство с городом. В дружеской атмосфере и с историческими отсылками в прошлое вы пройдёте по главным местам, увидите следы средневекового Кёнигсберга на улицах современного Калининграда. Посетите территории нескольких средневековых городов — Лёбенихта, Альтштадта, Кнайпхофа, Ломзе и Форштадта. Наш маршрут Я покажу историческое сердце города, где были основаны три отдельных городских поселения — Кнайпхоф, Альтштадт и Лёбенихт. В 1724 году они объединились и образовали единый город — Кёнигсберг. Расскажу об удивительной истории Калининграда, которая насчитывает более VII веков, а также о тевтонских рыцарях и прусских вождях, Кёнигсбергском замке и Кафедральном соборе. Проведу тропинками, по которым ходили великий философ Иммануил Кант и знаменитый автор «Щелкунчика» Эрнст Теодор Амадей Гофман. Мы увидим Королевскую гору и руины замка, восхитимся мощью Кафедрального собора XIV века и прогуляемся по современной Рыбной деревне, а на Медовом мосту мы вспомним историю о хомлинах и поприветствуем одного из них — дедушку Карла. По желанию посетим сырную мастерскую, отведаем сырного кофе и/или отправим открытку из домика смотрителя медового моста.

По договоренности с туристами Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Королевская гора и руины Кёнигсбергского замка

Остров Канта

Кафедральный собор

Могила Иммануила Канта

Медовый мост

Хомлин Карл

Рыбная деревня

Маяк

Сырная мастерская Бранден Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Питание (по желанию)

Отправка открыток (по желанию) Где начинаем и завершаем? Начало: Гостиница Калининград, Ленинский проспект 81 Завершение: Маяк на Рыбной деревне Когда и сколько длится? Когда: По договоренности с туристами Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.