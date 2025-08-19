В комфортной и дружеской атмосфере прогуляемся по старинным кварталам и погрузимся в насыщенное прошлое города с удивительной историей.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЗнакомство с Калининградом Моя экскурсия — отправная точка, с которой нужно начинать знакомство с городом. В дружеской атмосфере и с историческими отсылками в прошлое вы пройдёте по главным местам, увидите следы средневекового Кёнигсберга на улицах современного Калининграда. Посетите территории нескольких средневековых городов — Лёбенихта, Альтштадта, Кнайпхофа, Ломзе и Форштадта. Наш маршрут Я покажу историческое сердце города, где были основаны три отдельных городских поселения — Кнайпхоф, Альтштадт и Лёбенихт. В 1724 году они объединились и образовали единый город — Кёнигсберг. Расскажу об удивительной истории Калининграда, которая насчитывает более VII веков, а также о тевтонских рыцарях и прусских вождях, Кёнигсбергском замке и Кафедральном соборе. Проведу тропинками, по которым ходили великий философ Иммануил Кант и знаменитый автор «Щелкунчика» Эрнст Теодор Амадей Гофман. Мы увидим Королевскую гору и руины замка, восхитимся мощью Кафедрального собора XIV века и прогуляемся по современной Рыбной деревне, а на Медовом мосту мы вспомним историю о хомлинах и поприветствуем одного из них — дедушку Карла. По желанию посетим сырную мастерскую, отведаем сырного кофе и/или отправим открытку из домика смотрителя медового моста.
По договоренности с туристами
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевская гора и руины Кёнигсбергского замка
- Остров Канта
- Кафедральный собор
- Могила Иммануила Канта
- Медовый мост
- Хомлин Карл
- Рыбная деревня
- Маяк
- Сырная мастерская Бранден
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание (по желанию)
- Отправка открыток (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Калининград, Ленинский проспект 81
Завершение: Маяк на Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристами
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
19 авг 2025
Добрый день! Встретили Прекрасного гида! Заразились и вдохновились городом, экскурсией! Узнали много новых и интересных фактов об истории, жителях, промыслах. Были поражены многими историческими личностями, которые внесли громаднейший вклад в
О
Ольга
18 мая 2025
Дина - отличный гид, очень увлеченный, раскрывала нам панораму города, как в калейдоскопе из разных исторических периодов. Очень кстати были многочисленные фото, которые Дина показывала - как выглядело то или иное место в разные столетия, без этого бы не сложилась цельная картина. Отличная экскурсия!
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Мини-группа
до 10 чел.
Кёнигсберг. История трёх городов
Открыть для себя другой Калининград и окунуться в его историю в мини-группе
Начало: На Ленинском проспекте 81
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:15
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
1067 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Город-крепость, город-музей Кёнигсберг
Посетить музеи оборонительных объектов с гидом-историком
12 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
5300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
Узнайте о немецких и русских корнях Калининграда через Кафедральный собор. Прогулка вокруг здания откроет двери в прошлое и расскажет о судьбе города
Начало: В Рыбной деревне
Сегодня в 22:30
11 ноя в 00:00
от 3000 ₽ за всё до 30 чел.