Интересная экскурсия и особенно экскурсовод. Наши наилучшие рекомендации!

Р Раупов

Все понравилось. Экскурсовод Александр подробно и увлекательно рассказал об истории города и области. Охотно отвечал на все вопросы. Всем рекомендую для начального ознакомления с городом.