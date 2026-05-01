Вы в уютном цехе, вокруг — ароматы янтаря, хвои и чего-то сладкого и нежного.
И вы создаёте не просто мыло, а маленький шедевр, который выглядит как десерт и благоухает так же аппетитно. У вас получится уникальный сувенир — напоминание о путешествии в западный регион.
И вы создаёте не просто мыло, а маленький шедевр, который выглядит как десерт и благоухает так же аппетитно. У вас получится уникальный сувенир — напоминание о путешествии в западный регион.
Описание мастер-класса
- Вы окажетесь в интерьерах кондитерского цеха и магазина времён СССР.
- Станете кондитером, но не обычным, а мыльным.
- Сделаете пирожное, капкейк, тортик, печенье — и уникальное изделие займёт почётное место в вашей ванной комнате или ваших близких.
Организационные детали
- Все материалы включены в стоимость.
- Мастер-класс рассчитан на взрослых и детей от 6 лет.
- Каждый участник получит сувенир.
- Мастер-класс проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Фрунзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лика — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Добро пожаловать в Калининград — город с уникальной атмосферой, сочетающей европейский шарм и русский колорит. Здесь вас ждёт незабываемое путешествие в мир творчества и удовольствия — мастер-класс по выпечке… мыла. Да-да, именно так! Погрузитесь в увлекательное искусство мыловарения и создайте своими руками настоящие шедевры, похожие на аппетитные десерты.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Мастер-класс «Мыло-десерт» в Калининграде»
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Рассмотреть фотогеничные уголки города и запечатлеть себя на профессиональных снимках
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
7880 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Калининград - первое свидание
Путешествие через семь веков городской истории на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Победы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 5990 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
За один день увидеть Калининград, Балтийск, Светлогорск, янтарное хранилище и замок Нессельбек
Начало: На улице Невского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 555 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Групповая
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
Калининград за 3 часа: эпохи, интриги, шокирующее прошлое и философский остров Канта
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
900 ₽
1000 ₽ за человека
от 2000 ₽ за человека