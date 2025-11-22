М Малыгина Мастер-класс по лепке из марципана в Калининграде Дата посещения: 22 ноября 2025 Понравился мастер-класс) уютно, вкусно и по-домашнему)

Н Наталья Мастер-класс по лепке из марципана в Калининграде читать дальше на память марципаны,сделанные своими руками! Отличный релакс! Спасибо ведущей данного мастер класса за предоставленную информацию и прекрасную атмосферу на мастер -классе! Спасибо организаторам данного мастер-класса! Почувствовать вкус детства,вкус марципана и порадоваться возможностью приобщиться к творчеству, позволяет прекрасно провести время и получить

В Вероника Мастер-класс по лепке из марципана в Калининграде Спасибо Инне за отличный мастер-класс и приятную беседу! Очень рекомендую, и про производство расскажут, и фильм покажут, и 6 видов марципана дадут попробовать, и конечно же на память своими руками можно слепить любую фигурку👍👍👍

В Велина Мастер-класс по лепке из марципана в Калининграде Отличный мастер-класс для детей и взрослых. С огромным удовольствием лепили фигурки из марципана. Рекомендую

Ю Юлия Мастер-класс по лепке из марципана в Калининграде Очень восхитительный мастер класс)))Мы с бабулей были в двоем) очень интересно рассказали про марципан

С София Мастер-класс по лепке из марципана в Калининграде Хороший м/к. Были вдвоём, индивидуальное занятие получилось.



Хотим отдельно отметить сотрудника, проводящего м/к на 5+

А Алексей Мастер-класс по лепке из марципана в Калининграде Мастер-класс как прошел?

Ну, детям понравилось. Это хорошо.

А остальное..

Вы молодая компания, у вас молодой персонал - у вас все впереди!



Если нужна и интересна конкретика, где и что можно было переиначить, то в личке будет корректней обсудить.



Успехов вам!

Д Диана Мастер-класс по лепке из марципана в Калининграде Чудесный мастер-класс. Интересная история и сам процесс. Спасибо!

Н Новикова Мастер-класс по лепке из марципана в Калининграде Отличный мастер-класс отзавтракать изготовителя марцепана! Надегустировались и налепились от души, понравилось и деля и взрослым!