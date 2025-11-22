Мини-группа
до 7 чел.
Мастер-класс по лепке из марципана в Калининграде
Проведите время с пользой и удовольствием, создавая марципановые шедевры. Дегустация конфет и история бренда Pomatti - ждут вас
Начало: На площади Победы
«Вы слепите марципановый десерт своими руками, продегустируете разные виды конфет, а также услышите историю бренда Pomatti — крупнейшей фабрики по производству марципана в России»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 12:00
6 фев в 12:00
600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Нойроссгартен: прогулка по старому Кёнигсбергу
Увлекательная прогулка по старинным улицам Кёнигсберга. Узнайте о жизни Канта, тайнах Янтарной комнаты и насладитесь местной гастрономией
Начало: В районе ресторана «Штайндамм 99»
«Очаруемся ароматами бывшей пекарни Кёнигсбергского военного гарнизона, разгадаем рецепты сосисок без мяса и знаменитых восточнопрусских супов и десертов»
6 фев в 10:00
8 фев в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс «Мыло-десерт» в Калининграде
Божественно пахнет, съедобно выглядит (но есть не стоит)
Начало: На улице Фрунзе
«Сделаете пирожное, капкейк, тортик, печенье — и уникальное изделие займёт почётное место в вашей ванной комнате или ваших близких»
6 фев в 11:00
7 фев в 11:00
от 2000 ₽ за человека
- ММалыгина22 ноября 2025Мастер-класс по лепке из марципана в КалининградеДата посещения: 22 ноября 2025Понравился мастер-класс) уютно, вкусно и по-домашнему)
- ННаталья11 января 2026Спасибо организаторам данного мастер-класса! Почувствовать вкус детства,вкус марципана и порадоваться возможностью приобщиться к творчеству, позволяет прекрасно провести время и получить
- ВВероника7 января 2026Спасибо Инне за отличный мастер-класс и приятную беседу! Очень рекомендую, и про производство расскажут, и фильм покажут, и 6 видов марципана дадут попробовать, и конечно же на память своими руками можно слепить любую фигурку👍👍👍
- ВВелина5 января 2026Отличный мастер-класс для детей и взрослых. С огромным удовольствием лепили фигурки из марципана. Рекомендую
- ЮЮлия22 декабря 2025Очень восхитительный мастер класс)))Мы с бабулей были в двоем) очень интересно рассказали про марципан
- ССофия11 декабря 2025Хороший м/к. Были вдвоём, индивидуальное занятие получилось.
Хотим отдельно отметить сотрудника, проводящего м/к на 5+
- ААлексей16 ноября 2025Мастер-класс как прошел?
Ну, детям понравилось. Это хорошо.
А остальное..
Вы молодая компания, у вас молодой персонал - у вас все впереди!
Если нужна и интересна конкретика, где и что можно было переиначить, то в личке будет корректней обсудить.
Успехов вам!
- ДДиана15 ноября 2025Чудесный мастер-класс. Интересная история и сам процесс. Спасибо!
- ННовикова4 ноября 2025Отличный мастер-класс отзавтракать изготовителя марцепана! Надегустировались и налепились от души, понравилось и деля и взрослым!
- ММария31 октября 2025Классный МК, детям и нам понравилось!
