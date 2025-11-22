Мои заказы

Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Кулинарные мастер-классы» в Калининграде, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Мастер-класс по лепке из марципана в Калининграде
1 час
34 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Мастер-класс по лепке из марципана в Калининграде
Проведите время с пользой и удовольствием, создавая марципановые шедевры. Дегустация конфет и история бренда Pomatti - ждут вас
Начало: На площади Победы
«Вы слепите марципановый десерт своими руками, продегустируете разные виды конфет, а также услышите историю бренда Pomatti — крупнейшей фабрики по производству марципана в России»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 12:00
6 фев в 12:00
600 ₽ за человека
Нойроссгартен: прогулка по старому Кёнигсбергу
Пешая
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Нойроссгартен: прогулка по старому Кёнигсбергу
Увлекательная прогулка по старинным улицам Кёнигсберга. Узнайте о жизни Канта, тайнах Янтарной комнаты и насладитесь местной гастрономией
Начало: В районе ресторана «Штайндамм 99»
«Очаруемся ароматами бывшей пекарни Кёнигсбергского военного гарнизона, разгадаем рецепты сосисок без мяса и знаменитых восточнопрусских супов и десертов»
6 фев в 10:00
8 фев в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Мастер-класс «Мыло-десерт» в Калининграде
1.5 часа
Индивидуальная
Мастер-класс «Мыло-десерт» в Калининграде
Божественно пахнет, съедобно выглядит (но есть не стоит)
Начало: На улице Фрунзе
«Сделаете пирожное, капкейк, тортик, печенье — и уникальное изделие займёт почётное место в вашей ванной комнате или ваших близких»
6 фев в 11:00
7 фев в 11:00
от 2000 ₽ за человека

