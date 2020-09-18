Прогуляться по мистическому лесу, услышать пение песков, подняться на дюну Эфа и окольцевать птицу
Вам предстоит встреча с удивительным и хрупким миром песчаной косы. Сосновые леса, белоснежные пляжи и уединение — нас ждет незабываемое общение с природой.
Золотые пески навсегда пленят сердце и останутся в памяти, а рассказ о природе края и его особенностях, посещение орнитологической станции или национального парка сделает экскурсию познавательной.
Описание экскурсии
Танцующий лес и поющие пески
Прогуляемся по местному лесу, овеянному мифами и легендами, и обсудим удивительную особенность местных деревьев. А ещё вы услышите пение птиц и, если повезет, понаблюдаете за непугаными лосями, косулями, кабанами, лисами. Поднявшись на самую высокую точку дюны — смотровую площадку «Высота Эфа», вашему взору предстанут одновременно море, залив, лес, уютные домики поселка Морское и подвижные пески, которые будто тихонечко что-то напевают себе под нос!
Интерактивные приключения
В период с апреля по октябрь я проведу вас на старейшую орнитологическую станцию Европы, где под руководством опытного орнитолога вы сами сможете окольцевать одну из птиц, попавших в ловушки-сети биологической станции. А в зимний период мы посетим музейный комплекс Национального парка, раскрывающего историю взаимоотношений природы и человека.
Также во время экскурсии можно будет полюбоваться авторскими работами из янтаря местных художников и посетить рыбный магазин — знаменитый балтийский судак стоит того, чтобы его попробовать!
Организационные детали
Дополнительные расходы: въезд в Национальный парк (экологический сбор) — 450 руб. за машину и 300 руб. за человека (дети и пенсионеры бесплатно), орнитологи — 150 руб. /чел, музей — 100 руб.
Можно продлить экскурсию, чтобы посетить города Зеленоградск или Светлогорск
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Экскурсию можно провести и для группы более 3 человек (уточняйте предварительно у гида)
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Галина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 3454 туристов
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой
и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!
А
Арслан
18 сен 2020
Спасибо прекрасному гиду Анастасии за интереснейшую экскурсию на Куршскую косу. Еще пока мы ехали из Калининграда Анастасия рассказала мне многое про сам город и показала множество интересных мест. А история самой
косы была рассказана очень полно, структурированно, понятно и, главное, интересно, и все это с демонстрацией красивейших мест этого уникального природного участка. Жаль только в тот день было так много желающих попасть на море, что не удалось совершить небольшую пешую прогулку в Зеленоградске, т. к. все парковочные места были заняты, но даже из окна автомобиля я смог хоть немного но рассмотреть этот город. Чувствуется очень качественная и основательная подготовка и изучение огромного количества исторического материала гидом перед составлением экскурсионного материала. Особенно хочу отметить комфортное, аккуратное и размеренное вождение Анастасии. В её автомобиле можно не беспокоится за свою безопасность и, самое важное, успеть рассмотреть достопримечательности, посещение которых не входит в экскурсию, но которые лежат вдоль маршрута и о которых она обязательно что-нибудь расскажет. Обязательно буду рекомендовать Анастасию как гида всем друзьям, приезжающим в Калининград.