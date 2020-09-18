Вам предстоит встреча с удивительным и хрупким миром песчаной косы. Сосновые леса, белоснежные пляжи и уединение — нас ждет незабываемое общение с природой. Золотые пески навсегда пленят сердце и останутся в памяти, а рассказ о природе края и его особенностях, посещение орнитологической станции или национального парка сделает экскурсию познавательной.

Описание экскурсии

Танцующий лес и поющие пески

Прогуляемся по местному лесу, овеянному мифами и легендами, и обсудим удивительную особенность местных деревьев. А ещё вы услышите пение птиц и, если повезет, понаблюдаете за непугаными лосями, косулями, кабанами, лисами. Поднявшись на самую высокую точку дюны — смотровую площадку «Высота Эфа», вашему взору предстанут одновременно море, залив, лес, уютные домики поселка Морское и подвижные пески, которые будто тихонечко что-то напевают себе под нос!

Интерактивные приключения

В период с апреля по октябрь я проведу вас на старейшую орнитологическую станцию Европы, где под руководством опытного орнитолога вы сами сможете окольцевать одну из птиц, попавших в ловушки-сети биологической станции. А в зимний период мы посетим музейный комплекс Национального парка, раскрывающего историю взаимоотношений природы и человека.

Также во время экскурсии можно будет полюбоваться авторскими работами из янтаря местных художников и посетить рыбный магазин — знаменитый балтийский судак стоит того, чтобы его попробовать!

Организационные детали