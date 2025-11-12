В каждой локации у вас будет свободное время, чтобы насладиться красотой природы, запахом сосен и шумом волн.
Описание экскурсии
В дороге я буду вести трассовую экскурсию:
- о том, в чём уникальность Куршской косы и как она образовалась
- истории этих земель и народов, экологии и природных особенностях региона
- том, как главный лесничий Кёнигсберга спас посёлок Рыбачий
- кто такой дюнный король
- и правда ли, что в песках захоронены несколько селений
Загадочный и мистический Танцующий лес (30 минут свободного времени)
Вы увидите деревья, искривлённые природой самым причудливым образом. Погуляете, при желании купите янтарь или попробуете литовский свадебный торт шакотис.
Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы (2 часа свободного времени)
Мы поднимемся на высоту, откуда открываются потрясающие виды на Балтийское море, Куршский залив и песчаные дюны. У вас будет время пообедать на побережье, а в тёплую погоду — искупаться.
Зеленоградск — город котиков и променадов (1 час свободного времени)
Вы прогуляетесь по Курортному проспекту — главной улице Зеленоградска с прусской архитектурой, уличными музыкантами и множеством магазинчиков с янтарём. Именно такую архитектуру большинство путешественников ожидает увидеть в Калининграде.
Сыроварня «Шаакен Дорф»
Вы сможете попробовать и приобрести местные сыры, а также купить марципан по ценам от производителя.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Crafter на 18 мест или на Honda Stepwgn на 7 мест (в зависимости от количества участников)
У каждого ряда сидений есть USB-зарядки и откидные столики. Салон оснащён кондиционером с индивидуальной регулировкой потока воздуха и поточным монитором
- Экосбор нацпарка входит в стоимость. Дегустация на сыроварне и обед — по желанию, не входят в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
Рекомендую!
Организация на высоте
Кроме того, Артём рассказывал много интересного на всём маршруте.
Не смотря на плохую погоду, всё очень понравилось.