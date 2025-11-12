Мы покажем вам Куршскую косу во всей красе! Вы побываете в Танцующем лесу, подниметесь на высоту Эфа, возможно, окунётесь в Балтику, и погуляете по уютным улицам Зеленоградска. А ещё узнаете о следах викингов и природе янтаря. В каждой локации у вас будет свободное время, чтобы насладиться красотой природы, запахом сосен и шумом волн.

Описание экскурсии

В дороге я буду вести трассовую экскурсию:

о том, в чём уникальность Куршской косы и как она образовалась

истории этих земель и народов, экологии и природных особенностях региона

том, как главный лесничий Кёнигсберга спас посёлок Рыбачий

кто такой дюнный король

и правда ли, что в песках захоронены несколько селений

Загадочный и мистический Танцующий лес (30 минут свободного времени)

Вы увидите деревья, искривлённые природой самым причудливым образом. Погуляете, при желании купите янтарь или попробуете литовский свадебный торт шакотис.

Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы (2 часа свободного времени)

Мы поднимемся на высоту, откуда открываются потрясающие виды на Балтийское море, Куршский залив и песчаные дюны. У вас будет время пообедать на побережье, а в тёплую погоду — искупаться.

Зеленоградск — город котиков и променадов (1 час свободного времени)

Вы прогуляетесь по Курортному проспекту — главной улице Зеленоградска с прусской архитектурой, уличными музыкантами и множеством магазинчиков с янтарём. Именно такую архитектуру большинство путешественников ожидает увидеть в Калининграде.

Сыроварня «Шаакен Дорф»

Вы сможете попробовать и приобрести местные сыры, а также купить марципан по ценам от производителя.

Организационные детали