Танцующий лес, Зеленоградск, высота Эфа и сыроварня - на Куршскую косу из Калининграда

Увидеть все топ-места на побережье Балтики
Мы покажем вам Куршскую косу во всей красе! Вы побываете в Танцующем лесу, подниметесь на высоту Эфа, возможно, окунётесь в Балтику, и погуляете по уютным улицам Зеленоградска. А ещё узнаете о следах викингов и природе янтаря.

В каждой локации у вас будет свободное время, чтобы насладиться красотой природы, запахом сосен и шумом волн.
Описание экскурсии

В дороге я буду вести трассовую экскурсию:

  • о том, в чём уникальность Куршской косы и как она образовалась
  • истории этих земель и народов, экологии и природных особенностях региона
  • том, как главный лесничий Кёнигсберга спас посёлок Рыбачий
  • кто такой дюнный король
  • и правда ли, что в песках захоронены несколько селений

Загадочный и мистический Танцующий лес (30 минут свободного времени)
Вы увидите деревья, искривлённые природой самым причудливым образом. Погуляете, при желании купите янтарь или попробуете литовский свадебный торт шакотис.

Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы (2 часа свободного времени)
Мы поднимемся на высоту, откуда открываются потрясающие виды на Балтийское море, Куршский залив и песчаные дюны. У вас будет время пообедать на побережье, а в тёплую погоду — искупаться.

Зеленоградск — город котиков и променадов (1 час свободного времени)
Вы прогуляетесь по Курортному проспекту — главной улице Зеленоградска с прусской архитектурой, уличными музыкантами и множеством магазинчиков с янтарём. Именно такую архитектуру большинство путешественников ожидает увидеть в Калининграде.

Сыроварня «Шаакен Дорф»

Вы сможете попробовать и приобрести местные сыры, а также купить марципан по ценам от производителя.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Crafter на 18 мест или на Honda Stepwgn на 7 мест (в зависимости от количества участников)
    У каждого ряда сидений есть USB-зарядки и откидные столики. Салон оснащён кондиционером с индивидуальной регулировкой потока воздуха и поточным монитором
  • Экосбор нацпарка входит в стоимость. Дегустация на сыроварне и обед — по желанию, не входят в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3135 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ресторана «Тётка Фишер»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 2897 туристов
Раньше я работал один, теперь подготовил себе достойного напарника. Вместе мы переходим на новый уровень, становимся командой гидов. Я родился и вырос в Калининграде, с детства увлекаюсь историей города и
края. Самое важное — это то, что знаю историю и изучаю еë. Моего напарника зовут Иван, он живет в Калининграде с 2021 года. За этот период очень полюбил этот город, проникся его историей и готов поделиться с гостями города. Возможно, он преподнесёт рассказ о городе с точки зрения приезжего человека. Взгляд со стороны всегда отличается от взгляда человека, живущего в городе с рождения. Знаем много красивых и удивительных мест. Осуществляем экскурсии по всем уголкам области на комфортабельных автомобилях. Также я профессионально занимаюсь фотографией — на память у вас останутся потрясающие снимки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Д
Дмитрий
12 ноя 2025
Могу порекомендовать экскурсию всем. Маленькой группой съездили во все запланированные места. Артем рассказывал не только про объекты нашего маршрута, но также об истории Калининграда и области. Его было приятно слушать, отвечал на вопросы. Так как сам житель города, советовал куда ещё стоит сходить и где перекусить. Рекомендую.
А
Александр
11 ноя 2025
Экскурсия отлично организована. Поездка в небольшой группе. Отличное знание исторического материала. Артем профессионал своего дела.
Мария
Мария
9 ноя 2025
Большое спасибо Артёму за такую прекрасную экскурсию ☺️ интересные факты о посещаемых локациях, куча полезных рекомендаций, комфортное вождение.

Рекомендую!
А
Анна
5 ноя 2025
Отличный маршрут, приятный сопровождающий. Информации не много - но в поездке по таким красивым местам она и не нужна. Да, есть «коммерческие» остановки - но как без них)) особо не
рекламировали, просто говорили что и где можно купить. Понравилось что мало ходили группой - больше объясняли куда пойти и что посмотреть и отпускали гулять самих. Времени на погулять достаточно и одновременно не затянуто - даже ребенку 9 лет не успело надоесть и даже понравилось. Для экспресс ознакомления с основными достопримечательностями - отлично!

Н
Надежда
30 окт 2025
Очень увлекательная экскурсия. Рекомендую!
А
Алсу
29 окт 2025
Комфортный тур в составе небольшой группы. Интересный рассказ гида, комфортное вождение, достаточно свободного времени на точках и посещение запланированных мест до толп туристов. Рекомендую
Анна
Анна
25 окт 2025
Сегодня нам экскурсию проводил Иван, была мини группа и мы путешествовали на машине. Интересные рассказы, множество фактов и нужных,полезных сведений не только по теме экскурсии, про Зеленоградск, куршскую косу, танцующий
лес и высоту Эфа на ней, но и про город Калининград, даже про местечки, где лучше поесть. Если знакомьтесь с городом рекомендую гида Ивана, после его рассказов складывается в голове картинка, впечатление о Калининградском крае, о том что было раньше, о том где хорошо именно сейчас.
И отдельное спасибо в экскурсии за тайминг, времени ХВАТИЛО на все, не просто 5 минут в одном месте, 10 в другом, а именно столько, сколько нужно было и душе, и телу - для просмотра достопримечательности, вдохновения пейзажами, для выбора сувениров, и даже минутка на покушать.

А
Анна
25 окт 2025
Это не просто экскурсия, а настоящее мини-путешествие. Все очень спокойно, камерно (в небольшой компании), на комфортном автомобиле. Иван много рассказывает по дороге, отвечает на любые вопросы. На остановках предоставляется достаточно свободного времени для неспешных прогулок и погружения в атмосферу мест. Возвращались в Калининград усталые, но довольные, напитавшиеся целебным сосновым и морским воздухом. Однозначно рекомендую.
Н
Никита
17 окт 2025
Экскурсия понравилась, Артем отличный рассказчик и прекрасный собеседник, посоветовал множество интересных мест для посещения. Единственное, нам не хватило материала при посещении некоторых мест, можно было бы расширить повествование о тех прекрасных местах, которые мы посетили. А в остальном нареканий нет!
В
Валентина
10 окт 2025
Артему моё восхищение. экскурсия интересная, познавательная,полезная,вкусненькая,доступная для людей любого возраста. Присоединяйтесь,не пожалеете
Е
Евгения
9 окт 2025
В полном восторге от экскурсии. Нашим гидом был Артём, все очень интересно рассказал, показал. Организация великолепная. На все локации приезжали вовремя, пока не было больших экскурсионных автобусов и, соответственно, большого количества людей. На каждой локации Артём советовал куда сходить, где вкусно покушать и попить. Давал достаточно свободного времени, чтобы погулять в свое удовольствие. Обязательно будем советовать друзьям!
Д
Дарья
7 окт 2025
Экскурсия была выше всех похвал. Была маленькая группа всего 7 человек, нам повезло. Очень насыщенная программа, интересная и информационная. Было много свободного времени в разных локациях. Насмотрелись, нагулялись. Наш гид Артём, рассказывал нам много интересностей, вся экскурсия прошла в лёгкой ненавязчивой отмосфере. Обязательно советую посетить данную экскурсию.
М
Максим
2 окт 2025
Хороший гид - Артем
Организация на высоте
Андрей
Андрей
30 сен 2025
Отличная организация всего процесса. Интересный маршрут, небольшая группа, без беготни.
Кроме того, Артём рассказывал много интересного на всём маршруте.
Не смотря на плохую погоду, всё очень понравилось.
Ю
Юлия
21 сен 2025
Потрясающая поездка! Это был сюрприз для родителей, которые впервые в Калининградской области. Несмотря на то, что подвела погода, впечатления у родителей самые положительные. Много где успели побывать, заезжали даже в замок. Артем очень интересно все рассказывал. А по приезду даже лично отписался мне, что приехали и все в порядке. Мне очень понравился подход к организации) точно порекомендую своим знакомым!

