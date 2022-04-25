SUP-тур на Куршскую косу

Проплыть на доске по Куршскому заливу и исследовать эко-тропы национального парка

Индивидуальная
Весло в руки — и вперед, навстречу хвойным лесам, пескам и водным просторам Куршской косы.

Из Зеленоградска мы доберемся до национального парка и проплывем на сапах по глади Куршского залива.

Затем перекусим и отправимся исследовать один из эко-маршрутов косы: Королевский бор и Высоту Мюллера.

Дружеская атмосфера, фотолокации и дух приключений гарантированы!
SUP-тур на Куршскую косу
SUP-тур на Куршскую косу
SUP-тур на Куршскую косу
SUP-тур на Куршскую косу
SUP-тур на Куршскую косу
SUP-тур на Куршскую косу
SUP-тур на Куршскую косу
SUP-тур на Куршскую косу
SUP-тур на Куршскую косу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

🚙 Дорога и инструктаж. Мы встретимся в Зеленоградске и оттуда дружной компанией на нашем микроавтобусе едем на Куршскую косу. Наша первая цель — тихий и живописный Куршский залив. Здесь инструктор выдаст вам доски и гидрокостюмы, а перед заходом в воду расскажет о технике гребли и правилах безопасности на воде.

🌊 Сап-прогулка по Куршскому заливу. Затем, освоившись на доске, вы отправитесь в 2-часовое путешествие вдоль побережья. Гребем в спокойном темпе, любуемся хвойными лесами и дикими пляжами. И конечно, наблюдаем за пролетающими мимо птицами: здесь встречаются серые цапли, бакланы, орланы-белохвосты, лебеди-шипуны и другие пернатые.

🌿 Эко-поход по Куршской косе. После приключения на сапах и легкого перекуса самое время немного размять ноги — для этого мы прогуляемся по одной из экотроп парка. Посетим Королевский бор и песчаную дюну Высота Мюллера, доберемся до Фиолетового пляжа и сделаем атмосферные снимки. А после довольные отправимся в обратный путь.

Организационные детали

  • По пути к Куршской косе мы включим в машине аудиогид с экскурсией по парку
  • Прогулка на сапах доступна детям с 6 лет. До 10 лет ребенок сплавляется на доске с родителем или инструктором, а с 10 лет уже сможет плыть на сапе самостоятельно.
  • Возьмите с собой купальные принадлежности (купальник/плавки, полотенце, шлёпки), а также перекус и воду/чай

Что входит в стоимость

  • прогулка по заливу на сапах с инструктором (2 часа)
  • аренда сапа и гидрокостюма
  • прогулка по Куршской косе (2 часа)
  • трансфер из Зеленоградска и обратно на нашем микроавтобсе VW Multivan Т5
  • въездной билет на Куршскую косу
  • фотосъёмка

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Зеленоградске
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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