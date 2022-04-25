Что вас ожидает

🚙 Дорога и инструктаж. Мы встретимся в Зеленоградске и оттуда дружной компанией на нашем микроавтобусе едем на Куршскую косу. Наша первая цель — тихий и живописный Куршский залив. Здесь инструктор выдаст вам доски и гидрокостюмы, а перед заходом в воду расскажет о технике гребли и правилах безопасности на воде.

🌊 Сап-прогулка по Куршскому заливу. Затем, освоившись на доске, вы отправитесь в 2-часовое путешествие вдоль побережья. Гребем в спокойном темпе, любуемся хвойными лесами и дикими пляжами. И конечно, наблюдаем за пролетающими мимо птицами: здесь встречаются серые цапли, бакланы, орланы-белохвосты, лебеди-шипуны и другие пернатые.

🌿 Эко-поход по Куршской косе. После приключения на сапах и легкого перекуса самое время немного размять ноги — для этого мы прогуляемся по одной из экотроп парка. Посетим Королевский бор и песчаную дюну Высота Мюллера, доберемся до Фиолетового пляжа и сделаем атмосферные снимки. А после довольные отправимся в обратный путь.

Организационные детали

По пути к Куршской косе мы включим в машине аудиогид с экскурсией по парку

Прогулка на сапах доступна детям с 6 лет. До 10 лет ребенок сплавляется на доске с родителем или инструктором, а с 10 лет уже сможет плыть на сапе самостоятельно.

Возьмите с собой купальные принадлежности (купальник/плавки, полотенце, шлёпки), а также перекус и воду/чай

Что входит в стоимость