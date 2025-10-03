Этот маршрут — как фильм, в котором переплелись ветер, простор и дыхание старой Европы. Мы уедем из Калининграда и отправимся вдоль Балтийского побережья. За 4 часа вы увидите старинные виллы, сосновые аллеи, набережные и песчаные пляжи — а также насладитесь рёвом мотора и свободой за спиной.

Описание экскурсии

Старт из Калининграда: короткий инструктаж, выдача экипировки — и выезжаем в сторону побережья.

Первая локация — Светлогорск: утопающий в соснах город с озером Тихим, променадом и атмосферой старой Европы. Сделаем короткую остановку у солнечных часов или у органного зала.

Затем — Пионерский: обрывистый берег, просторы Балтики и ощущение уединения.

Следом — Зеленоградск: восточно-прусская архитектура, пляжи, улочки, запах моря и рыбы. По желанию — остановка на кофе или вафли у набережной.

Возвращение в Калининград через лесные участки и прибрежные дороги.

Организационные детали

Поедем на люксовых мотоциклах Honda и BMW с разноцветными огнями и музыкой. Вы — пассажир

Каждый участник обязательно надевает шлем, одноразовые подшлемники и перчатки. В дождливую погоду выдаём непромокаемую одежду

С вами поедет опытный водитель из нашей команды

Особенности программы