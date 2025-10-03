Этот маршрут — как фильм, в котором переплелись ветер, простор и дыхание старой Европы. Мы уедем из Калининграда и отправимся вдоль Балтийского побережья.
За 4 часа вы увидите старинные виллы, сосновые аллеи, набережные и песчаные пляжи — а также насладитесь рёвом мотора и свободой за спиной.
Описание экскурсии
Старт из Калининграда: короткий инструктаж, выдача экипировки — и выезжаем в сторону побережья.
Первая локация — Светлогорск: утопающий в соснах город с озером Тихим, променадом и атмосферой старой Европы. Сделаем короткую остановку у солнечных часов или у органного зала.
Затем — Пионерский: обрывистый берег, просторы Балтики и ощущение уединения.
Следом — Зеленоградск: восточно-прусская архитектура, пляжи, улочки, запах моря и рыбы. По желанию — остановка на кофе или вафли у набережной.
Возвращение в Калининград через лесные участки и прибрежные дороги.
Организационные детали
- Поедем на люксовых мотоциклах Honda и BMW с разноцветными огнями и музыкой. Вы — пассажир
- Каждый участник обязательно надевает шлем, одноразовые подшлемники и перчатки. В дождливую погоду выдаём непромокаемую одежду
- С вами поедет опытный водитель из нашей команды
Особенности программы
- Вес одного участника — не более 120 кг
- Программа 12+
- По желанию заберём вас по адресу и привезём обратно — обсуждается индивидуально
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|20 500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Медового моста
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Георгий — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
3 окт 2025
Приветствую!
Большая благодарность ребятам за экскурсию!
Безопасность, внимание, опека, повествование, рассказы, локации - все на высоте!
Всем сомневающимся - не сомневайтесь!
Для нас мотовояж - это не только про историю края, это про свободу,
