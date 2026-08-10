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Индивидуальная
По Калининграду - на мотоцикле круглый год
Объехать самые красивые локации и увидеть город с нового ракурса на мотопрогулке
Начало: У Медового моста
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:30
от 9250 ₽ за человека
Индивидуальная
Мотовояж по балтийскому кольцу
В Светлогорск, Пионерский и Зеленоградск - на мотоцикле из Калининграда
Начало: У Медового моста
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 20 500 ₽ за человека
Индивидуальная
Мотопрогулка по Амалиенау
Взглянуть на виллы самого атмосферного района Калининграда с пассажирского сиденья
Начало: У Медового моста
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
от 7500 ₽ за человека
Индивидуальная
Мотопрогулка на пивоварню «Понарт»
Доехать на байке в одно из самых атмосферных мест Калининграда
Начало: У Медового моста
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:30
от 7200 ₽ за человека
Индивидуальная
МотоСердце города К
Увидеть главные достопримечательности Калининграда с пассажирского сиденья
Начало: У Медового моста
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:00
от 7700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
Сегодня получила неописуемые и незабываемые впечатления от мотопрогулки с Александром!!
Уже в процессе продлила прогулку на час, потому что невозможно отказаться
Уже в процессе продлила прогулку на час, потому что невозможно отказаться
+4
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Лучшая экскурсия в моей жизни:) После такого не хочется больше никаких автобусов,только на мотоцикле. Водитель профессионал, везет аккуратно, но все
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С
Спасибо Александру за прекрасное путешествие по окрестностям Калининграда.
Прогулка превзошла все ожидания 😻 Мне было интересно, удобно, безопасно и кайфово даже
Прогулка превзошла все ожидания 😻 Мне было интересно, удобно, безопасно и кайфово даже
+2
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Экскурсия началась с задержкой 45 минут на стороне организатора. В остальном отлично.
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Никогда не катались на таком виде транспорта и тем более с экскурсией: итог мы просто в неожиданном приятном изумлении! Крайне рекомендую 👍
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Т
Приветствую!
Большая благодарность ребятам за экскурсию!
Безопасность, внимание, опека, повествование, рассказы, локации - все на высоте!
Всем сомневающимся - не сомневайтесь!
Для нас мотовояж
Большая благодарность ребятам за экскурсию!
Безопасность, внимание, опека, повествование, рассказы, локации - все на высоте!
Всем сомневающимся - не сомневайтесь!
Для нас мотовояж
+4
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Приятное сочетание профессионального водителя и классного рассказчика истории города в лице Артура. Необычный формат знакомства с городом и свобода скорости, это круто!!! Однозначно рекомендую!!!
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Е
Пилоты Артур и Владимир настоящие профессионалы вождения и очень интересные рассказчики! Всем, кто не боится разорвать стереотипы, рекомендуем этот формат знакомства с городом и краем.
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Экскурсия понравилась. Покатали по самым красивым местам города
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Отличная экскурсия. Артур - прекрасный водитель и гид. Очень много интересного показал и рассказал. Тем, кто любит мотоциклы - настоятельно рекомендую.
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Всего 26 отзывов в Калининграде в категории "На мотоцикле"
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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На мотоцикле»
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Сейчас в Калининграде в категории "На мотоцикле" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 7200 до 20 500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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