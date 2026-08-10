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на трассе среди потока разногабаритных авто 😁



Впечатление не испортил и нагрянувший ливень в конце маршрута (скорее добавил нотку незабываемых ощущений 🤣 по волнам луж и брызгам от машин).



С ветерком и музыкой меня доставили согреваться прямиком к спа 🥰🫶 За это отдельная благодарность ☘️



P.s. Рекомендую в дождь сразу соглашаться на дождевики, которые у Александра всегда с собой - они хоть немного спасут - но это не точно 😁).