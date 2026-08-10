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Экскурсии на мотоцикле в Калининграде

Найдено 5 экскурсий в категории «На мотоцикле» в Калининграде, цены от 7200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
По Калининграду - на мотоцикле круглый год
На автобусе
На мотоцикле
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
По Калининграду - на мотоцикле круглый год
Объехать самые красивые локации и увидеть город с нового ракурса на мотопрогулке
Начало: У Медового моста
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:30
от 9250 ₽ за человека
Мотовояж по балтийскому кольцу
На мотоцикле
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Мотовояж по балтийскому кольцу
В Светлогорск, Пионерский и Зеленоградск - на мотоцикле из Калининграда
Начало: У Медового моста
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 20 500 ₽ за человека
Мотопрогулка по Амалиенау
На мотоцикле
1 час
Индивидуальная
Мотопрогулка по Амалиенау
Взглянуть на виллы самого атмосферного района Калининграда с пассажирского сиденья
Начало: У Медового моста
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
от 7500 ₽ за человека
Мотопрогулка на пивоварню «Понарт»
На мотоцикле
1 час
Индивидуальная
Мотопрогулка на пивоварню «Понарт»
Доехать на байке в одно из самых атмосферных мест Калининграда
Начало: У Медового моста
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:30
от 7200 ₽ за человека
МотоСердце города К
На мотоцикле
1 час
Индивидуальная
МотоСердце города К
Увидеть главные достопримечательности Калининграда с пассажирского сиденья
Начало: У Медового моста
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:00
от 7700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

О
По Калининграду - на мотоцикле круглый год
Сегодня получила неописуемые и незабываемые впечатления от мотопрогулки с Александром!!
Уже в процессе продлила прогулку на час, потому что невозможно отказаться
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ни от одной минутки этого кайфа!
Обожаю мотоциклы, обожаю архитектуру, обожаю разговоры!
Мы поехали не по описанному на сайте марштуру, а по индивидуальному, спланированному по ходу дела. Саша предложил мне варианты, а я полностью на него положилась. Он - отличный собеседник, сам по себе, плюс рассказал много интересного про места посещений. От души рекомендую!

Сегодня получила неописуемые и незабываемые впечатления от мотопрогулки с Александром!!
Сегодня получила неописуемые и незабываемые впечатления от мотопрогулки с Александром!!
Сегодня получила неописуемые и незабываемые впечатления от мотопрогулки с Александром!!
Сегодня получила неописуемые и незабываемые впечатления от мотопрогулки с Александром!!+4
Сегодня получила неописуемые и незабываемые впечатления от мотопрогулки с Александром!!
Сегодня получила неописуемые и незабываемые впечатления от мотопрогулки с Александром!!
Сегодня получила неописуемые и незабываемые впечатления от мотопрогулки с Александром!!
Сегодня получила неописуемые и незабываемые впечатления от мотопрогулки с Александром!!
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Ольга
По Калининграду - на мотоцикле круглый год
Лучшая экскурсия в моей жизни:) После такого не хочется больше никаких автобусов,только на мотоцикле. Водитель профессионал, везет аккуратно, но все
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равно дух захватывает. Красивые локации, интересный рассказ, не перегруженный лишней информацией. Также повезло с погодой, было тепло и солнечно. Планирую заказывать такие экскурсии в своем городе и рекомендовать друзьям. Спасибо организаторам и лично Артуру, который меня возил!

Лучшая экскурсия в моей жизни:) После такого не хочется больше никаких автобусов,только на мотоцикле. Водитель профессионал,
Лучшая экскурсия в моей жизни:) После такого не хочется больше никаких автобусов,только на мотоцикле. Водитель профессионал,
Лучшая экскурсия в моей жизни:) После такого не хочется больше никаких автобусов,только на мотоцикле. Водитель профессионал,
Лучшая экскурсия в моей жизни:) После такого не хочется больше никаких автобусов,только на мотоцикле. Водитель профессионал,
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С
По Калининграду - на мотоцикле круглый год
Спасибо Александру за прекрасное путешествие по окрестностям Калининграда.
Прогулка превзошла все ожидания 😻 Мне было интересно, удобно, безопасно и кайфово даже
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на трассе среди потока разногабаритных авто 😁

Впечатление не испортил и нагрянувший ливень в конце маршрута (скорее добавил нотку незабываемых ощущений 🤣 по волнам луж и брызгам от машин).

С ветерком и музыкой меня доставили согреваться прямиком к спа 🥰🫶 За это отдельная благодарность ☘️

P.s. Рекомендую в дождь сразу соглашаться на дождевики, которые у Александра всегда с собой - они хоть немного спасут - но это не точно 😁).

Спасибо Александру за прекрасное путешествие по окрестностям Калининграда.
Спасибо Александру за прекрасное путешествие по окрестностям Калининграда.
Спасибо Александру за прекрасное путешествие по окрестностям Калининграда.
Спасибо Александру за прекрасное путешествие по окрестностям Калининграда.+2
Спасибо Александру за прекрасное путешествие по окрестностям Калининграда.
Спасибо Александру за прекрасное путешествие по окрестностям Калининграда.
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Сергей
По Калининграду - на мотоцикле круглый год
Экскурсия началась с задержкой 45 минут на стороне организатора. В остальном отлично.
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Kristina
По Калининграду - на мотоцикле круглый год
Никогда не катались на таком виде транспорта и тем более с экскурсией: итог мы просто в неожиданном приятном изумлении! Крайне рекомендую 👍
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Т
Мотовояж по балтийскому кольцу
Приветствую!
Большая благодарность ребятам за экскурсию!
Безопасность, внимание, опека, повествование, рассказы, локации - все на высоте!
Всем сомневающимся - не сомневайтесь!
Для нас мотовояж
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- это не только про историю края, это про свободу, легкость и гордость за преодоление страха.

п. с. У ребят безопасность превыше всего. Пассажирам желаю вести себя соответственно (не надо скакать на сидении, слушайте пилотов, берегите нервы), а водителям ровных дорог!
Еще раз - благодарим!

Приветствую!
Приветствую!
Приветствую!
Приветствую!+4
Приветствую!
Приветствую!
Приветствую!
Приветствую!
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Мила
По Калининграду - на мотоцикле круглый год
Приятное сочетание профессионального водителя и классного рассказчика истории города в лице Артура. Необычный формат знакомства с городом и свобода скорости, это круто!!! Однозначно рекомендую!!!
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Е
По Калининграду - на мотоцикле круглый год
Пилоты Артур и Владимир настоящие профессионалы вождения и очень интересные рассказчики! Всем, кто не боится разорвать стереотипы, рекомендуем этот формат знакомства с городом и краем.
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Ольга
По Калининграду - на мотоцикле круглый год
Экскурсия понравилась. Покатали по самым красивым местам города
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Михаил
По Калининграду - на мотоцикле круглый год
Отличная экскурсия. Артур - прекрасный водитель и гид. Очень много интересного показал и рассказал. Тем, кто любит мотоциклы - настоятельно рекомендую.
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Всего 26 отзывов в Калининграде в категории "На мотоцикле"

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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На мотоцикле»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. По Калининграду - на мотоцикле круглый год;
  2. Мотовояж по балтийскому кольцу;
  3. Мотопрогулка по Амалиенау;
  4. Мотопрогулка на пивоварню «Понарт»;
  5. МотоСердце города К.
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса;
  2. Кафедральный собор;
  3. Амалиенау;
  4. Танцующий лес;
  5. Рыбная деревня;
  6. Остров Канта;
  7. Набережная;
  8. Музей янтаря;
  9. Ботанический сад;
  10. Замок Шаакен.
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в августе 2026
Сейчас в Калининграде в категории "На мотоцикле" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 7200 до 20 500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Калининграде на 2026 год на мотоцикле, 26 ⭐ отзывов, цены от 7200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь