«Крузенштерн» – экскурсии в Калининграде

Найдено 7 экскурсий в категории ««Крузенштерн»» в Калининграде, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Кёнигсберга в Калининград: сквозь века
На автобусе
3 часа
4 отзыва
Групповая
Из Кёнигсберга в Калининград: сквозь века
От средневековых крепостей до Янтарной комнаты - познакомиться с городом на обзорной экскурсии
Начало: На улице Шевченко
Сегодня в 11:00
11 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Калининград: самое главное
На машине
3.5 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Калининград: самое главное
Путешествие по Калининграду, где прусская история встречается с российской современностью. Откройте для себя уникальные места и их истории
Начало: У Росгартенских ворот в 9:30 или у маяка в Рыбной ...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2000 ₽ за человека
Гранд-вояж по Калининграду
На машине
4 часа
265 отзывов
Водная прогулка
Гранд-вояж по Калининграду
Насыщенная автопешеходная экскурсия по самым интересным районам и местам города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
По Калининграду на велосипеде
На велосипеде
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: На ул. Челнокова
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Четыре грани города К
На машине
4 часа
108 отзывов
Водная прогулка
Калининград: история и современность
Познайте Калининград во всех его проявлениях: от крепостных стен до уютных кафе с местными деликатесами
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
9400 ₽ за всё до 4 чел.
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
На катере
На яхте
6 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
Помчаться на Балтийскую косу, а по пути увидеть парусники, ракетные суда и кладбище кораблей
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
34 700 ₽ за всё до 5 чел.
По Калининграду - на мотоцикле круглый год
На мотоцикле
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
По Калининграду - на мотоцикле круглый год
Погрузитесь в атмосферу Калининграда на мотоцикле! Уникальный маршрут, немецкая архитектура и море впечатлений ждут вас в этой захватывающей поездке
Начало: У Медового моста
16 апр в 00:00
17 апр в 00:00
7900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Kristina
    12 октября 2025
    По Калининграду - на мотоцикле круглый год
    Никогда не катались на таком виде транспорта и тем более с экскурсией: итог мы просто в неожиданном приятном изумлении! Крайне рекомендую 👍
  • М
    Мила
    29 сентября 2025
    По Калининграду - на мотоцикле круглый год
    Приятное сочетание профессионального водителя и классного рассказчика истории города в лице Артура. Необычный формат знакомства с городом и свобода скорости, это круто!!! Однозначно рекомендую!!!
  • С
    Светлана
    22 сентября 2025
    Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
    Незабываемое путешествие
    Экскурсия недешевая, но этого стоит.
  • Е
    Елена
    16 сентября 2025
    По Калининграду - на мотоцикле круглый год
    Пилоты Артур и Владимир настоящие профессионалы вождения и очень интересные рассказчики! Всем, кто не боится разорвать стереотипы, рекомендуем этот формат знакомства с городом и краем.
  • О
    Оксана
    2 сентября 2025
    Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
    спасибо Семёну за познавательную и увлекательную экскурсию! и, правда, - по такому необычному маршруту стандартные экскурсоводы вряд ли поведут:) спасибо за новые впечатления!
  • О
    Ольга
    23 августа 2025
    По Калининграду - на мотоцикле круглый год
    Экскурсия понравилась. Покатали по самым красивым местам города
  • М
    Михаил
    16 августа 2025
    По Калининграду - на мотоцикле круглый год
    Отличная экскурсия. Артур - прекрасный водитель и гид. Очень много интересного показал и рассказал. Тем, кто любит мотоциклы - настоятельно рекомендую.
  • М
    Мария
    8 августа 2025
    По Калининграду - на мотоцикле круглый год
    Великолепная экскурсия! За 2 часа с мужем в спокойном темпе посмотрели все основные достопримечательности с погружение в историю. Обзор с
    мото - прекрасен. Георгий потрясающий экскурсовод, знающий историю города и умеющий интересно её рассказать. Однозначно рекомендую экскурсию - вы получите незабываемые впечатления!!! Для тех кто сомневается - мотоциклы очень комфортные, стиль езды абсолютно безопасный. Спасибо организаторам за отличную экскурсию! Мы обязательно вернёмся к вам на другие маршруты.

  • Т
    Татьяна
    4 августа 2025
    Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
    Прекрасная прогулка по Балтийской косе - никогда в жизни вы сами эти тропинки не найдете. Отдельное спасибо за поездку вдоль всего канала на катере, с воды можно увидеть и «Крузенштерна» с «Седовым», и строящиеся на стапелях суда.
  • К
    Катерина
    1 августа 2025
    По Калининграду - на мотоцикле круглый год
    Самая запоминающаяся экскурсия в моей жизни! Много информации, красивые виды, остановки и фото…. Море впечатлений!!! Всем советую!
  • О
    Ольга
    25 июля 2025
    Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
    Спасибо большое нашему гиду Денису за отличную экскурсию. День полетел на одном дыхании, очень много интересного. Впечатлили немецкие аэродром на Балтийской косе. Узнали очень много про историю Калининградской области и не только) Пронеслись на катере и посмотрели Балтийск с моря.
  • Л
    Лариса
    12 июля 2025
    По Калининграду - на мотоцикле круглый год
    Если вы не любите автобусные экскурсии с огромной толпой людей у значимых объектах истории и культуры, хотите посмотреть места, куда
    обычно не везут экскурсоводы, хотите проехать с ветерком, ловя на себя взгляды завидующих пешеходов и водителей авто, в любое время года и в любую погоду, то это для вас. Не раздумывайте и не гадайте. Смело выбирайте этот формат познания Калининграда. Отдельное спасибо пилоту Александру за его индивидуальный маршрут с интересным рассказом. И не бойтесь делать фото и снимать видео.

  • В
    Виктория
    30 июня 2025
    По Калининграду - на мотоцикле круглый год
    Интересная и необычная экскурсия. Конечно пешком можно лучше почувствовать атмосферу города, экскурсовод расскажет все подробно но возможности ограничены, на машине
    пейзаж меняется очень быстро, не успеваешь проникнуться. А здесь оптимальное сочетание: мы побывали во всех уголках города. Пилот ведет мотоцикл аккуратно, при этом успевает рассказать об интересных местах. Отличная экскурсия.

  • К
    Константин
    26 июня 2025
    По Калининграду - на мотоцикле круглый год
    18.6.25Был в Калининграде,заказал экскурсию. мальчик 47 лет испытал дикую радость и восторг от поездки,от техники,новые/старые радости давно забытых лет. Удобно,классно,весело.
    Хорошая компания. Необычно. Воспользуюсь ли я ещё,побыв? однозначно да!! Стоит ли данная экскурсия своих денег? однозначно да!! Владелец компании -нашел нишу,наполняет ее душой и питается эмоциями клиентов)))Шучу, а скорее нет))шучу. Спасибо и привет из СПб,с уважением, Константин.

  • Н
    Наталья
    15 июня 2025
    По Калининграду - на мотоцикле круглый год
    Ребята сделали наш день! Адреналин и ветер в волосах. Отличный формат для отдыха. Рекомендуем.
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2025
    По Калининграду - на мотоцикле круглый год
    Прекрасно провели вечер на мотопрогулке по городу! Пилоты интересно рассказывали про каждую локацию, останавливались для фото и учитывали все пожелания.
    Очень советую!
  • М
    Мария
    18 мая 2025
    По Калининграду - на мотоцикле круглый год
    Щинячий восторг!!!
    Путешествую одна и это было лучшим решением взять экскурсию на мотоцикле!
    Мой гид Александр просто сделал этот день! Я думала
    покатаемся под музыку и все) но нет, это был полноценный экскурс по интересным местам, где еще не была. Общение в пути происходит посредством специальных микрофонов-раций на шлеме, что очень удобно. Делали остановки, в том числе для фотографий, и тут отдельное спасибо, тк за весь отпуск у меня не было столько фоток со мной, сколько получилось за эти 2 часа) Александр сделал 100500 фото, чтоб я могла выбрать 1-2 идеальных🫶🏼!
    Поделился где еще что можно интересного посмотреть, я на низком старте отправиться в следующее мотопутешествие! ❤️‍🔥

    Щинячий восторг!!!
  • О
    Ольга
    17 мая 2025
    По Калининграду - на мотоцикле круглый год
    Получила большое удовольствие от поездки, были за городом смотрели замки, пилот Александр, внимательный и отзывчивый, я была одета не по погоде, меня утеплили, защитили от дождя и ветра, поездка прошла отлично!
    Очень рекомендую
  • А
    Андрей
    8 мая 2025
    Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
    Были на экскурсии с Андреем. Все прошло отлично. Очень профессиональный, разносторонний и интересный рассказчик! Рекомендую на 100%
  • М
    Марина
    5 мая 2025
    Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
    По совету Семёна заменили данную экскурсию на другую без трансфера на катере. Так что рассказываю про неё)
    Это была самая воодушевляющая
    экскурсия из всех по Калининградской области, а у нашей компании было 6 экскурсоводов по всей области (от Куршской косы, курортным городам и замкам). И за это прежде всего огромная благодарность Юлии, которая с таким трепетом рассказывает историю города и косы. Кроме того, Юлия являлась работником крепости и участвовала в её восстановлении и формировании музея в ней (о чем она скромно промолчала, но её коллега в крепости нам всё рассказала про неё;))) экскурсовод в крепости Оксана рассказывала так интересно, душевно и патриотично, что в конце хотелось расплакаться от гордости, что есть такие люди - ей отдельная благодарность!
    Далее была вкуснейшая еда в кафе, которое посоветовала нам Юлия (неожиданно в небольшом городке встретить такой уровень вкуснятины).
    Прогулка на катере (к сожалению, не запомнила имя экскурсовода-вроде Денис) очень понравилась всем из нашей компании- и ребенку (8 лет) и моим родителям (65 лет) и нам (37 лет) - весело, познавательно, интересно, с потрясающими видами и взлетающими лебедями, ну флотом, конечно)))
    Балтийская коса также с Юлей -восторг!
    Мы бы гуляли и гуляли с Юлей, но и так за день прошли 18тыс шагов - наш рекорд!
    А ещё Юлия сама (без наших просьб) сделала фото и видео где мы все вместе, и прислала нам их потом! З-забота! 🫶
    Водитель Дмитрий, который нас и привез в Балтийск, повез нас обратно - очень вежливый молодой человек и аккуратный водитель, немного рассказал нам Калининград и даже чуток покатал по нему;) благодарим!

    Спасибо Семёну за прекрасную организацию - собрал супер команду!

