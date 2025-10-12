читать дальше

экскурсия из всех по Калининградской области, а у нашей компании было 6 экскурсоводов по всей области (от Куршской косы, курортным городам и замкам). И за это прежде всего огромная благодарность Юлии, которая с таким трепетом рассказывает историю города и косы. Кроме того, Юлия являлась работником крепости и участвовала в её восстановлении и формировании музея в ней (о чем она скромно промолчала, но её коллега в крепости нам всё рассказала про неё;))) экскурсовод в крепости Оксана рассказывала так интересно, душевно и патриотично, что в конце хотелось расплакаться от гордости, что есть такие люди - ей отдельная благодарность!

Далее была вкуснейшая еда в кафе, которое посоветовала нам Юлия (неожиданно в небольшом городке встретить такой уровень вкуснятины).

Прогулка на катере (к сожалению, не запомнила имя экскурсовода-вроде Денис) очень понравилась всем из нашей компании- и ребенку (8 лет) и моим родителям (65 лет) и нам (37 лет) - весело, познавательно, интересно, с потрясающими видами и взлетающими лебедями, ну флотом, конечно)))

Балтийская коса также с Юлей -восторг!

Мы бы гуляли и гуляли с Юлей, но и так за день прошли 18тыс шагов - наш рекорд!

А ещё Юлия сама (без наших просьб) сделала фото и видео где мы все вместе, и прислала нам их потом! З-забота! 🫶

Водитель Дмитрий, который нас и привез в Балтийск, повез нас обратно - очень вежливый молодой человек и аккуратный водитель, немного рассказал нам Калининград и даже чуток покатал по нему;) благодарим!



Спасибо Семёну за прекрасную организацию - собрал супер команду!