Групповая
Из Кёнигсберга в Калининград: сквозь века
От средневековых крепостей до Янтарной комнаты - познакомиться с городом на обзорной экскурсии
Начало: На улице Шевченко
Сегодня в 11:00
11 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Калининград: самое главное
Путешествие по Калининграду, где прусская история встречается с российской современностью. Откройте для себя уникальные места и их истории
Начало: У Росгартенских ворот в 9:30 или у маяка в Рыбной ...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2000 ₽ за человека
Водная прогулка
Гранд-вояж по Калининграду
Насыщенная автопешеходная экскурсия по самым интересным районам и местам города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: На ул. Челнокова
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Калининград: история и современность
Познайте Калининград во всех его проявлениях: от крепостных стен до уютных кафе с местными деликатесами
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
9400 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
Помчаться на Балтийскую косу, а по пути увидеть парусники, ракетные суда и кладбище кораблей
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
34 700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
По Калининграду - на мотоцикле круглый год
Погрузитесь в атмосферу Калининграда на мотоцикле! Уникальный маршрут, немецкая архитектура и море впечатлений ждут вас в этой захватывающей поездке
Начало: У Медового моста
16 апр в 00:00
17 апр в 00:00
7900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKristina12 октября 2025Никогда не катались на таком виде транспорта и тем более с экскурсией: итог мы просто в неожиданном приятном изумлении! Крайне рекомендую 👍
- ММила29 сентября 2025Приятное сочетание профессионального водителя и классного рассказчика истории города в лице Артура. Необычный формат знакомства с городом и свобода скорости, это круто!!! Однозначно рекомендую!!!
- ССветлана22 сентября 2025Незабываемое путешествие
Экскурсия недешевая, но этого стоит.
- ЕЕлена16 сентября 2025Пилоты Артур и Владимир настоящие профессионалы вождения и очень интересные рассказчики! Всем, кто не боится разорвать стереотипы, рекомендуем этот формат знакомства с городом и краем.
- ООксана2 сентября 2025спасибо Семёну за познавательную и увлекательную экскурсию! и, правда, - по такому необычному маршруту стандартные экскурсоводы вряд ли поведут:) спасибо за новые впечатления!
- ООльга23 августа 2025Экскурсия понравилась. Покатали по самым красивым местам города
- ММихаил16 августа 2025Отличная экскурсия. Артур - прекрасный водитель и гид. Очень много интересного показал и рассказал. Тем, кто любит мотоциклы - настоятельно рекомендую.
- ММария8 августа 2025Великолепная экскурсия! За 2 часа с мужем в спокойном темпе посмотрели все основные достопримечательности с погружение в историю. Обзор с
- ТТатьяна4 августа 2025Прекрасная прогулка по Балтийской косе - никогда в жизни вы сами эти тропинки не найдете. Отдельное спасибо за поездку вдоль всего канала на катере, с воды можно увидеть и «Крузенштерна» с «Седовым», и строящиеся на стапелях суда.
- ККатерина1 августа 2025Самая запоминающаяся экскурсия в моей жизни! Много информации, красивые виды, остановки и фото…. Море впечатлений!!! Всем советую!
- ООльга25 июля 2025Спасибо большое нашему гиду Денису за отличную экскурсию. День полетел на одном дыхании, очень много интересного. Впечатлили немецкие аэродром на Балтийской косе. Узнали очень много про историю Калининградской области и не только) Пронеслись на катере и посмотрели Балтийск с моря.
- ЛЛариса12 июля 2025Если вы не любите автобусные экскурсии с огромной толпой людей у значимых объектах истории и культуры, хотите посмотреть места, куда
- ВВиктория30 июня 2025Интересная и необычная экскурсия. Конечно пешком можно лучше почувствовать атмосферу города, экскурсовод расскажет все подробно но возможности ограничены, на машине
- ККонстантин26 июня 202518.6.25Был в Калининграде,заказал экскурсию. мальчик 47 лет испытал дикую радость и восторг от поездки,от техники,новые/старые радости давно забытых лет. Удобно,классно,весело.
- ННаталья15 июня 2025Ребята сделали наш день! Адреналин и ветер в волосах. Отличный формат для отдыха. Рекомендуем.
- ЕЕкатерина31 мая 2025Прекрасно провели вечер на мотопрогулке по городу! Пилоты интересно рассказывали про каждую локацию, останавливались для фото и учитывали все пожелания.
Очень советую!
- ММария18 мая 2025Щинячий восторг!!!
Путешествую одна и это было лучшим решением взять экскурсию на мотоцикле!
Мой гид Александр просто сделал этот день! Я думала
- ООльга17 мая 2025Получила большое удовольствие от поездки, были за городом смотрели замки, пилот Александр, внимательный и отзывчивый, я была одета не по погоде, меня утеплили, защитили от дождя и ветра, поездка прошла отлично!
Очень рекомендую
- ААндрей8 мая 2025Были на экскурсии с Андреем. Все прошло отлично. Очень профессиональный, разносторонний и интересный рассказчик! Рекомендую на 100%
- ММарина5 мая 2025По совету Семёна заменили данную экскурсию на другую без трансфера на катере. Так что рассказываю про неё)
Это была самая воодушевляющая
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории ««Крузенштерн»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в декабре 2025
Сейчас в Калининграде в категории "«Крузенштерн»" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1200 до 34 700. Туристы уже оставили гидам 463 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Калининграде на 2025 год по теме ««Крузенштерн»», 463 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль