Уникальный тур на музейном трамвае: история и архитектура Калининграда
Посетите единственный в России «Музей янтаря», расположенный на живописном берегу озера.
Совершите тур на уникальном «музейном трамвае» и погрузитесь в историю утраченного королевского замка при помощи VR технологий.
Совершите тур на уникальном «музейном трамвае» и погрузитесь в историю утраченного королевского замка при помощи VR технологий.
Ближайшие даты:
8
апр
апр
15
апр
апр
22
апр
апр
29
апр
апр
Что вас ожидает:
- Исторический центр города Калининграда
- Внутренний двор Королевского замка
- Единственный в России Музей янтаря
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
В начале вы посетите единственный в России Музей янтаря, осмотрите его богатую коллекцию. Далее трамвай, оборудованный ЖК телевизорами, не спеша покажет все самое интересное в Калининграде. Во время тура по городу вы также посетите внутренний двор утраченного королевского замка при помощи технологии виртуальной реальности.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
суббота в 11:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет в Музей янтаря
- Тур на трамвае
- Осмотр внутреннего двора Королевского замка (VR)
- Памятная открытка от Музея янтаря
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ПЛ.М. Василевского, 1, КалининградЗавершение: ул. Октябрьская, 4, Калининград
- Когда и сколько длится?
- Когда: суббота в 11:30Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании