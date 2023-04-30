Что вас ожидает:

В начале вы посетите единственный в России Музей янтаря, осмотрите его богатую коллекцию. Далее трамвай, оборудованный ЖК телевизорами, не спеша покажет все самое интересное в Калининграде. Во время тура по городу вы также посетите внутренний двор утраченного королевского замка при помощи технологии виртуальной реальности.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.