Музейный трамвай

Уникальный тур на музейном трамвае: история и архитектура Калининграда

Описание
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Ответы на вопросы
Посетите единственный в России «Музей янтаря», расположенный на живописном берегу озера.

Совершите тур на уникальном «музейном трамвае» и погрузитесь в историю утраченного королевского замка при помощи VR технологий.
Музейный трамвай
Музейный трамвай
Музейный трамвай
Музейный трамвай
Музейный трамвай
Музейный трамвай
Музейный трамвай
Ближайшие даты:
8
апр
15
апр
22
апр
29
апр

Что вас ожидает:

  • Исторический центр города Калининграда
  • Внутренний двор Королевского замка
  • Единственный в России Музей янтаря
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

В начале вы посетите единственный в России Музей янтаря, осмотрите его богатую коллекцию. Далее трамвай, оборудованный ЖК телевизорами, не спеша покажет все самое интересное в Калининграде. Во время тура по городу вы также посетите внутренний двор утраченного королевского замка при помощи технологии виртуальной реальности.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

суббота в 11:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет в Музей янтаря
  • Тур на трамвае
  • Осмотр внутреннего двора Королевского замка (VR)
  • Памятная открытка от Музея янтаря
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: ПЛ.М. Василевского, 1, Калининград
Завершение: ул. Октябрьская, 4, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: суббота в 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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