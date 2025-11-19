В этой экскурсии тесно переплетаются прошлое и современные технологии. Вы посетите органный мини-концерт в Кафедральном соборе и насладитесь музыкой. Прокатитесь по центру на трамвае и увидите сохранившиеся здания с огромной историей. А ещё сможете взглянуть на утраченное достояние через VR-очки и на экранах телевизоров.
Описание экскурсии
Сначала вы послушаете органный мини-концерт в Кафедральном соборе 14 века (орган здесь — самый большой в России!).
А затем отправитесь исследовать исторический центр на трамвае, оборудованном аудиосистемой и телевизорами.
- Вы сравните виды, открывающиеся из окон, с фотографиями исторических зданий на экране
- Через VR-очки рассмотрите Королевский замок, разрушенный 50 лет назад, но предельно точно воссозданный нами в виртуальной реальности
Во время поездки вы увидите
- Кафедральный собор (внутри и снаружи)
- Синагогу
- Дровяной мост
- Королевский замок
- Площадь Победы
- Центральный рынок
- Башню Врангеля
- Башню Дона
- Росгартенские ворота
- Городскую больницу Кёнигсберга
Организационные детали
Обратите внимание: это экскурсия без гида, информацию вы будете слушать через аудиосистему. Также вас будет сопровождать оператор, который следит за ходом поездки.
Особенности бронирования
- Обратите внимание, при бронировании вы можете выбрать категорию билета — с концертом или без него
- Если вы хотите попасть на концерт, выбирайте соответствующий билет и приходите к собору к 14:00
- Если вы хотите прокатиться на трамвае без концерта — сбор в 14:50
- Экскурсия закончится в 16:20
ежедневно в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет с органным мини-концертом
|2200 ₽
|Детский билет с органным мини-концертом
|1700 ₽
|Взрослый билет без органного мини-концерта
|1700 ₽
|Детский билет без органного мини-концерта
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Кафедральный собор
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 33 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 420 туристов
Наша команда работает в Калининграде с 2019 года. В нашем штате — кандидаты технических наук, научные сотрудники Калининградского Технического Университета, БФУ имени Канта. Мы разработали эксклюзивный маршрут: предлагаем не только увидеть утраченные достопримечательности города, но и послушать их великолепную историю, воспользовавшись специально разработанным для вас аудиогидом.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Квест
до 12 чел.
Квест-экскурсия по Калининграду
Откройте для себя Калининград через призму истории и загадок. Увлекательное путешествие по знаковым местам города с элементами квеста
Начало: У Медового моста
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 08:30
Сегодня в 08:30
24 ноя в 08:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Встреча в аэропорту и увлекательная экскурсия по Калининграду. Узнайте о городе и его истории, посетите ключевые места. Комфорт и информативность
Начало: Аэропорт Калининград
25 ноя в 08:00
27 ноя в 08:00
7900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Калининград. Обзорная экскурсия
Познакомиться с городом фортов, крепостей, бастионов и великого Канта
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 7600 ₽ за всё до 7 чел.