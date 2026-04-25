«Не унывай, садись в трамвай» — последуем совету Мандельштама и займём места в машине времени – городском трамвае, который перенесёт нас в эпохи рыцарей и герцогов, Мюнхгаузена и Наполеона. Вы узнаете, как кто и как создавал облик города и где любят отдыхать его жители. Можем проехать весь путь на трамвае или выходить на остановках, заглядывая в музеи и кафе.
Описание экскурсии
- Отправимся в путь с Южного вокзала, изучив его историю, архитектуру и инженерные находки.
- Проедем мимо Калининградского театра эстрады и филармонии, что в кирхе Святого Семейства.
- Проследуем улицей Багратиона и увидим домик смотрителя моста, где «останавливался» Мюнгхаузен.
- Проедем через Рыбную деревню, остров Канта и синагогу, узнаем их истории и рассмотрим старые фотографии.
- Развернёмся на площади маршала Василевского, Росгартенские ворота, башню Дона и Музей янтаря.
- Найдём Мельничные пруды и дамбу — старейшие сооружения в городе.
- Сделаем остановку и полюбуемся районом Хуфен со зданиями в стиле барокко, модерн и баухаус.
- Заглянем во дворики с домами довоенных лет.
- Продолжим поездку от зоопарка и по дороге отметим атмосферный бар «Лондон», кинотеатр «Заря», где прошла премьера фильма «Титаник» в России, и памятник «Покорителям ближней вселенной».
- Завершим путешествие в самом начале района Амалиенау — у Центрального парка, можем заглянуть в симпатичные лавочки с альбомами, книгами, сувенирами, янтарем и свечами.
Вы узнаете:
- Как строились замки, вокзалы, дома и мосты.
- Кто завоёвывал и освобождал Восточную Пруссию: от тевтонских и наполеоновских войн до Второй Мировой.
- Где дают лучшие концерты и угощают самыми вкусными блюдами балтийской кухни.
- Как легко передвигаться по Калининграду на общественном транспорте.
Организационные детали
- Билет на трамвай оплачивается отдельно.
- Длительность экскурсии – 3 часа.
в будние дни в 11:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Южный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 26 туристов
Я — путешественник и сертифицированный гид. Родилась в Праге, росла в Казахстане и на Вятке, взрослела, знакомясь с людьми из разных стран и континентов. А корни мои в Полесье. Так
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывах
Впервые была на экскурсии в таком формате. Экскурсия была бы просто хорошей если бы не наш гид. Это был ее бенефис. Светлана буквально "горит" Калининградом: никакой сухой зубрежки дат, только
+2
А
Спасибо Светлане за очень насыщенную программу.
Прогулялись по городу, проехали по историческому маршруту и узнали много любопытных и удивительных фактов о Калининграде.
Были на экскурсии у Светланы. В двух словах — все понравилось.
Подробнее и по порядку:
Мы начали от Южного вокзала, узнали о его истории, секретах и архитектуре (не думал, что вокзал может
М
Полюбить Калининград за 3 часа.
Хочу сказать огромное спасибо Елена Занько за великолепную экскурсию.
Организация экскурсии превзошла все ожидания. Елена встретила группу в назначенное время. Группа была небольшой, что позволило каждому участнику
Очень интересная и необычная экскурсия по Калининграду. Светлана перестроила под нас маршрут,чтобы было удобней. Для мне самое главное-помотреть город глазами человека,который в него влюблен. Нам это удалось! Чудесные улочки,остров Канта в таинственном вечернем освещении… и интересный рассказчик. пазлы сложились! Мы полюбили и почуствовали Калининград. Очень рекомендуем экскурсию!
И
Замечательная экскурсия по Калининграду. От древности к современности. С головой окунаешься в историю города.
Слушаешь рассказчика и не хочется, что бы мероприятие заканчивалось.
Рекомендую в начале знакомства с Калининградом.
