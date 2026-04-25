На трамвае по Калининграду: от Южного вокзала до Амалиенау

Проехать вдоль главных достопримечательностей и увидеть город глазами местных
«Не унывай, садись в трамвай» — последуем совету Мандельштама и займём места в машине времени – городском трамвае, который перенесёт нас в эпохи рыцарей и герцогов, Мюнхгаузена и Наполеона. Вы узнаете, как кто и как создавал облик города и где любят отдыхать его жители. Можем проехать весь путь на трамвае или выходить на остановках, заглядывая в музеи и кафе.
Описание экскурсии

  • Отправимся в путь с Южного вокзала, изучив его историю, архитектуру и инженерные находки.
  • Проедем мимо Калининградского театра эстрады и филармонии, что в кирхе Святого Семейства.
  • Проследуем улицей Багратиона и увидим домик смотрителя моста, где «останавливался» Мюнгхаузен.
  • Проедем через Рыбную деревню, остров Канта и синагогу, узнаем их истории и рассмотрим старые фотографии.
  • Развернёмся на площади маршала Василевского, Росгартенские ворота, башню Дона и Музей янтаря.
  • Найдём Мельничные пруды и дамбу — старейшие сооружения в городе.
  • Сделаем остановку и полюбуемся районом Хуфен со зданиями в стиле барокко, модерн и баухаус.
  • Заглянем во дворики с домами довоенных лет.
  • Продолжим поездку от зоопарка и по дороге отметим атмосферный бар «Лондон», кинотеатр «Заря», где прошла премьера фильма «Титаник» в России, и памятник «Покорителям ближней вселенной».
  • Завершим путешествие в самом начале района Амалиенау — у Центрального парка, можем заглянуть в симпатичные лавочки с альбомами, книгами, сувенирами, янтарем и свечами.

Вы узнаете:

  • Как строились замки, вокзалы, дома и мосты.
  • Кто завоёвывал и освобождал Восточную Пруссию: от тевтонских и наполеоновских войн до Второй Мировой.
  • Где дают лучшие концерты и угощают самыми вкусными блюдами балтийской кухни.
  • Как легко передвигаться по Калининграду на общественном транспорте.

Организационные детали

  • Билет на трамвай оплачивается отдельно.
  • Длительность экскурсии – 3 часа.

в будние дни в 11:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Южный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 26 туристов
Я — путешественник и сертифицированный гид. Родилась в Праге, росла в Казахстане и на Вятке, взрослела, знакомясь с людьми из разных стран и континентов. А корни мои в Полесье.
что, в конце концов, осела я в Калининграде. С удовольствием расскажу вам, как ориентироваться в городе, почему Калининград выглядит так, как он выглядит, откуда здесь кирхи, замки и виллы, французские, английские, голландские имена и деревни, что купить на рыбном рынке и в сырных рядах.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
1
2
1
Наталья
Впервые была на экскурсии в таком формате. Экскурсия была бы просто хорошей если бы не наш гид. Это был ее бенефис. Светлана буквально "горит" Калининградом: никакой сухой зубрежки дат, только
живые истории, примеры из кинофильмов и неожиданные факты думаю о которых не знают даже коренные жители Калининграда. С первых минут Светлана полностью захватила моё внимание и до последних минут на одном дыхании. Светлана смогла передать свою искреннюю любовь к этому городу и я теперь с огромной теплотой вспоминаю об этом городе, обязательно вернусь сюда снова и 💯 процентов буду рекомендовать знакомым гида, проводника Светлану❤️ Было интересно, познавательно и легко.
Большое спасибо Светлане за рекомендации по покупке гостинцев домой. Близкие остались в восторге 🥰😘! Отдельная благодарность за рекомендации о посещении музеев и парков, исторических памятников. И за подарок-сувенир🙏 не буду раскрывать всех секретов 😉В следующий приезд не задумываясь буду брать экскурсию у неё! Всё было замечательно, спасибо, лучшая! ❤️

А
Спасибо Светлане за очень насыщенную программу.
Прогулялись по городу, проехали по историческому маршруту и узнали много любопытных и удивительных фактов о Калининграде.
Сергей
Были на экскурсии у Светланы. В двух словах — все понравилось.

Подробнее и по порядку:
Мы начали от Южного вокзала, узнали о его истории, секретах и архитектуре (не думал, что вокзал может
вместить столько всего), далее проехались по основным улочкам, послушали интересную историю города с демонстрацией фотографий из прошлого. Далее погуляли по центру, где Светлана, похоже, знает историю каждого встречного здания.

Подача очень легкая, гид вела диалог, отвечала на вопросы (мы уже были на паре экскурсий, так что, каюсь, вопросы были каверзные, а Светлана легко подхватыла и продолжала).

Даже если вы уже много что знаете о городе, записывайтесь, сможете узнать много нового.

М
Полюбить Калининград за 3 часа.
Хочу сказать огромное спасибо Елена Занько за великолепную экскурсию.
Организация экскурсии превзошла все ожидания. Елена встретила группу в назначенное время. Группа была небольшой, что позволило каждому участнику
хорошо слышать рассказ и задавать вопросы.
Елена оказалась профессионалом своего дела. Я действительно влюбилась в Калининград, потому что Елена с любовью и уважением рассказывала о нем. Великолепное владение историческими фактами, отличная речь, искренние и душевные теплые чувства к этому городу!
Всем своим друзьям и знакомым буду вас рекомендовать. Удачи и благополучия вам!

Екатерина
Очень интересная и необычная экскурсия по Калининграду. Светлана перестроила под нас маршрут,чтобы было удобней. Для мне самое главное-помотреть город глазами человека,который в него влюблен. Нам это удалось! Чудесные улочки,остров Канта в таинственном вечернем освещении… и интересный рассказчик. пазлы сложились! Мы полюбили и почуствовали Калининград. Очень рекомендуем экскурсию!
И
Замечательная экскурсия по Калининграду. От древности к современности. С головой окунаешься в историю города.
Слушаешь рассказчика и не хочется, что бы мероприятие заканчивалось.
Рекомендую в начале знакомства с Калининградом.
