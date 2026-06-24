Мы начнём наше знакомство с городом у стен Кафедрального собора — символа Калининграда. Затем заглянем в Рыбную деревню, прокатимся на трамвае мимо знаковых мест и прогуляемся по Хуфену. Приглашаем вас исследовать эти исторические уголки!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Наша экскурсия начнётся на острове Канта — рассмотрим Кафедральный собор и погуляем по Рыбной деревне.

На трамвае доедем до площади Победы. По дороге вы услышите истории о штурме города-крепости в 1945 году и о том, как менялся облик этих мест на протяжении веков. Короткая поездка позволит увидеть:

Росгартенские ворота — одни из семи сохранившихся городских ворот

Башню Дона, где сейчас находится Музей янтаря

Продолжим пешком по проспекту Мира до когда-то престижного района Хуфена. Здесь вас ждут:

Легендарные зубры — знаменитая скульптурная группа

Зоопарк — один из старейших в России

Стадион «Балтика» с его богатой историей

Кинотеатр «Заря» — свидетель нескольких эпох

А также вы услышите:

почему наш трамвай уникальный

где найти сердце города

кто развалил Тевтонский орден

почему тестикулы калининградских быков под круглосуточной охраной

Закончится экскурсия возле Центрального парка. Удобное место, чтобы перевести дух, пообедать и определиться с дальнейшими планами: пойти гулять в Амалиенау или отдыхать.

Кстати, на экскурсии мы встретим трёх из семи хомлинов Калининграда!

Организационные детали