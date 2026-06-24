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Кёнигсберг: восемь веков за два часа

Почувствовать дуновение истории и увидеть главные достопримечательности - на трамвае и пешком
Мы начнём наше знакомство с городом у стен Кафедрального собора — символа Калининграда. Затем заглянем в Рыбную деревню, прокатимся на трамвае мимо знаковых мест и прогуляемся по Хуфену. Приглашаем вас исследовать эти исторические уголки!
4.4
11 отзывов
Кёнигсберг: восемь веков за два часа
Кёнигсберг: восемь веков за два часа
Кёнигсберг: восемь веков за два часа

Описание экскурсии

Наша экскурсия начнётся на острове Канта — рассмотрим Кафедральный собор и погуляем по Рыбной деревне.

На трамвае доедем до площади Победы. По дороге вы услышите истории о штурме города-крепости в 1945 году и о том, как менялся облик этих мест на протяжении веков. Короткая поездка позволит увидеть:

  • Росгартенские ворота — одни из семи сохранившихся городских ворот
  • Башню Дона, где сейчас находится Музей янтаря

Продолжим пешком по проспекту Мира до когда-то престижного района Хуфена. Здесь вас ждут:

  • Легендарные зубры — знаменитая скульптурная группа
  • Зоопарк — один из старейших в России
  • Стадион «Балтика» с его богатой историей
  • Кинотеатр «Заря» — свидетель нескольких эпох

А также вы услышите:

  • почему наш трамвай уникальный
  • где найти сердце города
  • кто развалил Тевтонский орден
  • почему тестикулы калининградских быков под круглосуточной охраной

Закончится экскурсия возле Центрального парка. Удобное место, чтобы перевести дух, пообедать и определиться с дальнейшими планами: пойти гулять в Амалиенау или отдыхать.

Кстати, на экскурсии мы встретим трёх из семи хомлинов Калининграда!

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается билет в трамвае — 37 ₽ за чел.
  • Для удобства мы выдаём радиоаппаратуру — вы сможете сделать фото, немного отстать и ничего не пропустить
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У билетных касс Кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 398 туристов
Я категорически против скучных экскурсий! Собрал команду профессионалов — двухметровую команду. Каждый из нас любит наш регион, знает много подробностей о его истории, о судьбах людей, живших здесь, о природе и красивых местах. Мы стараемся подходить к работе неформально. Поэтому наши экскурсии не скучные и занудные, а очень тёплые и душевные. А ещё у нас всех образование экскурсоводов!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максим
Интересный формат - пешеходной-трамвайный, который позволяет увидеть больше, чем просто на пешеходной экскурсии. Демонстрировалось много исторических фотографий города, что позволяет действительно заглянуть в прошлое и сравнить с настоящим. Хорошая идея
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с индивидуальным наушником, поэтому всем хорошо слышно гида.
Речь экскурсовода довольно беглая, не успеваешь усвоить всю информацию. Хотелось бы также услышать о площади Победы. Мы её проезжали и даже рядом вышли из трамвая, но ничего не было рассказано про объекты на ней, что было раньше на этом месте и тд

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Анжела
Как же приятно на экскурсии с профессионалом своего дела)) Информации много, но выбросить нечего! Интересно, где-то пронзительно, где-то с юмором, в общем, всего в меру. Гид показал фото из прошлого
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Калининграда-Кëнигсберга, поделился «вкусными» местами города и рассказал, где искать остальных хомлинов)). Маршрут спланирован удобно! А нам ещë и с погодой повезло.

Жаль, что у нас уже нет времени, чтобы попасть на другие экскурсии команды (а мы были на двух!). Уже порекомендовала всем друзьям!

Дмитрий, спасибо!

Как же приятно на экскурсии с профессионалом своего дела)) Информации много, но выбросить нечего! Интересно, где-то
Как же приятно на экскурсии с профессионалом своего дела)) Информации много, но выбросить нечего! Интересно, где-то
Как же приятно на экскурсии с профессионалом своего дела)) Информации много, но выбросить нечего! Интересно, где-то
Как же приятно на экскурсии с профессионалом своего дела)) Информации много, но выбросить нечего! Интересно, где-то
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Илья
Дмитрий молодец, было очень интересно и полезно. Спасибо за наглядный материал. Экскурсия очень понравилась. 3 часа пролетели незаметно.
Дмитрий молодец, было очень интересно и полезно. Спасибо за наглядный материал. Экскурсия очень понравилась. 3 часа пролетели незаметно.
Дмитрий молодец, было очень интересно и полезно. Спасибо за наглядный материал. Экскурсия очень понравилась. 3 часа пролетели незаметно.
Дмитрий молодец, было очень интересно и полезно. Спасибо за наглядный материал. Экскурсия очень понравилась. 3 часа пролетели незаметно.
Дмитрий молодец, было очень интересно и полезно. Спасибо за наглядный материал. Экскурсия очень понравилась. 3 часа пролетели незаметно.
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Я
Всё отлично! Приятная экскурсовод!
Всё отлично! Приятная экскурсовод!
Всё отлично! Приятная экскурсовод!
Всё отлично! Приятная экскурсовод!
Всё отлично! Приятная экскурсовод!
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М
Отличная экскурсия- прогулка!

Всё понравилось без исключения. Гид был увлечённым, с глубокими знаниями — видно, что любит своё дело и умеет заинтересовать. Подача материала живая, дружеская открытая беседа запоминающаяся, без сухого перечисления фактов. Очень комфортный темп, никакой усталости, только яркие впечатления! Рекомендую всем, кто хочет не просто «отбыть» экскурсию, а получить настоящее удовольствие от знакомства с Калининградом. Спасибо за прекрасный день!
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Юлия
Провела 2 дня с гидом Анастасией,посетив 3 экскурсии, обзорная по Калининграду, экскурсию по Амалиенау и экскурсию в Светлогорск и Янтарный. Мне все очень понравилось! Анастасия прекрасно рассказывает,приятно слушать. Много нового и интересного я для себя подчеркнула. Мне очень повезло,что я в поисках нашла вашу организацию. Процветания вам и успехов,больше туристов! Обязательно буду советовать всем знакомым кто поедет в Калининград!
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