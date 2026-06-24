Мы начнём наше знакомство с городом у стен Кафедрального собора — символа Калининграда. Затем заглянем в Рыбную деревню, прокатимся на трамвае мимо знаковых мест и прогуляемся по Хуфену. Приглашаем вас исследовать эти исторические уголки!
Описание экскурсии
Наша экскурсия начнётся на острове Канта — рассмотрим Кафедральный собор и погуляем по Рыбной деревне.
На трамвае доедем до площади Победы. По дороге вы услышите истории о штурме города-крепости в 1945 году и о том, как менялся облик этих мест на протяжении веков. Короткая поездка позволит увидеть:
- Росгартенские ворота — одни из семи сохранившихся городских ворот
- Башню Дона, где сейчас находится Музей янтаря
Продолжим пешком по проспекту Мира до когда-то престижного района Хуфена. Здесь вас ждут:
- Легендарные зубры — знаменитая скульптурная группа
- Зоопарк — один из старейших в России
- Стадион «Балтика» с его богатой историей
- Кинотеатр «Заря» — свидетель нескольких эпох
А также вы услышите:
- почему наш трамвай уникальный
- где найти сердце города
- кто развалил Тевтонский орден
- почему тестикулы калининградских быков под круглосуточной охраной
Закончится экскурсия возле Центрального парка. Удобное место, чтобы перевести дух, пообедать и определиться с дальнейшими планами: пойти гулять в Амалиенау или отдыхать.
Кстати, на экскурсии мы встретим трёх из семи хомлинов Калининграда!
Организационные детали
- Отдельно оплачивается билет в трамвае — 37 ₽ за чел.
- Для удобства мы выдаём радиоаппаратуру — вы сможете сделать фото, немного отстать и ничего не пропустить
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У билетных касс Кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 398 туристов
Я категорически против скучных экскурсий! Собрал команду профессионалов — двухметровую команду. Каждый из нас любит наш регион, знает много подробностей о его истории, о судьбах людей, живших здесь, о природе и красивых местах. Мы стараемся подходить к работе неформально. Поэтому наши экскурсии не скучные и занудные, а очень тёплые и душевные. А ещё у нас всех образование экскурсоводов!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Интересный формат - пешеходной-трамвайный, который позволяет увидеть больше, чем просто на пешеходной экскурсии. Демонстрировалось много исторических фотографий города, что позволяет действительно заглянуть в прошлое и сравнить с настоящим. Хорошая идея
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Как же приятно на экскурсии с профессионалом своего дела)) Информации много, но выбросить нечего! Интересно, где-то пронзительно, где-то с юмором, в общем, всего в меру. Гид показал фото из прошлого
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Дмитрий молодец, было очень интересно и полезно. Спасибо за наглядный материал. Экскурсия очень понравилась. 3 часа пролетели незаметно.
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Я
Всё отлично! Приятная экскурсовод!
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М
Отличная экскурсия- прогулка!
Всё понравилось без исключения. Гид был увлечённым, с глубокими знаниями — видно, что любит своё дело и умеет заинтересовать. Подача материала живая, дружеская открытая беседа запоминающаяся, без сухого перечисления фактов. Очень комфортный темп, никакой усталости, только яркие впечатления! Рекомендую всем, кто хочет не просто «отбыть» экскурсию, а получить настоящее удовольствие от знакомства с Калининградом. Спасибо за прекрасный день!
Всё понравилось без исключения. Гид был увлечённым, с глубокими знаниями — видно, что любит своё дело и умеет заинтересовать. Подача материала живая, дружеская открытая беседа запоминающаяся, без сухого перечисления фактов. Очень комфортный темп, никакой усталости, только яркие впечатления! Рекомендую всем, кто хочет не просто «отбыть» экскурсию, а получить настоящее удовольствие от знакомства с Калининградом. Спасибо за прекрасный день!
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Провела 2 дня с гидом Анастасией,посетив 3 экскурсии, обзорная по Калининграду, экскурсию по Амалиенау и экскурсию в Светлогорск и Янтарный. Мне все очень понравилось! Анастасия прекрасно рассказывает,приятно слушать. Много нового и интересного я для себя подчеркнула. Мне очень повезло,что я в поисках нашла вашу организацию. Процветания вам и успехов,больше туристов! Обязательно буду советовать всем знакомым кто поедет в Калининград!
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