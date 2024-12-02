Экскурсии на трамвае в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «На трамвае» в Калининграде, цены от 4000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Калининград - путешествие во времени
Пешая
На трамвае
22 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Калининград - путешествие во времени
Посетить классические и тайные места города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Начало: В районе руин Королевского замка
«Дополнительно оплачивается проезд на трамвае — 33 рубля с человека»
27 дек в 09:00
24 янв в 09:00
5000 за всё до 5 чел.
Самые красивые улицы Калининграда на трамвае и пешком
Пешая
На трамвае
скидка
10%
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Самые красивые улицы Калининграда на трамвае и пешком
Изучить памятные места города и прикоснуться к его истории
Начало: В районе парка Центральный
«Программа состоит из двух пешеходных частей, между ними поездка на трамвае (33 руб»
Завтра в 13:00
27 дек в 10:00
78007020 за всё до 6 чел.
По рельсам истории за 3 часа
Пешая
На трамвае
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По рельсам истории за 3 часа
Исследовать Калининград пешком, на трамвае и электропоезде
Начало: У Рыбной деревни
«Прогулка на трамвае по центральным улицам — Московском проспекту, ул»
4000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    2 декабря 2024
    Самые красивые улицы Калининграда на трамвае и пешком
    Экскурсия понравилась, рекомендуем. Гид Наталья интересно рассказывала, маршрут удобный, локации красивые. Была возможность зайти в магазин сувениров по дороге по
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    рекомендации Натальи. Единственный недостаток - в конце экскурсии на острове Канта было ощущение, что экскурсию уже быстро свернули, торопились, т. к. время экскурсии уже заканчивалось. Но на общее положительное впечатление это не сильно повлияло

  • А
    Алексей
    1 июля 2024
    Самые красивые улицы Калининграда на трамвае и пешком
    Просто Замечательно! Спасибо!
  • О
    Олеся
    14 мая 2024
    Калининград - путешествие во времени
    Сегодня у нас была индивидуальная экскурсия с Мариной. Из 5 ставлю 10! Все настолько просто, понятно, интересно и насыщенно, что после двух часов мне казалось, что я знаю о Калининграде все! Очень познавательно! Прекрасный экскурсовод. Рекомендую!!!!
  • Е
    Елена
    8 января 2024
    Самые красивые улицы Калининграда на трамвае и пешком
    Потрясающий экскурсовод Наталья! Интересный рассказ, грамотная поставленная речь. Знание города, исторических фактов. Отвечала на все интересовавшие вопросы. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    4 января 2024
    На трамвае сквозь века
    Спасибо Константину за обзорную экскурсию по центру города! Очень подробно, интересно, с учётом наших пожеланий по корректировке маршрута. Общение очень комфортное, доброжелательное. Искренне благодарим!
  • Т
    Татьяна
    22 сентября 2023
    На трамвае сквозь века
    Всем доброго времени суток! Хочу выразить благодарность экскурсоводу Елене за прекрасную экскурсию, это человек который знает историю своего города и прекрасно делиться с другими своими знаниями. После экскурсии мы по другому взглянули на Калининград. Огромное Вам спасибо!
  • Е
    Елена
    12 апреля 2023
    На трамвае сквозь века
    Очень благодарны экскурсоводу Константину - настоящий энтузиаст своего дела. Сумел адаптировать программу под конкретные потребности группы. Грамотная речь, энциклопедические знания
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    истории региона - всё это сделало экскурсию интересной и познавательной для группы туристов в возрасте от 10 лет и до … много больше. Спасибо за прекрасные впечатления о вашем городе!

  • А
    Анна
    19 ноября 2022
    Калининград - путешествие во времени
    От нашей компании девчонок - огромное спасибо Мариночке за прекрасную экскурсию!!! Мы всей компанией первый раз в Калининграде, приехали на
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    выходные, буквально на пару дней, и вот - решили взять экскурсию, чтобы познакомиться поближе с этим старинным городом, о котором так много слышали))) Мы из Санкт Петербурга, культурным наследием прямо, скажем избалованы)) но при всём этом, Марина нам так интересно и просто рассказала о своём любимом Калининграде, что время пролетело незаметно; пешком мы прошли все достопримечательности центра города, хотя на улице уже стало подмораживать и столбик термометра к концу экскурсии опустился ниже нуля) Мариночка, спасибо Вам огромное, у нас у всех ощущение, что мы с Вами сто лет знакомы, и что у нас была дружеская прогулка с экскурсом по городу! Спасибо за интересную подачу информации, за Ваш профессионализм и умение быть в компании своей))) Мы в полном восторге! Спасибо!!!!!!

  • П
    Павел
    4 июля 2022
    Калининград - путешествие во времени
    Марина отличный гид и прекрасный рассказчик, узнали много нового и интересного, время пролетело незаметно

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На трамвае»

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  1. Калининград - путешествие во времени
  2. Самые красивые улицы Калининграда на трамвае и пешком
  3. По рельсам истории за 3 часа
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Остров Канта
  3. Куршская Коса
  4. Кафедральный собор
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Рыбная деревня
  8. Амалиенау
  9. Высота Мюллера
  10. Бранденбургские ворота
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в декабре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На трамвае" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 7020 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2025 год на трамвае, 26 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль