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выходные, буквально на пару дней, и вот - решили взять экскурсию, чтобы познакомиться поближе с этим старинным городом, о котором так много слышали))) Мы из Санкт Петербурга, культурным наследием прямо, скажем избалованы)) но при всём этом, Марина нам так интересно и просто рассказала о своём любимом Калининграде, что время пролетело незаметно; пешком мы прошли все достопримечательности центра города, хотя на улице уже стало подмораживать и столбик термометра к концу экскурсии опустился ниже нуля) Мариночка, спасибо Вам огромное, у нас у всех ощущение, что мы с Вами сто лет знакомы, и что у нас была дружеская прогулка с экскурсом по городу! Спасибо за интересную подачу информации, за Ваш профессионализм и умение быть в компании своей))) Мы в полном восторге! Спасибо!!!!!!