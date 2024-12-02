2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Калининград - путешествие во времени
Посетить классические и тайные места города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Начало: В районе руин Королевского замка
«Дополнительно оплачивается проезд на трамвае — 33 рубля с человека»
27 дек в 09:00
24 янв в 09:00
5000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Самые красивые улицы Калининграда на трамвае и пешком
Изучить памятные места города и прикоснуться к его истории
Начало: В районе парка Центральный
«Программа состоит из двух пешеходных частей, между ними поездка на трамвае (33 руб»
Завтра в 13:00
27 дек в 10:00
78007020₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По рельсам истории за 3 часа
Исследовать Калининград пешком, на трамвае и электропоезде
Начало: У Рыбной деревни
«Прогулка на трамвае по центральным улицам — Московском проспекту, ул»
4000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 декабря 2024Экскурсия понравилась, рекомендуем. Гид Наталья интересно рассказывала, маршрут удобный, локации красивые. Была возможность зайти в магазин сувениров по дороге по
- ААлексей1 июля 2024Просто Замечательно! Спасибо!
- ООлеся14 мая 2024Сегодня у нас была индивидуальная экскурсия с Мариной. Из 5 ставлю 10! Все настолько просто, понятно, интересно и насыщенно, что после двух часов мне казалось, что я знаю о Калининграде все! Очень познавательно! Прекрасный экскурсовод. Рекомендую!!!!
- ЕЕлена8 января 2024Потрясающий экскурсовод Наталья! Интересный рассказ, грамотная поставленная речь. Знание города, исторических фактов. Отвечала на все интересовавшие вопросы. Рекомендую!
- ООльга4 января 2024На трамвае сквозь векаСпасибо Константину за обзорную экскурсию по центру города! Очень подробно, интересно, с учётом наших пожеланий по корректировке маршрута. Общение очень комфортное, доброжелательное. Искренне благодарим!
- ТТатьяна22 сентября 2023На трамвае сквозь векаВсем доброго времени суток! Хочу выразить благодарность экскурсоводу Елене за прекрасную экскурсию, это человек который знает историю своего города и прекрасно делиться с другими своими знаниями. После экскурсии мы по другому взглянули на Калининград. Огромное Вам спасибо!
- ЕЕлена12 апреля 2023На трамвае сквозь векаОчень благодарны экскурсоводу Константину - настоящий энтузиаст своего дела. Сумел адаптировать программу под конкретные потребности группы. Грамотная речь, энциклопедические знания
- ААнна19 ноября 2022От нашей компании девчонок - огромное спасибо Мариночке за прекрасную экскурсию!!! Мы всей компанией первый раз в Калининграде, приехали на
- ППавел4 июля 2022Марина отличный гид и прекрасный рассказчик, узнали много нового и интересного, время пролетело незаметно
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На трамвае»
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