Хотели ли вы переместиться в прошлое и увидеть Калиниград несколько десятков лет назад

4.6
29 отзывов
Хотели ли вы переместиться в прошлое и увидеть Калиниград несколько десятков лет назад? У вас есть такая возможность! Присоединяйтесь к нашей экскурсии на трамвае времени.

В течение 3 часов вы будете сравнивать картинки прошлого с тем, что вы видите за окном трамвая сейчас.

Аудиогид поможет разобраться вам и расскажет интересные факты о городе.

В конце экскурсии вас ждет органный концерт в Кафедральном соборе.
Трамвай времени
Трамвай времени
Трамвай времени
Трамвай времени
Трамвай времени
Трамвай времени
Трамвай времени

Что вы увидите 🤩

  • Исторический центр города.
  • Самый величественный органный зал России.

Что вас ждет:

  • ​• Трамвай оборудованный ЖК телевизорами не спеша покажет все самое интересное в Калининграде.
  • Вы будете наблюдать за городом, сравнивая виды, которые открываются из окон трамвая, с фотографиями исторических зданий на экране.
  • Сопровождать в поездке вас будет аудиогид.
  • Органный концерт… Вам забронированы лучшие места в партере самого величественного органного зала России!
  • В финале каждый участник получает в подарок не только яркие впечатления, но и памятную открытку.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Стандартный билет
1 700 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур на трамвае
  • Билет на органный концерт
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения
Калининград, ул. Канта 1
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Суббота и воскресенье в 12:00

Технологии Б.
Технологии Б.
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