• Трамвай оборудованный ЖК телевизорами не спеша покажет все самое интересное в Калининграде.
Вы будете наблюдать за городом, сравнивая виды, которые открываются из окон трамвая, с фотографиями исторических зданий на экране.
Сопровождать в поездке вас будет аудиогид.
Органный концерт… Вам забронированы лучшие места в партере самого величественного органного зала России!
В финале каждый участник получает в подарок не только яркие впечатления, но и памятную открытку.
Цены на экскурсию
Для группы 1-20 человек
Стандартный билет
1 700 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Тур на трамвае
Билет на органный концерт
Что не входит
Личные расходы туриста
Место начала и завершения
Калининград, ул. Канта 1
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.