Хотели ли вы переместиться в прошлое и увидеть Калиниград несколько десятков лет назад? У вас есть такая возможность! Присоединяйтесь к нашей экскурсии на трамвае времени.



В течение 3 часов вы будете сравнивать картинки прошлого с тем, что вы видите за окном трамвая сейчас.



Аудиогид поможет разобраться вам и расскажет интересные факты о городе.



В конце экскурсии вас ждет органный концерт в Кафедральном соборе.