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На самый Запад России — Балтийск и Балтийская коса

5
6 отзывов
Юнона
Юнона – Гид из Калининграда
Вас ждут: крепость Пиллау, по образу и подобию которой впоследствии была построена Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге, памятник Петру I, действующий маяка знаменитого архитектора Шинкеля, православный Свято-Георгиевского морской собор, аэродромом «Нойтиф» и форт «Западный».
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  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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На самый Запад России — Балтийск и Балтийская коса
На самый Запад России — Балтийск и Балтийская коса

Что вы увидите

  • осмотр крепости Пиллау, по образу и подобию которой впоследствии была построена Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге
  • памятник Петру I
  • действующий маяка знаменитого архитектора Шинкеля
  • православный Свято-Георгиевского морской собор
  • прогулка по набережной к Елизаветинскому форту
  • аэродромом «Нойтиф»
  • форт «Западный»
Балтийск
Вы побываете на рубеже России — в самой западной точке страны, городе Балтийске (бывш. Пиллау), военно-морской базе Балтийского флота. Здесь вас ожидает экскурсия ⛳ по историческому центру: осмотр крепости Пиллау, по образу и подобию которой впоследствии была построена Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге, памятника Петру I, действующего маяка знаменитого архитектора Шинкеля, православного Свято-Георгиевского морского собора, прогулка 👣 по набережной к Елизаветинскому форту.
Балтийская коса
А через пролив от материковой части располагается Балтийская коса (Фрише-Нерунг), природа которой не уступает «визитной карточке» области — косе Куршской. Длина Балтийской косы составляет 65 км, а ширина — от 300 до 1800 м. Добраться туда можно только на пароме (при благоприятных погодных условиях). Во время переправы вы сможете насладиться видами Балтийска с пролива, увидеть военные корабли, которые несут службу в Балтийском море 🌊, охраняя западные рубежи России.
Балтийская коса может удивить не только природными красотами, но и уникальным аэродромом «Нойтиф» с гаванью для гидросамолетов и сохранившимися ангарами — одной из крупнейших авиабаз Люфтваффе, морским фортом «Западный». Аэродром, построенный в 1934-1939 годах был самым оснащенным в восточной Пруссии. После войны, не пострадавший от военных действий «Нойтиф», продолжали использовать уже советские военные. После вывода войск ангары пришли в запустение, но и сегодня полуразрушенные ангары и ДОТы все еще впечатляют своим масштабом. Форт «Западный» был построен в 1869-1871 годах, предпосылки к его строительству появились много раньше, когда осенью 1510 года в результате грандиозного шторма между косой и материком образовался пролив. Позднее стало понятно, что из-за военных конфликтов с соседями пролив требует защиты. В результате здесь выросло сооружение из красного кирпича в форме неправильного пятиугольника, защищенное с тыла рвом с водой и подъемным мостом. Во время войны (ВОВ) форт также не пострадал, но сегодня он представляет собой хотя и живописные, но руины. Стихия и действия местных жителей, приспосабливающих старинные объекты под хозяйственные нужды, к сожалению, не способствуют сохранению памятника.
Важно знать
  • Активный пешеходный маршрут.
  • Паромная переправа может быть отменена в связи с погодными условиями, что сделает невозможным посещение Балтийской косы. В этом случае будет замена на подробную обзорную экскурсию по Балтийску.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • паромная переправа.
Что не входит
  • питание
Начало и место завершения
🚩 ул. Октябрьская 8/ ул. Октябрьская 57
На самый Запад России — Балтийск и Балтийская коса
На самый Запад России — Балтийск и Балтийская коса
На самый Запад России — Балтийск и Балтийская коса
На самый Запад России — Балтийск и Балтийская коса
На самый Запад России — Балтийск и Балтийская коса

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юнона
Юнона
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6 отзывов оставили туристы

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