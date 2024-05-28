Пивоварня ПОНАРТ

Найдено 5 экскурсий в категории «Пивоварня Понарт» в Калининграде, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
«Короткий: от Дома советов до старинной прусской деревушки Понарт (10 км, 2 часа)»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Посетить самые интересные цеха фабрики и попробовать 8 сортов свежего пива на групповой экскурсии
Начало: У пивоварни «Понарт»
«Музей старинной пивоварни «Понарт» (45 минут)»
Расписание: в среду и пятницу в 17:15, в субботу в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 17:15
2 200 за человека
Экскурсия-квиз «Мятежный дух Понарта»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Экскурсия-квиз «Мятежный дух Понарта»
Погулять по «нахальной деревне» на окраине Кёнигсберга и раскрыть её тайны в увлекательном формате
Начало: у культурно-досугового центра в Понарте
«Гуляя по Понарту, вы увидите старинную пивоварню, а ещё осмотрите чудом сохранившуюся кирху, атмосферные дворики и дома с «говорящими» барельефами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 800 за всё до 10 чел.
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
78 отзывов
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
Продегустировать продукцию двух традиционных пивоварен на групповой экскурсии по Калининграду
Начало: На проспекте Мира, 26
«Гордость Кенигсберга — пивоварня Понарт, куда мы и держим путь»
Расписание: в четверг в 17:30
13 июня в 17:30
20 июня в 17:30
3 200 за человека
Понарт - другой Калининград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Понарт - историческое путешествие по Калининграду
Исследуйте уникальный район Понарт, открывая тайны прошлого и наслаждаясь атмосферой старого Кенигсберга на экскурсии «Понарт - другой Калининград»
Начало: На улице Киевская 71
«В Понарте нет роскошных вилл и площадей, это немецкий «рабочий городок» — тем он и интересен»
9 июня в 11:00
11 июня в 11:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    28 мая 2024
    Экскурсия-квиз «Мятежный дух Понарта»
    Пишу по горячим следам – это единственная экскурсия в Калининграде, которая понравилась настолько, что захотелось написать отзыв) Я очень довольна!
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    На мой взгляд это самый красивый район города и Евгения ведёт по нему так, что не успеваешь заскучать (разве что ноги устают)). А территория бывшего завода – просто отвал башки, на мой взгляд это самое красивое место Калининграда! Короче не думайте, бронируйте)

    Пишу по горячим следам – это единственная экскурсия в Калининграде, которая понравилась настолько, что захотелось написать
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    «Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
    Тур с Евгенией на велосипедах 27.05. очень понравился. Необычный формат, много интересного поведала Евгения. Запомнится надолго. Евгении спасибо. Оценка 10 из 10.
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Экскурсия-квиз «Мятежный дух Понарта»
    Спасибо огромное Евгении за шикарную квиз-экскурсию!
  • В
    Василиса
    21 мая 2024
    Понарт - другой Калининград
    Отличная, очень интересная экскурсия!! Получилось так, как будто Понарт и рабочие районы - отдельный городок в Калининграде. Очень уютно, красиво, познавательно! Спасибо Ларисе!
    Отличная, очень интересная экскурсия!! Получилось так, как будто Понарт и рабочие районы - отдельный городок вОтличная, очень интересная экскурсия!! Получилось так, как будто Понарт и рабочие районы - отдельный городок вОтличная, очень интересная экскурсия!! Получилось так, как будто Понарт и рабочие районы - отдельный городок в
  • Р
    Рамиль
    16 мая 2024
    Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
    Откроете для себя этот напиток по новому)) Где ещё будет возможность попить пивка прямо из танка. Очень рекомендую
  • А
    Андрей
    16 мая 2024
    Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
    Отличная организация мероприятия. Из за пробок в предпраздничный день мы немного опаздывали к началу. За 10 минут до начала нам
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    позвонили и уточнили по поводу участия и времени. Мы опоздали на 5 минут, нас встретили и немного подождали с началом. И всё остальное было было на высшем уровне. С нами были дети 7, 10, 11 лет и им очень понравилось (детям дают вкусный квас, которого они выпили ооочень много). Однозначно рекомендую. Перед экскурсией обязательно не есть и не пить, чтобы больше вошло …

  • Г
    Гавриленко
    10 мая 2024
    Экскурсия-квиз «Мятежный дух Понарта»
    Отличная экскурсия, очень приятный гид Евгения🥰🥰🥰🥰рекомендую! Это 10/10🔥
  • Г
    Галина
    4 мая 2024
    Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
    Все отлично
  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2024
    «Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
    Выражаю огромную благодарность Евгении за экскурсию. Ей удалось увлечь местных (мы из Калининграда) и открыть несколько новых интересных мест, в
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    которых мы еще ни раз не были. Было очень легко, доступно и понятно. В начале экскурсии Женя спросила о наших предпочтениях и исходя из этого построила маршрут. Три часа на великах пролетели не заметно, ни разу не устали, хотя редко катаемся на велосипедах. Я бы каталась еще и еще, по всему городу, но мы были сильно ограничены во времени. Было очень приятно познакомиться, я бы с удовольствием повторила нашу встречу еще раз по другому маршруту, я уверена, мы еще много всего не услышали и не увидели)

  • К
    Кристина
    19 апреля 2024
    Понарт - другой Калининград
    Экскурсия супер! Подходит для тех кто не в первый раз в Калининграде, так как это необычная экскурсия по Понарт, так
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    называемый Балт район. Сохранились немецкие рабочие дома, бомбоубежища. очень интересно и совсем другой Калининград. Сейчас восстанавливается пивной завод и делается в нем арт пространство. Рекомендую, если хотите увидеть "Другой Калининград". Ларисе огромное СПАСИБО!!!

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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Пивоварня Понарт»

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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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