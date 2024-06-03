1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининграда: посетите Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварню Нессельбек и сыроварню за один день. Узнайте историю и традиции этих мест
Начало: У вашего отеля в Калининграде
«Замок-пивоварня Нессельбек — стилизованный под рыцарские времена замок, созданный современными мастерами по старинным чертежам»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
«), Кафедральный собор, еврейскую синагогу, Бранденбургские и Фридландские ворота, самый узкий дом, пивоварню «Понарт»»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Посетить самые интересные цеха фабрики и попробовать 8 сортов свежего пива на групповой экскурсии
Начало: У пивоварни «Понарт»
«Музей старинной пивоварни «Понарт» (45 минут)»
Расписание: в среду и пятницу в 17:15, в субботу в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 17:15
2 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-квиз «Мятежный дух Понарта»
Погулять по «нахальной деревне» на окраине Кёнигсберга и раскрыть её тайны в увлекательном формате
Начало: у культурно-досугового центра в Понарте
«Гуляя по Понарту, вы увидите старинную пивоварню, а ещё осмотрите чудом сохранившуюся кирху, атмосферные дворики и дома с «говорящими» барельефами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 800₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
4 часа
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
Продегустировать продукцию двух традиционных пивоварен на групповой экскурсии по Калининграду
Начало: На проспекте Мира, 26
«Гордость Кенигсберга — пивоварня Понарт, куда мы и держим путь»
Расписание: в четверг в 17:30
13 июня в 17:30
20 июня в 17:30
3 200₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
Посетить маяк Риндерорт, старинную пивоварню и кирху, в которую постоянно бьют молнии
Начало: от вашего отеля в Калининграде
«В исторической пивоварне с 1840 года и до конца войны выпускалось пиво, которое славилось далеко за пределами города»
27 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 870₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024У нас был гид Дмитрий. Отличный рассказчик с чувством юмора! Однозначно советуем!
- ВВиктория28 мая 2024Пишу по горячим следам – это единственная экскурсия в Калининграде, которая понравилась настолько, что захотелось написать отзыв) Я очень довольна!
- ССветлана27 мая 2024Тур с Евгенией на велосипедах 27.05. очень понравился. Необычный формат, много интересного поведала Евгения. Запомнится надолго. Евгении спасибо. Оценка 10 из 10.
- ААнастасия26 мая 2024Спасибо огромное Евгении за шикарную квиз-экскурсию!
- РРамиль16 мая 2024Откроете для себя этот напиток по новому)) Где ещё будет возможность попить пивка прямо из танка. Очень рекомендую
- ААндрей16 мая 2024Отличная организация мероприятия. Из за пробок в предпраздничный день мы немного опаздывали к началу. За 10 минут до начала нам
- ГГавриленко10 мая 2024Отличная экскурсия, очень приятный гид Евгения🥰🥰🥰🥰рекомендую! Это 10/10🔥
- ГГалина4 мая 2024Все отлично
- РРоман27 апреля 2024Благодаря разнообразию выбора экскурсий, во второй день пребывания в Калининграде мы забронировали экскурсию на машине, чтобы успеть посетить побольше прекрасных
- ТТатьяна24 апреля 2024Выражаю огромную благодарность Евгении за экскурсию. Ей удалось увлечь местных (мы из Калининграда) и открыть несколько новых интересных мест, в
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Пивоварни»
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