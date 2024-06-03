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мест за один день. Заехали в Зеленоградск, город кошек, семейную крафтовую сыроварню и шоколадную фабрику Шаакендорф, замок - пивоварню Нессельбек и замок Шаакен. Это что-то невероятное. Сам город, архитектура, атмосфера, люди. Все было на столько комфортным и завораживающим. А Ингу нам послал сам Господь) Все прошло так легко, интересно, профессионально, с юмором. Отдельно хочу выделить то, что Инга очень заботлива. Мы приехали в легкой одежде и в день, когда ездили к морю, она привезла нам целый гардероб теплой одежды 😄 таким образом ни ветер, ни прохладная погода не омрачили нашу прогулку. Нам очень понравился город и мы хотели бы приехать в Калининград еще и в разные сезоны. Надеемся что в каждый наш приезд Инга сможет составить нам компанию и показать новые места. Если Вы ищете гида в Калининграде, то Инга это именно то, что Вам нужно. Рекомендуем от всей души!