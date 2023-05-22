На велосипеде в романтику Амалиенау

Велопрогулка по Амалиенау в мини-группе в Калининграде

Описание
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На велосипеде в романтику Амалиенау
На велосипеде в романтику Амалиенау
На велосипеде в романтику Амалиенау
На велосипеде в романтику Амалиенау
На велосипеде в романтику Амалиенау
На велосипеде в романтику Амалиенау
На велосипеде в романтику Амалиенау
На велосипеде в романтику Амалиенау
Ближайшие даты:
22
мая
23
мая
24
мая
25
мая
28
мая
29
мая
7
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Астрономический бастион
  • Мастерская Хомлинов
  • Аусфальские ворота
  • Исторический район немецких вилл Амалиенау
  • Виллы: Либек
  • Маковски
  • Рут
  • Яфа
  • Шмидт (младшего и старшего)
  • Михаэлис
  • Розенталь
  • Арон
  • Винтер
  • Лео
  • Хонкамп и др
  • Бывшая католическая капелла Святого Адальберта
  • Озеро "Близнецы, кирха в честь памяти королевы Луизы, здание бывшей высшей реальной школы "Бург-шуле"
  • Сохранившиеся городские кварталы
  • Парки
  • Скверы
  • Аллеи
  • Мостовые
  • Скульптуры
  • Памятники и барельефы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Дорогие путешественники, приглашаю вас окунуться в романтическую атмосферу старого района Калининграда, прекрасных аутентичных вилл Амалиенау. И проделать это на велосипеде: наиболее эффективном транспортном средстве. Архитектурное разнообразие довоенного Кенигсберга не оставляет никого равнодушным. В ходе этой велопрогулки вы услышите интересные факты, истории и легенды о бывших и настоящих жителях этого района, о рыцарях, королях, героях, искусных мастерах и ловких предпринимателях.

По субботам и воскресеньям в 10.00 и 14.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида, новые велосипеды, дождевики, шлемы, перчатки, питьевая вода. Все входит в стоимость экскурсии.
  • В месте начала экскурсии можно оставить вещи, чемоданы, переодеться
Место начала и завершения?
Калининград, Гвардейский проспект, 22
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 10.00 и 14.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • В вашем распоряжении новые велосипеды, дождевики, шлемы, перчатки, питьевая вода. Все входит в стоимость экскурсии.
  • В месте начала экскурсии можно оставить вещи, чемоданы, переодеться, есть платный туалет.
  • Протяженность маршрута около 10 км, время примерно 3-3,5 часа, в прогулочном ритме, с остановками, рассказами, сюрпризами и сувенирами. Безопасность наш приоритет. Проезд по велодорожкам и тропинкам. Для любого уровня владения велосипедом. Маршрут по силам и детям с 12-13 лет, но ростом не меньше 150 см.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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