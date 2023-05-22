Велопрогулка по Амалиенау в мини-группе в Калининграде
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Что вас ожидает:
- Астрономический бастион
- Мастерская Хомлинов
- Аусфальские ворота
- Исторический район немецких вилл Амалиенау
- Виллы: Либек
- Маковски
- Рут
- Яфа
- Шмидт (младшего и старшего)
- Михаэлис
- Розенталь
- Арон
- Винтер
- Лео
- Хонкамп и др
- Бывшая католическая капелла Святого Адальберта
- Озеро "Близнецы, кирха в честь памяти королевы Луизы, здание бывшей высшей реальной школы "Бург-шуле"
- Сохранившиеся городские кварталы
- Парки
- Скверы
- Аллеи
- Мостовые
- Скульптуры
- Памятники и барельефы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дорогие путешественники, приглашаю вас окунуться в романтическую атмосферу старого района Калининграда, прекрасных аутентичных вилл Амалиенау. И проделать это на велосипеде: наиболее эффективном транспортном средстве. Архитектурное разнообразие довоенного Кенигсберга не оставляет никого равнодушным. В ходе этой велопрогулки вы услышите интересные факты, истории и легенды о бывших и настоящих жителях этого района, о рыцарях, королях, героях, искусных мастерах и ловких предпринимателях.
По субботам и воскресеньям в 10.00 и 14.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида, новые велосипеды, дождевики, шлемы, перчатки, питьевая вода. Все входит в стоимость экскурсии.
- В месте начала экскурсии можно оставить вещи, чемоданы, переодеться
- Место начала и завершения?
- Калининград, Гвардейский проспект, 22
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам и воскресеньям в 10.00 и 14.00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- В вашем распоряжении новые велосипеды, дождевики, шлемы, перчатки, питьевая вода. Все входит в стоимость экскурсии.
- В месте начала экскурсии можно оставить вещи, чемоданы, переодеться, есть платный туалет.
- Протяженность маршрута около 10 км, время примерно 3-3,5 часа, в прогулочном ритме, с остановками, рассказами, сюрпризами и сувенирами. Безопасность наш приоритет. Проезд по велодорожкам и тропинкам. Для любого уровня владения велосипедом. Маршрут по силам и детям с 12-13 лет, но ростом не меньше 150 см.)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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