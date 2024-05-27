Изучаем Калининград на велосипеде

Найдено 7 экскурсий в категории «На велосипеде» в Калининграде, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Калининграду на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: На ул. Октябрьской
«Калининград глазами велосипедиста»
9 июня в 09:00
10 июня в 13:00
6 000 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по Калининграду
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
31 отзыв
Велопрогулка по Калининграду
Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа
Начало: Астрономический бастион
«У нас нет цели ставить рекорды велосипедного спорта, катаемся в прогулочном ритме, с остановками, рассказами и приятными сюрпризами»
Расписание: в четверг в 17:00
13 июня в 17:00
20 июня в 17:00
2 800 за человека
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
«Приглашаю вас на обзорную прогулку на велосипедах или самокатах (транспорт вы выбираете сами)»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
🚲 На велосипеде
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
5 часов
8 отзывов
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
Взглянуть на регион с необычного ракурса и поближе познакомиться с его историей
Начало: В поселке Федотово Правдинского района
«В первой части экскурсии приготовьтесь в велосипедному приключению (2 часа)»
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2 500 за человека
Экскурсии по Калининграду на велосипедах и самокатах
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсии по Калининграду на велосипедах и самокатах
Начало: Площадь Победы г. Калининград
«Приглашаю вас на обзорную прогулку по городу на велосипедах или самокатах (транспорт выбираете сами)»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 000 за человека
В гости к хомлинам - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
«Авторская прогулка для тех, кто не любит многолюдные автобусные поездки, зато получает удовольствие от свежего воздуха, покатушек на велосипеде и экскурсий с элементами игры»
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000 за человека
На велосипеде по Амалиенау
🚲 На велосипеде
Мини-группа
2.5 часа
11 отзывов
На велосипеде по Амалиенау
Прокатиться по аллеям самого уютного района Калининграда и услышать его истории
Начало: У Астрономического бастиона
«Аллеи, парки и уютные улицы Амалиенау просто созданы для велосипедистов»
Расписание: в понедельник в 17:00
10 июня в 17:00
17 июня в 17:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    «Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
    Тур с Евгенией на велосипедах 27.05. очень понравился. Необычный формат, много интересного поведала Евгения. Запомнится надолго. Евгении спасибо. Оценка 10 из 10.
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    В гости к хомлинам - на велосипеде
    Интересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории и о том, чем город живёт в настоящий момент. Устали, но оно того стоило! Рекомендуем!
    Интересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории и
  • Н
    Николай
    8 мая 2024
    По Калининграду на велосипеде
    Во первых - про сам формат - экскурсия на велосипеде - это просто пушка! Пешком столько физически не обойти, с
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    машины - неудобно. А тут приятное с полезным - и спортом занимаешься, и открываешь для себя красоты города. Забегая вперед - несмотря на то, что экскурсия идет почти 5 часов - было совсем не тяжело. Так что те, кто переживают, что они не осилят - не переживайте)) Мы много где останавливались послушать истории от Константина, и даже устроили кофе-брейк, всё в очень комфортном режиме. Сами велосипеды очень классные - с передачами и амортизаторами, ехать - одно удовольствие) Про сам маршрут - увидели много мест, куда бы сами даже не догадались поехать. Константин очень веселый и приятный рассказчик) отдельное спасибо за короткое видео поездки, очень классно снято. Ставлю экскурсии и Косте 10 из 10!

  • С
    Сергей
    1 мая 2024
    По Калининграду на велосипеде
    Первый раз для нас велоэкскурсия, но вышла не комом, а очень удачно. Отличный формат и маршрут. Приятный, любящий город, в
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    котором живет, гид. Посмотрели практически все must see места, что очень помогало в последующие дни. В качестве бонуса остановка с кофе и по завершении небольшой видеоотчет о поездке от Константина.

  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2024
    «Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
    Выражаю огромную благодарность Евгении за экскурсию. Ей удалось увлечь местных (мы из Калининграда) и открыть несколько новых интересных мест, в
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    которых мы еще ни раз не были. Было очень легко, доступно и понятно. В начале экскурсии Женя спросила о наших предпочтениях и исходя из этого построила маршрут. Три часа на великах пролетели не заметно, ни разу не устали, хотя редко катаемся на велосипедах. Я бы каталась еще и еще, по всему городу, но мы были сильно ограничены во времени. Было очень приятно познакомиться, я бы с удовольствием повторила нашу встречу еще раз по другому маршруту, я уверена, мы еще много всего не услышали и не увидели)

  • А
    Анна
    24 апреля 2024
    По Калининграду на велосипеде
    Отличная экскурсия! Мы посмотрели на Калининград с необычной точки зрения и побывали в интересных местах, и кроме стандартных туристических точек
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    посетили очень интересные места - уютные дворики, оригинальные здания и необычные маршруты. Костя отлично рассказывает, он очень открытый и приятный человек, и с ним просто интересно общаться!!! Костя, СПАСИБО тебе большое!!! Однозначно рекомендую эту экскурсию!! Просто 100 баллов из 100!!!!

  • О
    Олеся
    12 апреля 2024
    Велопрогулка по Калининграду
    Подобный формат экскурсии очень комфортный. Всем рекомендую брать такую экскурсию.
    Подобный формат экскурсии очень комфортный. Всем рекомендую брать такую экскурсию
  • А
    Анна
    16 октября 2023
    «Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
    Большое спасибо Евгении за экскурсию - было здорово и интересно! Мне чуть-чуть не хватило архитектурной составляющей, но, думаю, это моя личная
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    особенность) Евгения знает очень много как про историю, так и про современную жизнь города - после экскурсии появляется объемное ощущение от места. На заметку путешественникам: если вы чувствительны к качеству велика, имеет смысл дополнительно озаботиться хорошим велосипедом в прокате (на месте покоммуницировать или заранее созвониться). По умолчанию дают сносные велосипеды, но все-таки не достаточно комфортные для длительной поездки. Мы про это не подумали, а потом поняли, что с хорошими велосипедами, за которые мы готовы были доплатить, было бы совсем круто)

  • А
    АЛЕКСЕЙ
    5 октября 2023
    На велосипеде в романтику Амалиенау
    Экскурсия просто супер! Формат "на велосипеде" отличный! На погоду вообще не обратили внимания, хотя были кратковременные дождики. Огромное спасибо Александру за интеллигентное повествование и впечатляющие сувениры!
  • Е
    Елена
    2 октября 2023
    Пять Мостов: катание на пивном велосипеде по острову Канта
    Поездка по периметру острова."Трезвый "водитель и экскурсовод-молодая,веселая девушка. Рулила и рассказывала с юмором,посмеялись от души,управляя такой необычной машинкой,при этом ещё и наливали… пиво-а вы что подумали? Однозначно,рекомендую,получите классные фотки и кучу эмоций

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На велосипеде»

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  2. Велопрогулка по Калининграду
  3. «Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
  4. По Калининградской области на велосипеде и байдарке
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  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На велосипеде" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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