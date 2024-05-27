1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: На ул. Октябрьской
«Калининград глазами велосипедиста»
9 июня в 09:00
10 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Велопрогулка по Калининграду
Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа
Начало: Астрономический бастион
«У нас нет цели ставить рекорды велосипедного спорта, катаемся в прогулочном ритме, с остановками, рассказами и приятными сюрпризами»
Расписание: в четверг в 17:00
13 июня в 17:00
20 июня в 17:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
«Приглашаю вас на обзорную прогулку на велосипедах или самокатах (транспорт вы выбираете сами)»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
5 часов
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
Взглянуть на регион с необычного ракурса и поближе познакомиться с его историей
Начало: В поселке Федотово Правдинского района
«В первой части экскурсии приготовьтесь в велосипедному приключению (2 часа)»
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсии по Калининграду на велосипедах и самокатах
Начало: Площадь Победы г. Калининград
«Приглашаю вас на обзорную прогулку по городу на велосипедах или самокатах (транспорт выбираете сами)»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 000₽ за человека
Мини-группа
4 часа
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
«Авторская прогулка для тех, кто не любит многолюдные автобусные поездки, зато получает удовольствие от свежего воздуха, покатушек на велосипеде и экскурсий с элементами игры»
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
На велосипеде по Амалиенау
Прокатиться по аллеям самого уютного района Калининграда и услышать его истории
Начало: У Астрономического бастиона
«Аллеи, парки и уютные улицы Амалиенау просто созданы для велосипедистов»
Расписание: в понедельник в 17:00
10 июня в 17:00
17 июня в 17:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана27 мая 2024Тур с Евгенией на велосипедах 27.05. очень понравился. Необычный формат, много интересного поведала Евгения. Запомнится надолго. Евгении спасибо. Оценка 10 из 10.
- ННаталья22 мая 2024Интересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории и о том, чем город живёт в настоящий момент. Устали, но оно того стоило! Рекомендуем!
- ННиколай8 мая 2024Во первых - про сам формат - экскурсия на велосипеде - это просто пушка! Пешком столько физически не обойти, с
- ССергей1 мая 2024Первый раз для нас велоэкскурсия, но вышла не комом, а очень удачно. Отличный формат и маршрут. Приятный, любящий город, в
- ТТатьяна24 апреля 2024Выражаю огромную благодарность Евгении за экскурсию. Ей удалось увлечь местных (мы из Калининграда) и открыть несколько новых интересных мест, в
- ААнна24 апреля 2024Отличная экскурсия! Мы посмотрели на Калининград с необычной точки зрения и побывали в интересных местах, и кроме стандартных туристических точек
- ООлеся12 апреля 2024Подобный формат экскурсии очень комфортный. Всем рекомендую брать такую экскурсию.
- ААнна16 октября 2023Большое спасибо Евгении за экскурсию - было здорово и интересно! Мне чуть-чуть не хватило архитектурной составляющей, но, думаю, это моя личная
- ААЛЕКСЕЙ5 октября 2023На велосипеде в романтику АмалиенауЭкскурсия просто супер! Формат "на велосипеде" отличный! На погоду вообще не обратили внимания, хотя были кратковременные дождики. Огромное спасибо Александру за интеллигентное повествование и впечатляющие сувениры!
- ЕЕлена2 октября 2023Пять Мостов: катание на пивном велосипеде по острову КантаПоездка по периметру острова."Трезвый "водитель и экскурсовод-молодая,веселая девушка. Рулила и рассказывала с юмором,посмеялись от души,управляя такой необычной машинкой,при этом ещё и наливали… пиво-а вы что подумали? Однозначно,рекомендую,получите классные фотки и кучу эмоций
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