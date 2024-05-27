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машины - неудобно. А тут приятное с полезным - и спортом занимаешься, и открываешь для себя красоты города. Забегая вперед - несмотря на то, что экскурсия идет почти 5 часов - было совсем не тяжело. Так что те, кто переживают, что они не осилят - не переживайте)) Мы много где останавливались послушать истории от Константина, и даже устроили кофе-брейк, всё в очень комфортном режиме. Сами велосипеды очень классные - с передачами и амортизаторами, ехать - одно удовольствие) Про сам маршрут - увидели много мест, куда бы сами даже не догадались поехать. Константин очень веселый и приятный рассказчик) отдельное спасибо за короткое видео поездки, очень классно снято. Ставлю экскурсии и Косте 10 из 10!