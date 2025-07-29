Мы отправляемся в Калининградскую область, чтобы посетить замок Нойхаузен XIII века и Вальдавский замок-музей, где узнаем о Великом русском посольстве Петра I. Пройдём по рыцарскому пути от замка Вальдау к Тапиау, осмотрим старинные кирхи и насладимся атмосферой средневековья.
Описание экскурсииТайны Калининградской области: Путешествие по следам Тевтонского ордена История Калининградской области восходит к языческим племенам древних пруссов, захваченным Тевтонским орденом, и со временем эта земля стала культурным центром Восточной Пруссии. Мы посетим замок Нойхаузен, когда-то служивший летней резиденцией последнего магистра Тевтонского ордена и первого герцога Восточной Пруссии Альберхта, Вальдавский замок-музей, где узнаем о Великом русском посольстве Петра I в 1697 году. В замке мы познакомимся с экспозициями, включая прусскую старину, доспехи и макеты замка. А также проедем по рыцарскому пути от замка Вальдау к Тапиау,. Прогуляемся по Гвардейску, полюбуемся на «Рыночную площадь» и исторические здания, что позволит прикоснуться к культурным ценностям Тевтонского ордена и ощутить атмосферу средневековья. Важная информация: Экскурсии провожу на комфортабельном автомобиле Тойота Рав4.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Калининград
- Замок Нойхаузен
- Замок Вальдау
- Замок Тапиау
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Калининград, по месту проживания гостей
Завершение: Г. Калининград, место проживания гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсии провожу на комфортабельном автомобиле Тойота Рав4
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
29 июл 2025
Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию! Грамотная организация экскурсии, за один день без спешки и напряга мы увидели три замка 13 века: Тапиау, Шаакен и Нойхаузен, современный замок Несельбек, посетили сыроварню
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Групповая
до 16 чел.
Исторические и живописные места Калининграда
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, посетив Знаменск и Правдинск. Откройте для себя уникальные кирхи, старинные мосты и немецкие домики
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в субботу в 09:00
15 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
3550 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по востоку Калининградской области
Исследуйте нетуристические уголки Калининградской области. Замки, старинные улочки и уникальные памятники ждут вас в этом увлекательном путешествии
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
18 500 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Групповая
Путешествие по древним городам Калининграда
Погрузитесь в историю Восточной Пруссии, посетив Инстербург, Тильзит и Рагнит. Замки, кирхи и сыроварня подарят незабываемые впечатления
Начало: На улице Профессора Баранова
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
12 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
3000 ₽
3333 ₽ за человека