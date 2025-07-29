Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправляемся в Калининградскую область, чтобы посетить замок Нойхаузен XIII века и Вальдавский замок-музей, где узнаем о Великом русском посольстве Петра I. Пройдём по рыцарскому пути от замка Вальдау к Тапиау, осмотрим старинные кирхи и насладимся атмосферой средневековья. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Тайны Калининградской области: Путешествие по следам Тевтонского ордена История Калининградской области восходит к языческим племенам древних пруссов, захваченным Тевтонским орденом, и со временем эта земля стала культурным центром Восточной Пруссии. Мы посетим замок Нойхаузен, когда-то служивший летней резиденцией последнего магистра Тевтонского ордена и первого герцога Восточной Пруссии Альберхта, Вальдавский замок-музей, где узнаем о Великом русском посольстве Петра I в 1697 году. В замке мы познакомимся с экспозициями, включая прусскую старину, доспехи и макеты замка. А также проедем по рыцарскому пути от замка Вальдау к Тапиау,. Прогуляемся по Гвардейску, полюбуемся на «Рыночную площадь» и исторические здания, что позволит прикоснуться к культурным ценностям Тевтонского ордена и ощутить атмосферу средневековья. Важная информация: Экскурсии провожу на комфортабельном автомобиле Тойота Рав4.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Г. Калининград

Замок Нойхаузен

Замок Вальдау

