6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортам
Начало: Калининград. Улица Шевченко дом 2
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
от 15 950₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининград, замки и кирхи
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Трофейный Кёнигсберг»: от богатых вилл до фортификационных сооружений
Начало: Апартаменты или отель туриста
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор28 октября 2024Кирха Хайлигенвальде+Замок Тапиау, Гвардейск+Музей «Трех эпох»Хорошая экскурсия, рекомендую. Об истории региона, о замках. Рассказы экскурсовода, сопровождающего группу, и в замке Тапиау дополнили друг друга. Получилось информативно, но не скучно. Музей "Старь" интересен, достаточно богатая коллекция всякой всячины - от аптечных склянок до ретро-автомобилей.
- ССлава23 октября 2024Кирха Хайлигенвальде+Замок Тапиау, Гвардейск+Музей «Трех эпох»Спасибо за экскурсию, было интересно и познавательно. Всем рекомендую посещени замка Тапиау. Меня там впечатлила коллекция холодного оружия, нигде такой не встречал. А в самом Гвардейске понравились металлические скульптуры местного мастера. Они то тут, то там в центре города встречаются.
- ЛЛеонид17 октября 2024Кирха Хайлигенвальде+Замок Тапиау, Гвардейск+Музей «Трех эпох»Погода подкачала, конечно. Но дождь - это было единственное негативное впечатление. По организации всю необходимую информацию получил от менеджеров, потом
- ААнна28 апреля 2024Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортамУ нас был экскурсовод Андрей. Очень понравился формат мероприятия - брали машину на двоих, в индивидуальном порядке при тесном общении
- ММарина1 апреля 2024Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортамСпасибо за увлекательное и познавательное путешествие! Экскурсия индивидуальная,на комфортном микроавтобусе,за рулем был наш гид Сергей,приехал за нами в отель. Очень
- ЕЕлена12 марта 2024В тени рыцарских замков. Прусские хроникиСпасибо за хорошую организацию экскурсии, нареканий не было, доступная подача материала, много интересных деталей. Не понравился акцент на инквизиции, пытках
- ММар2 марта 2024В тени рыцарских замков. Прусские хроникиОчень интересная и познавательная экскурсия. Очень удобный трансфер из Светлогорска и обратно. Гид Татьяна выше всяких похвал, интересно и грамотно
- ЛЛюбовь29 февраля 2024В тени рыцарских замков. Прусские хроникиОчень интересная экскурсия и познавательная. Группа была небольшая, что дало возможность комфортно расположиться в автобусе и слушать гида, а также,
- ДДмитрий17 ноября 2023Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортамОтличная экскурсия! Насыщенна (но не перегружена) исторической информацией, подкреплённой реальной фактурой. Отдельное спасибо экскурсоводу - Сергею. Его коммуникабельность и эрудиция, а главное любовь к родному краю, делают экскурсию замечательной. Надеемся осматривать достопримечательности Калининградского края с его участием!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Кирха Арнау»
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