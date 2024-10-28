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интересный человек,с чувством юмора,самый скромный гид Калининграда))), погрузил нас в историю города и его окрестностей. Это был не монотонный рассказ по учебникам и интернету,в процессе повествования менялся темп, голос и даже акцент,играл с нами в вопрос-ответ. Мы посетили столько красивых мест, не буду углубляться в подробности, так будет интереснее желающим побывать на этой экскурсии. Все из моей компании остались довольны,и шутили,что не к чему даже придраться. Смело рекомендую! Сергей,спасибо вам за шикарный день,за отличное настроение,за ваши знания и любовь к родному городу,и за то,что были с нами на одной волне!,, Каждому свое,,, правда,Евлампий?)))