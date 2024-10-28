Кирха Арнау – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Кирха Арнау» в Калининграде, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортам
На машине
14 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортам
Начало: Калининград. Улица Шевченко дом 2
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
от 15 950 за всё до 3 чел.
Калининград, замки и кирхи
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининград, замки и кирхи
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
15 000 за всё до 4 чел.
«Трофейный Кёнигсберг»: от богатых вилл до фортификационных сооружений
Пешая
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Трофейный Кёнигсберг»: от богатых вилл до фортификационных сооружений
Начало: Апартаменты или отель туриста
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    28 октября 2024
    Кирха Хайлигенвальде+Замок Тапиау, Гвардейск+Музей «Трех эпох»
    Хорошая экскурсия, рекомендую. Об истории региона, о замках. Рассказы экскурсовода, сопровождающего группу, и в замке Тапиау дополнили друг друга. Получилось информативно, но не скучно. Музей "Старь" интересен, достаточно богатая коллекция всякой всячины - от аптечных склянок до ретро-автомобилей.
  • С
    Слава
    23 октября 2024
    Кирха Хайлигенвальде+Замок Тапиау, Гвардейск+Музей «Трех эпох»
    Спасибо за экскурсию, было интересно и познавательно. Всем рекомендую посещени замка Тапиау. Меня там впечатлила коллекция холодного оружия, нигде такой не встречал. А в самом Гвардейске понравились металлические скульптуры местного мастера. Они то тут, то там в центре города встречаются.
  • Л
    Леонид
    17 октября 2024
    Кирха Хайлигенвальде+Замок Тапиау, Гвардейск+Музей «Трех эпох»
    Погода подкачала, конечно. Но дождь - это было единственное негативное впечатление. По организации всю необходимую информацию получил от менеджеров, потом
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    еще экскурсовод в автобусе рассказала план нашей поездки. Группа попалась организованная, всё прошло без задержек и накладок. По самой поезке всё понравилось, рекомендую.

  • А
    Анна
    28 апреля 2024
    Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортам
    У нас был экскурсовод Андрей. Очень понравился формат мероприятия - брали машину на двоих, в индивидуальном порядке при тесном общении
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    очень увлекательная поездка получилась. Где-то мы шли пешком, осматривая достопримечательности, архитектуру и изучая историю. Где-то на машине штурмовали невероятные просторы Калининградской области. С шутками, с позитивом Андрей рассказывал и показывал замки, кирхи и форт 11. Комфортная экскурсия. Остались в приятном впечатлении. Особенно порадовала возможность забора нас с адреса проживания, внимательность экскурсовода Андрея. Из минусов могу отметить только то, что не всем может приглянуться отсутствие формализма и структурированности информации как это бывает на массовых экскурсиях, а также я лично не совсем оценила несколько раз поднятую тему с детьми (мы молодожёны, приехали после свадьбы) - я не хотела обсуждения данной темы. Экскурсия понравилась.

  • М
    Марина
    1 апреля 2024
    Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортам
    Спасибо за увлекательное и познавательное путешествие! Экскурсия индивидуальная,на комфортном микроавтобусе,за рулем был наш гид Сергей,приехал за нами в отель. Очень
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    интересный человек,с чувством юмора,самый скромный гид Калининграда))), погрузил нас в историю города и его окрестностей. Это был не монотонный рассказ по учебникам и интернету,в процессе повествования менялся темп, голос и даже акцент,играл с нами в вопрос-ответ. Мы посетили столько красивых мест, не буду углубляться в подробности, так будет интереснее желающим побывать на этой экскурсии. Все из моей компании остались довольны,и шутили,что не к чему даже придраться. Смело рекомендую! Сергей,спасибо вам за шикарный день,за отличное настроение,за ваши знания и любовь к родному городу,и за то,что были с нами на одной волне!,, Каждому свое,,, правда,Евлампий?)))

  • Е
    Елена
    12 марта 2024
    В тени рыцарских замков. Прусские хроники
    Спасибо за хорошую организацию экскурсии, нареканий не было, доступная подача материала, много интересных деталей. Не понравился акцент на инквизиции, пытках
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    и прочем в замке, причем в действительности таких событий не было, и преподносится этот факт в ироническом контексте, для чего, непонятно, исторических фактов было бы достаточно. Считаю это неуместным и такая театральность излишняя. В остальном без претензий, дополнительно предложенная дегустация тоже понравилась, хотя и стоила 350 руб. сверху (было вкусно)

  • М
    Мар
    2 марта 2024
    В тени рыцарских замков. Прусские хроники
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Очень удобный трансфер из Светлогорска и обратно. Гид Татьяна выше всяких похвал, интересно и грамотно
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    преподносит материал. Автобус чистый,сиденья удобные. Водитель очень деликатный.. Замки поразили своей красотой и состоянием,окунулись в эпоху тех времен. В Шаакене удалось попробовать знаменитый сырный суп и продегустировать сыры и шоколад,также есть возможность приобрести данную продукцию на подарки. Экскурсия оставила самые приятные впечатления,спасибо.

  • Л
    Любовь
    29 февраля 2024
    В тени рыцарских замков. Прусские хроники
    Очень интересная экскурсия и познавательная. Группа была небольшая, что дало возможность комфортно расположиться в автобусе и слушать гида, а также,
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    посещая объекты согласно программы, побольше уделить время осмотра. Это очень интересные исторические места. Приятно что они сохранены. Автобус комфортабельный и гид очень интересно рассказывал. Немного помешал дождик, но впечатление от этого не ухудшилось. Буду рекомендовать своим знакомым посетить эту экскурсию.

  • Д
    Дмитрий
    17 ноября 2023
    Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортам
    Отличная экскурсия! Насыщенна (но не перегружена) исторической информацией, подкреплённой реальной фактурой. Отдельное спасибо экскурсоводу - Сергею. Его коммуникабельность и эрудиция, а главное любовь к родному краю, делают экскурсию замечательной. Надеемся осматривать достопримечательности Калининградского края с его участием!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Кирха Арнау»

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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в ноябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Кирха Арнау" можно забронировать 3 экскурсии от 11 000 до 15 950. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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