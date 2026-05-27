Кёнигсберг, а сегодня Калининград — это город с богатой научной историей. Речь не только про известную задачу о семи мостах математика Эйлера и философию великого Канта. Здесь совершали открытия в биологии, медицине, астрономии, физике.
Мы посетим места, связанные с великими умами, и обсудим влияние университета Альбертина на развитие образования в мире.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Университет Альбертина, который был очень известен в Европе.
- Памятник Иммануилу Канту. Вы узнаете о жизни великого философа и тайне его монумента.
- Палестру Альбертины, где проходили встречи студентов. Я расскажу, что такое мензурные поединки и покажу Музей почтовых ящиков под открытым небом.
- Сельскохозяйственный институт. Поговорим о том, почему физика потеснила биологию.
- Математический семинар, в котором учился физик Кирхгоф, а преподавали Нейман и Якоби.
- Медицинский факультет, в здании которого провели первую пластическую операцию, а Гельмгольц придумал прибор для проверки зрения.
- Здание, где трудился один из первооткрывателей прививки против тифа, чумы и холеры.
А ещё вы:
- Познакомитесь с открытиями в науке, которые сделали в университете Альбертина.
- Увидите летучих дам и место, где искали Янтарную комнату.
- Найдёте следы улицы Розенштрассе и отгадаете загадку закладного камня с двумя датами.
- Услышите, кто стартанул с холма Бесселя в космос и где найти лунный грунт.
- Выясните, почему учёные Кёнигсберга выступали против трамвая.
- Зайдёте в Астрономический бастион в гости к хомлинам.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет.
- Дополнительно оплачивается билет в ботанический сад Альбертины (по желанию) — 100 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Калининграде
Я дипломированный гид, педагог, родилась и живу в Калининграде. Дарю радость открытия волшебства города К. Очень люблю организовывать экскурсии-квесты для юных путешественников и семей с детьми. Приглашаю на прогулки-бродилки по любимому городу. Покажу места в Калининграде, где рождается сказка. Расскажу, что подарил Гофман Гарри Поттеру и где в городе живёт Дом с глазами, научу разговаривать с собором и распознавать, кого зовёт русалка.
