Наукоград города К, или Умный Кёнигсберг

Пройти по тихим улицам старого города и посетить места великих научных открытий
Кёнигсберг, а сегодня Калининград — это город с богатой научной историей. Речь не только про известную задачу о семи мостах математика Эйлера и философию великого Канта. Здесь совершали открытия в биологии, медицине, астрономии, физике.

Мы посетим места, связанные с великими умами, и обсудим влияние университета Альбертина на развитие образования в мире.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Университет Альбертина, который был очень известен в Европе.
  • Памятник Иммануилу Канту. Вы узнаете о жизни великого философа и тайне его монумента.
  • Палестру Альбертины, где проходили встречи студентов. Я расскажу, что такое мензурные поединки и покажу Музей почтовых ящиков под открытым небом.
  • Сельскохозяйственный институт. Поговорим о том, почему физика потеснила биологию.
  • Математический семинар, в котором учился физик Кирхгоф, а преподавали Нейман и Якоби.
  • Медицинский факультет, в здании которого провели первую пластическую операцию, а Гельмгольц придумал прибор для проверки зрения.
  • Здание, где трудился один из первооткрывателей прививки против тифа, чумы и холеры.

А ещё вы:

  • Познакомитесь с открытиями в науке, которые сделали в университете Альбертина.
  • Увидите летучих дам и место, где искали Янтарную комнату.
  • Найдёте следы улицы Розенштрассе и отгадаете загадку закладного камня с двумя датами.
  • Услышите, кто стартанул с холма Бесселя в космос и где найти лунный грунт.
  • Выясните, почему учёные Кёнигсберга выступали против трамвая.
  • Зайдёте в Астрономический бастион в гости к хомлинам.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет.
  • Дополнительно оплачивается билет в ботанический сад Альбертины (по желанию) — 100 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я дипломированный гид, педагог, родилась и живу в Калининграде. Дарю радость открытия волшебства города К. Очень люблю организовывать экскурсии-квесты для юных путешественников и семей с детьми. Приглашаю на прогулки-бродилки по любимому городу. Покажу места в Калининграде, где рождается сказка. Расскажу, что подарил Гофман Гарри Поттеру и где в городе живёт Дом с глазами, научу разговаривать с собором и распознавать, кого зовёт русалка.

