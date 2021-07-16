Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Вы подниметесь на высоту Мюллера и узнаете, кто такой этот Мюллер и откуда на Куршской косе взялся посвященный ему памятный камень. Прогуляетесь по таинственному Танцующему лесу и услышите разные версии ученых, «почему деревья здесь закручиваются во время роста». Дойдете до дюны Эфа и сфотографируетесь на фоне пейзажей, напоминающих Звездные войны и пустыню Сахара.
Мы поговорим о природе Куршской косы: о том, как сохраняются дюны, почему нельзя сходить с тропы и какая шутка с этим связана. Вдоволь насладимся запахами хвойного леса, легким бризом залива и морским соленым ветром. Пообедаем днем в атмосферном рыбном ресторанчике и продолжим прогулку до самого заката.