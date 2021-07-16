Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Посетить самые популярные и тайные места природного заповедника на авто-пешеходной экскурсии

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15 отзывов
Куршская Коса — особое место на карте страны.

Вы увидите ее «визитные карточки»: высоту Мюллера, Танцующий лес и дюну Эфа.

А также побываете в менее раскрученных точках, скрытых от массового туризма.

Я не буду нагружать вас спорными историческими фактами и дам не спеша насладиться красотой парка.
Неизвестная Куршская коса
Неизвестная Куршская коса
Неизвестная Куршская коса
Неизвестная Куршская коса
Неизвестная Куршская коса
Неизвестная Куршская коса
Неизвестная Куршская коса

Что вас ожидает

Главные достопримечательности Куршской косы

Вы подниметесь на высоту Мюллера и узнаете, кто такой этот Мюллер и откуда на Куршской косе взялся посвященный ему памятный камень. Прогуляетесь по таинственному Танцующему лесу и услышите разные версии ученых, «почему деревья здесь закручиваются во время роста». Дойдете до дюны Эфа и сфотографируетесь на фоне пейзажей, напоминающих Звездные войны и пустыню Сахара.

День в окружении красоты

Мы поговорим о природе Куршской косы: о том, как сохраняются дюны, почему нельзя сходить с тропы и какая шутка с этим связана. Вдоволь насладимся запахами хвойного леса, легким бризом залива и морским соленым ветром. Пообедаем днем в атмосферном рыбном ресторанчике и продолжим прогулку до самого заката.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы поедем на комфортном автомобиле с панорамной крышей и климат-контролем, но также будем много гулять пешком, в том числе по песку
  • На обед мы заедем в самый уютный рыбный ресторанчик на Косе, где я заранее забронирую столик
  • Бутылочка прохладной местной лечебно-столовой зеленоградской воды в машине припасена для каждого.
  • Продолжительность: 6 часов в момента встречи в городе и до возвращения домой. Этого хватит на неспешный отдых и все точки маршрута.

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор — 450 руб. за автомобиль и водителя и 300 руб. с человека
  • Экскурсия на старейшую орнитологическую станцию 200 руб. с человека
  • Продление экскурсии, если вы захотите задержаться (искупаться или встретить закат): 1000 руб. /час
  • Оплата парковки при необходимости 250-350 руб.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Добрый день. Меня зовут Виктория, я коренная калининградка и заядлая путешественница. Всем сердцем влюблена в наш регион и хочу разделить эту страсть с вами. Надеюсь на скорую встречу!
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15 реальных отзывов от туристов

Е
16 июля 2021
Хорошая экскурсия. Рекомендую. Впечатлений море. Спасибо гиду!
Т
15 июля 2021
Экскурсия очень понравилась. Спасибо.
М
12 июля 2021
Очень понравилась экскурсия! Виктория очень приятный человек, рассказывает интересно и в меру, не перегружая информацией. Дорога была очень комфортной, даже жара никак не мешала.
Е
7 июля 2021
Вчера были на экскурсии с гидом Викторией. Замечательный экскурсовод, да и просто отличный собеседник. Уже с первых минут знакомства создалось впечатление, что мы давние знакомые. Понравилось все. И подача материала, и как был построен наш день. Куршская коса необыкновенна и таинственна, прекрасна и манит к себе. А ещё Виктория отвезла нас в необыкновенный ресторан в Рыбачьем, на берегу залива, где практически нет толп туристов. Мы отлично пообедали, отдохнули и продолжили экскурсию. Мы провели вместе 11 часов и не заметили; как пролетел день. Однозначно рекомендуем экскурсию и Викторию.
Н
6 июля 2021
Спасибо за отличную экскурсию !! Грамотно все спланировано, в хорошем ритме, очень комфортный автомобиль. и приятный гид. Однозначно рекомендую.
Раиса
29 июня 2021
Индивидуальная экскурсия «Неизвестная Куршская коса», наш гид Виктория Борисова- просто Феечка. ! Доброжелательная, профессиональная, очень приятная девушка! Предупредительная, заботливая, внимательная! Очень рекомендую
О
24 июня 2021
По нашей просьбе Виктория включила в экскурсию посещение Зеленоградска.
Показала интересные места, рассказала об истории города и отдельных зданий и мест.
Куршская коса - великолепное место. С Викторией посетили орнитологическую станцию, смотровые площадки на косе, пообедали в ресторане на косе.
Виктория хорошо рассказывает, ее приятно и слушать и просто очень приятный и мягкий голос.
Комфортный автомобиль и спокойная манера езды.
Н
21 июня 2021
Отличная экскурсия, отличный экскурсовод!
Меня очень беспоколо, как можно провести весь день вместе с чужим человеком, но Виктория больша умничка и с ней действительно все прошло легко, душевно и очень комфортно. Мне кажется, Виктория найдет общий язык с любым человеком! обсуждали любые вопросы, которые мы задавали, всегда интетесовались, что и как мы хотим. Это очень ценно! время пролетело незаметно и оставило много позитивных эмоций!
кстати, также отмечу отличное вождение автомобилем и сама готовность машины к экускурсии- все чисто, комфортнор, стекла сверкают)) однозначно рекомендуем, не пожалеете!
С
5 июня 2021
Экскурсия на целый день! Виктория, спасибо огромное, за незабываемые впечатления, ощущения и душевную компанию!
А
24 мая 2021
Виктория очень внимательный гид. Сразу после брони экскурсии она уточнила, что я уже видела в области и что хотелось бы ещё увидеть, и предложила немного расширить программу и включить туда Зеленоградск. В итоге получился очень насыщенный день.

Виктория забрала меня от отеля, после мы посетили Зеленоградск, неспеша прошлись по городу и посмотрели главные достопримечательности.

Далее мы поехали на косу. Виктория удачно выбрала время, мы гуляли по косе, когда на ней не было большого наплыва людей - больших экскурсионных групп. Мы неспешно посетили все знаковые места, но не забыли и про обед в ресторане с прекрасным видом (мы сидели на улице, погода позволяла) и вкусной едой.
Виктория интересный рассказчик, с чувством юмора.

Отдельно хотелось отметить, что Виктория хороший и внимательный водитель.
А
24 мая 2021
Брали экскурсию на Куршскую косу. Виктория забрала нас в удобном месте, была ненавязчива, находилась в отличном настроении, рассказывала обо всём с юмором, а также забронировала для нас столик в ресторане с отличным видом. Было комфортно.
Советуем брать у Виктории экскурсии, не пожалеете.
Л
19 мая 2021
Наше короткое путешествие в Калининград началось с посещения Куршской косы. Нам повезло не только с погодой (не было дождя), но и с гидом. Помимо того, что Виктория - прекрасный рассказчик, это еще и человек, который по-настоящему влюблен в свою малую Родину и природу Калининградской области. Мы прониклись не только красотой Куршской косы, но и увидели это волшебное место глазами человека, искренне желающего поделиться этой любовью с туристами. Хотелось бы также отметить прекрасное чувство юмора Виктории. Нам было очень приятно общаться, и мы замечательно провели время. У Виктории еще много интересных предложений в запасе. Надеюсь, мы еще встретимся. :)
Марина
15 мая 2021
Безумно понравилась экскурсия по Куршской косе. За время путешествия с Викторией мы получили незабываемые впечатления и были просто очарованы природой Куршской косы. Виктория отличный рассказчик, способный интересно преподнести как научные и исторические факты, не перегружая их излишней информацией, так и поведать красивую легенду. Поездка была комфортной, насыщенной и увлекательной. Мы успели посетить кучу локаций на самой косе и ещё побывали в котограде Зеленоградске). Огромное спасибо Виктории за это фантастическое погружение в атмосферу Куршской косы)
В
30 апр 2021
Мы, честно говоря, забыли о существовании внешнего мира, путешествуя с Викторией по Куршской косе. Безупречно спланированный маршрут, знание малейших ньюансов, преданность и любовь гида к этому природному заповеднику сделали нашу поездку восхитительной! Без спешки и практически в уединении, посетив все знаковые места Косы (и немного больше), наслушавшись пение птиц, мы, к нашему удивлению, практически не устали. Будто путешествовали с близким, хорошо нас знающим, человеком. Отдельно отмечу комфортабельный автомобиль и профессиональные навыки вождения Виктории.
И
29 апр 2021
За все время прибывания в Калининграде, поездка на Куршскую косу стала для нас одним из наиболее ярких впечатлений.
Дружелюбная, теплая атмосфера окружала нас на протяжении всей поездки. Из рассказа Виктории узнали много интересных деталей об истории и особенностях этого края. Постоянная смена локаций поддерживает волшебную атмосферу на протяжении всей экскурсии.
Потрясающие виды, пенье птиц, море интересной информации - все это оставило на нас неизгладимый след и поселило в сердце любовь к этому городу и его окрестностям.

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Виктория проводит ещё 1 экскурсию

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