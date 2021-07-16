Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Главные достопримечательности Куршской косы

Вы подниметесь на высоту Мюллера и узнаете, кто такой этот Мюллер и откуда на Куршской косе взялся посвященный ему памятный камень. Прогуляетесь по таинственному Танцующему лесу и услышите разные версии ученых, «почему деревья здесь закручиваются во время роста». Дойдете до дюны Эфа и сфотографируетесь на фоне пейзажей, напоминающих Звездные войны и пустыню Сахара.

День в окружении красоты

Мы поговорим о природе Куршской косы: о том, как сохраняются дюны, почему нельзя сходить с тропы и какая шутка с этим связана. Вдоволь насладимся запахами хвойного леса, легким бризом залива и морским соленым ветром. Пообедаем днем в атмосферном рыбном ресторанчике и продолжим прогулку до самого заката.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Мы поедем на комфортном автомобиле с панорамной крышей и климат-контролем, но также будем много гулять пешком, в том числе по песку

На обед мы заедем в самый уютный рыбный ресторанчик на Косе, где я заранее забронирую столик

Бутылочка прохладной местной лечебно-столовой зеленоградской воды в машине припасена для каждого.

Продолжительность: 6 часов в момента встречи в городе и до возвращения домой. Этого хватит на неспешный отдых и все точки маршрута.

Дополнительные расходы