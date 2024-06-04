Экскурсии по заповедникам из Калининграда

Найдено 7 экскурсий в категории «Заповедники» в Калининграде, цены от 1 490 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса - царство моря, дюн и птичьих голосов
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
139 отзывов
Куршская коса: путешествие между морем, дюнами и историей
Погрузитесь в уникальный мир Куршской косы, где каждый шаг открывает страницы истории, тайны природы и древние легенды
Начало: У вашего места проживания
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
13 340 за всё до 4 чел.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
78 отзывов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Узнаете историю и легенды Куршской косы и пройдете экологическими тропами к самым известным достопримечательностям заповедника»
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000 за всё до 3 чел.
Куршская коса - уединение с природой
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Куршская коса - уединение с природой
Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск
Начало: Около Леруа Мерлен
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
116 отзывов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Октябрьская
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 и 09:30
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
16551 490 за человека
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Совместить трансфер с поездкой в заповедник и отдыхом на морском берегу
Начало: в аэропорту «Храброво»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
10 500 за всё до 7 чел.
Неизвестная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
32 отзыва
Неизвестная Куршская коса
Посетить самые популярные и тайные места природного заповедника на авто-пешеходной экскурсии
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
9 000 за всё до 3 чел.
На Куршскую косу через форты и замки
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
487 отзывов
Экскурсия «На Куршскую косу через форты и замки» в Калининграде
Откройте для себя тайны Куршской косы и средневековых замков в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Калининград
«Наша первая остановка на Косе — Музей заповедника «Куршская Коса»»
4 сен в 06:00
от 12 800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
    Отличная экскурсия и гид. Всё очень организованно. Мы в восторге!
  • Е
    Елизавета
    4 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
    Великолепная экскурсия, экскурсовод Анжела рассказывает многое и очень интересно, её действительно хочется слушать. Сами локации: Орнитологическая станция, есть очень интересная экскурсия,
    читать дальше

    где вам расскажут очень много про птичек и где они обитают. Танцующий лес - небольшой парк, но то как он выглядит и то что о нём говорят заставляет удивляться постоянно. Высота эфа - тут смешанные чувства, дюны, коты и море. Есть хорошие места с копченой рыбой. Экскурсия действительно классная и интересная, я рекомендую, нам очень понравилось.

    Великолепная экскурсия, экскурсовод Анжела рассказывает многое и очень интересно, её действительно хочется слушать. Сами локации:Великолепная экскурсия, экскурсовод Анжела рассказывает многое и очень интересно, её действительно хочется слушать. Сами локации:Великолепная экскурсия, экскурсовод Анжела рассказывает многое и очень интересно, её действительно хочется слушать. Сами локации:
  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Куршская коса - царство моря, дюн и птичьих голосов
    Это была лучшая экскурсия из всех, на которых мы побывали в Калининградской области, в первую очередь благодаря Елене. Попросили ее
    читать дальше

    немного изменить маршрут, и Елена без проблем пошла навстречу. Забрала нас из отеля в Калининграде и по окончании экскурсии отвезла в отель в Зеленоградске. Забронировала на обед чудесный ресторанчик с отличной кухней. Приготовила нам с собой в дорогу бутылочки с водой. Показала много интересных мест на Куршской косе, избегая толп туристов. В общем, мы провели идеальный день, за что от души благодарим Елену и искренне всем рекомендуем не сомневаться и смело заказывать у неё экскурсии.

  • О
    Оксана
    1 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
    Провели замечательный день на Куршской косе с гидом Анжелой. Очень понравилась подача материала, гид ответила на все вопросы по ходу экскурсии. Орнитологическая станция как всегда великолепна) экскурсия обязательна к посещению для самых ярких впечатлений о Калининградской области!
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
    Советую, не пожалеете
  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    На Куршскую косу через форты и замки
    Отлично провели время! Павел прекрасно провел экскурсию. Внимательно относился к нашим пожеланиям. Было крайне познавательно и интересно. Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    На Куршскую косу через форты и замки
    Как же мне нравятся увлекающиеся люди. Павел именно такой. Интересный собеседник, хороший рассказчик, легкий в общении человек. Экскурсией совместили приятное
    читать дальше

    с полезным - переезд из Калининграда в Зеленоградск 3 человек, включая ребенка 6 лет. Павел без вопросов согласился на такой формат, забрал нас с чемоданами, предложил бустеры на выбор. Во время экскурсии было время и на общение и на самостоятельный осмотр. Советую. А уж история про найденные сокровища…)

  • А
    Аркадий
    13 мая 2024
    На Куршскую косу через форты и замки
    Павлу спасибо. Сразу видно - человек знает что делает и давно в этой сфере. Очень много знает и правильно все
    читать дальше

    преподносит. Ну а от самой Куршкой косы ожидание были больше а по факту едешь в лесу и можешь выйти или к морю или к заливу. Но Рассказы Павла сделали экскурсию очень интересной.

    Павлу спасибо. Сразу видно - человек знает что делает и давно в этой сфере. Очень много знает и правильно все преподноситПавлу спасибо. Сразу видно - человек знает что делает и давно в этой сфере. Очень много знает и правильно все преподносит
  • Е
    Екатерина
    27 апреля 2024
    Куршская коса - уединение с природой
    Савва, отличный гид!!! Вам повезет, если Вы попадете к нему на экскурсию. С первых минут чувствует, что человек живет своим
    читать дальше

    делом и интересуется культурой и историей Калининградской области. Мы многое узнали на экскурсии о быте и жизни Куршской косы. Получили ответы на все интересующие нас вопросы. Савва так же нас проконсультировал по нашей дальнейшей поездке по области, так как мы приехали впервые в Калининградскую область и огромное ему за это спасибо. Так же Савва очень тактичный и внимательный гид, который уважает чужой отдых и время. Он нам посоветовал отличный ресторан на Куршской косе, в котором мы попробовали деликатесы Куршского залива. Пальчики оближешь!!! Дал время спокойно прогуляться и насладиться красотами в Танцующем лесу и на высоте высоте Эфа. Самое главное очень советуем экскурсию на станцию кольцевания птиц. Мы были в восторге!!! Так же помог найти теплые носки во время экскурсии, так как очень резко испортилась погода и ноги замерзли махом от дождя и ветра. Второй сюрприз у нас был во время фотосессии на берегу Балтийского моря. Нас с подругой накрыл прилив на пляже и Савва нам помог найти в Зеленоградске магазин, где можно было найти кроссовки, чтобы переобуться в сухое. Мы очень ему за это благодарны. Огромное ему спасибо за отличную экскурсию. Надеюсь в следующий приезд попадем к нему на экскурсию.

    Савва, отличный гид!!! Вам повезет, если Вы попадете к нему на экскурсию. С первых минут чувствуетСавва, отличный гид!!! Вам повезет, если Вы попадете к нему на экскурсию. С первых минут чувствуетСавва, отличный гид!!! Вам повезет, если Вы попадете к нему на экскурсию. С первых минут чувствуетСавва, отличный гид!!! Вам повезет, если Вы попадете к нему на экскурсию. С первых минут чувствуетСавва, отличный гид!!! Вам повезет, если Вы попадете к нему на экскурсию. С первых минут чувствуетСавва, отличный гид!!! Вам повезет, если Вы попадете к нему на экскурсию. С первых минут чувствуетСавва, отличный гид!!! Вам повезет, если Вы попадете к нему на экскурсию. С первых минут чувствует
  • Д
    Дарья
    15 апреля 2024
    Куршская коса - уединение с природой
    Мы так рады, что отправились на Куршскую косу именно с Саввой! Это наш первый опыт индивидуальной экскурсии, и мы переживали,
    читать дальше

    подойдет ли нам формат. Однако всё сложилось чудесно! Сама экскурсия была очень увлекательной, ни один наш вопрос не остался без ответа. Также у нас была возможность погулять на некоторых локациях в своем темпе. Савва ждал нас и не подгонял, как часто бывает на групповых экскурсиях. Очень хотелось познакомиться с местом в комфортной и спокойной атмосфере. Так и получилось! Перед бронированием я прочитала все отзывы, а теперь от души пишу свой. Очень рекомендую!

    Мы так рады, что отправились на Куршскую косу именно с Саввой! Это наш первый опыт индивидуальнойМы так рады, что отправились на Куршскую косу именно с Саввой! Это наш первый опыт индивидуальнойМы так рады, что отправились на Куршскую косу именно с Саввой! Это наш первый опыт индивидуальнойМы так рады, что отправились на Куршскую косу именно с Саввой! Это наш первый опыт индивидуальной

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Заповедники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Куршская коса - царство моря, дюн и птичьих голосов
  2. Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
  3. Куршская коса - уединение с природой
  4. Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
  5. Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Заповедники" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 490 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 894 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Заповедники», 894 ⭐ отзыва, цены от 1490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам