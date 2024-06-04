1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса: путешествие между морем, дюнами и историей
Погрузитесь в уникальный мир Куршской косы, где каждый шаг открывает страницы истории, тайны природы и древние легенды
Начало: У вашего места проживания
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Узнаете историю и легенды Куршской косы и пройдете экологическими тропами к самым известным достопримечательностям заповедника»
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса - уединение с природой
Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск
Начало: Около Леруа Мерлен
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Октябрьская
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 и 09:30
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
16551 490₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Совместить трансфер с поездкой в заповедник и отдыхом на морском берегу
Начало: в аэропорту «Храброво»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Неизвестная Куршская коса
Посетить самые популярные и тайные места природного заповедника на авто-пешеходной экскурсии
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия «На Куршскую косу через форты и замки» в Калининграде
Откройте для себя тайны Куршской косы и средневековых замков в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Калининград
«Наша первая остановка на Косе — Музей заповедника «Куршская Коса»»
4 сен в 06:00
от 12 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 июня 2024Отличная экскурсия и гид. Всё очень организованно. Мы в восторге!
- ЕЕлизавета4 июня 2024Великолепная экскурсия, экскурсовод Анжела рассказывает многое и очень интересно, её действительно хочется слушать. Сами локации: Орнитологическая станция, есть очень интересная экскурсия,
- ЛЛариса1 июня 2024Это была лучшая экскурсия из всех, на которых мы побывали в Калининградской области, в первую очередь благодаря Елене. Попросили ее
- ООксана1 июня 2024Провели замечательный день на Куршской косе с гидом Анжелой. Очень понравилась подача материала, гид ответила на все вопросы по ходу экскурсии. Орнитологическая станция как всегда великолепна) экскурсия обязательна к посещению для самых ярких впечатлений о Калининградской области!
- ЕЕкатерина26 мая 2024Советую, не пожалеете
- ССергей17 мая 2024Отлично провели время! Павел прекрасно провел экскурсию. Внимательно относился к нашим пожеланиям. Было крайне познавательно и интересно. Рекомендую!
- ЕЕкатерина16 мая 2024Как же мне нравятся увлекающиеся люди. Павел именно такой. Интересный собеседник, хороший рассказчик, легкий в общении человек. Экскурсией совместили приятное
- ААркадий13 мая 2024Павлу спасибо. Сразу видно - человек знает что делает и давно в этой сфере. Очень много знает и правильно все
- ЕЕкатерина27 апреля 2024Савва, отличный гид!!! Вам повезет, если Вы попадете к нему на экскурсию. С первых минут чувствует, что человек живет своим
- ДДарья15 апреля 2024Мы так рады, что отправились на Куршскую косу именно с Саввой! Это наш первый опыт индивидуальной экскурсии, и мы переживали,
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Заповедники»
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