На Куршскую косу индивидуальные – экскурсии в Калининграде

Найдено 55 экскурсий в категории «На Куршскую косу индивидуальные» в Калининграде, цены от 7 900 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тёплая прогулка по Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля в Калининграде
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день на Куршской косе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
161 отзыв
Ваш идеальный день на Куршской косе: природа, история и комфорт
Погрузитесь в мир красоты и тайн Куршской косы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле с личным гидом - идеальный способ увидеть и узнать больше
Начало: Калиниград
Завтра в 14:00
9 июня в 15:00
1333312 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса, Форт № 3 и Зеленоградск: в погоне за пейзажами
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
248 отзывов
Куршская коса и исторические сокровища Калининграда: экскурсия на целый день
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Калининграда. Куршская коса, Форт № 3 и живописный Зеленоградск ждут вас
Начало: По месту остановки гостей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 990 за всё до 4 чел.
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
67 отзывов
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы, узнайте о местных легендах, насладитесь видами дюн и найдите янтарь на берегу моря
Сегодня в 21:00
Завтра в 16:00
12 990 за всё до 4 чел.
Куршская коса - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
63 отзыва
Погружение в волшебство Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Отвлекитесь от городской суеты и проведите день на Куршской косе. Вас ждут природа, легенды, Танцующий лес и местные деликатесы
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 900 за всё до 3 чел.
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
152 отзыва
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
157 отзывов
Душевное путешествие на Куршскую косу: экскурсия по Калининграду
Куршская коса - царство дюн и лесов. Насладитесь пейзажами, узнайте историю, посетите Нессельбек, Зеленоградск и орнитологическую станцию
Начало: У гостиницы «Калининград»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 750 за всё до 3 чел.
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
110 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по легендам и природе
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску
Начало: Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленог...
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
295 отзывов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Куршская коса - царство моря, дюн и птичьих голосов
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
139 отзывов
Куршская коса: путешествие между морем, дюнами и историей
Погрузитесь в уникальный мир Куршской косы, где каждый шаг открывает страницы истории, тайны природы и древние легенды
Начало: У вашего места проживания
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
13 340 за всё до 4 чел.
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
316 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985 за всё до 7 чел.
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800 за всё до 6 чел.
Куршская коса: волшебство на каждом шагу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
109 отзывов
Куршская коса: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в мир красоты и загадок Куршской косы. Уникальные ландшафты, исторические секреты и вдохновляющие виды ждут вас
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
73 отзыва
Куршская коса и замок Нессельбек: путешествие историей
Исследуйте уникальные природные объекты и исторические памятники Калининградской области в одной поездке
Начало: Площадь Василевского
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Загадочная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
149 отзывов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
109 отзывов
Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура
Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии
25 июня в 08:30
26 июня в 08:00
16 160 за всё до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
64 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
11 июня в 03:30
12 июня в 03:00
15 000 за всё до 4 чел.
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
33 отзыва
Фото-прогулка на Куршскую косу: от Калининграда до Балтийского моря
Откройте для себя красоту Куршской косы в индивидуальной фото-прогулке. Живописные локации и профессиональные снимки ждут вас
Начало: Калининград, Октябрьская 2
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Виллы, форт, коса, курорт… и замок
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
412 отзывов
Калининград: история, природа и архитектура
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
15 июня в 06:00
23 июня в 06:00
13 340 за всё до 4 чел.
Самое-самое на Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
211 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в магию Куршской косы и Зеленоградска, где история и природа переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
78 отзывов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000 за всё до 3 чел.
Уникальные ландшафты Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
46 отзывов
Уникальные ландшафты Куршской косы
Проехать по самому колоритному и красивому маршруту Калининградского края
Начало: В центре города
9 июня в 07:30
10 июня в 07:30
12 990 за всё до 4 чел.
Куршская коса вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Куршская коса вдоль и поперек
Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
12 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса - путешествие в мир прекрасного
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Куршская коса: путешествие по дюнам и истории Калининграда
Познайте тайны Куршской косы, пройдитесь по дюнам и узнайте уникальную историю этого места
Начало: У гостиницы Калининград
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1450013 050 за всё до 4 чел.
Знаковые места Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Куршская коса: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу дикой природы, исследуя красоты Куршской косы и её исторические тайны
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
13 850 за всё до 4 чел.
Куршская коса - природная сказка Балтики
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
148 отзывов
Куршская коса - природная сказка Балтики
Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска
Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 800 за всё до 4 чел.
Куршская коса в вашем ритме
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Куршская коса в вашем ритме
Посетить знаменитый национальный парк и насладиться его потрясающими пейзажами
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 100 за всё до 3 чел.
На Куршскую косу и в Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с экскурсией на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Калининград
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
527 отзывов
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Начало: Калининград, Ул Невского
10 июня в 14:30
16 июня в 14:30
9 999 за всё до 3 чел.
Дом куршей - Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
25 отзывов
Дом куршей - Куршская коса: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: Танцующий лес, белоснежные дюны и орнитологическая станция. Узнайте о жизни куршей и насладитесь природой
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Природное и историческое богатство Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
66 отзывов
Природное и историческое богатство Куршской косы
Великолепные пейзажи, аромат моря, шум ветра в соснах и вкус свежей копченой рыбы
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
9 600 за всё до 6 чел.
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии
24 июня в 15:00
25 июня в 15:00
13 640 за всё до 4 чел.
Куршская коса: куда уходят дюны
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
73 отзыва
Куршская коса: куда уходят дюны
Мир поющих песков и танцующих деревьев - поездка с акцентом на уникальной природе
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.
Таинственный мир Куршской косы
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Таинственный мир Куршской косы: экскурсия в Калининграде
Исследуйте чудеса Куршской косы, насладитесь её природой и узнайте уникальные истории, скрытые за пейзажами
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1700015 300 за всё до 4 чел.
Куршская коса: нетривиальный маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
40 отзывов
Куршская коса: нетривиальный маршрут
Увидеть популярные локации, пройти нетуристическими тропами и услышать любопытные сюжеты о косе
15 июня в 08:00
23 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса - уединение с природой
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Куршская коса - уединение с природой
Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск
Начало: Около Леруа Мерлен
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Топ-места Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Топ-места Куршской косы
Посетить самые популярные достопримечательности и смотровые площадки национального парка
Начало: По договорённости
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
7 900 за всё до 3 чел.
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
666 отзывов
Куршская коса и жемчужины Калининграда: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы и исторических городов, обогатите свой отдых яркими впечатлениями и фотографиями
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
19 000 за всё до 6 чел.
Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска)
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
61 отзыв
Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска)
Познавательное динамичное путешествие из Зеленоградска, Лесного, Сокольников, Малиновки
Начало: Зеленоградск, Окружная, 15. Парковка у магазина «S...
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
129009 675 за всё до 3 чел.
Стильный пикник на берегу Балтики
Фотопрогулка
3 часа
5 отзывов
Стильный пикник на берегу Балтики
Эстетика, еда, комфорт, уединение и фото - ваше лучшее воспоминание о путешествии в Калининград
Начало: на побережье
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 999 за всё до 3 чел.
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
Увидеть и узнать всё, что вы ожидаете от этого уникального места-символа Калининградской области
Начало: В месте по договорённости
21 июня в 08:00
24 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Национальный парк Куршская коса, форт №3 и уютный Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
275 отзывов
Куршская коса и исторический Зеленоградск: путешествие из Калининграда
Откройте для себя величие Куршской косы и узнайте историю Зеленоградска в комфортной индивидуальной экскурсии
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 980 за всё до 8 чел.
Творческий фототур по Куршской косе
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
7 отзывов
Творческий фототур по Куршской косе
Ощутить косу через все органы чувств, устроить творческий пленэр и получить 300+ фотографий
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Совместить трансфер с поездкой в заповедник и отдыхом на морском берегу
Начало: в аэропорту «Храброво»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
10 500 за всё до 7 чел.
Куршская коса по следам королевы Луизы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Куршская коса по следам королевы Луизы
Познакомиться с хранительницей Пруссии в курортном Кранце и самом живописном уголке янтарного края
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    6 июня 2024
    Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
    Шикарная экскурсия. Природа, лес, дюны, море, повествование гида. Отдельная благодарность Ирине!!! Прекрасная душевная поездка.
  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
    Большое спасибо Елене за незабываемый день проведеный нами на Куршской косе. Елена обаятельна и общаться с ней было очень приятно. Все было организована великолепно а экскурсионный материал преподносился очень интересно. Спасибо!)
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Куршская коса, Форт № 3 и Зеленоградск: в погоне за пейзажами
    Нам всё понравилось. Спасибо!
    Нам всё понравилось. Спасибо!
  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Главные места балтийского побережья за один день
    Моя поездка в Калининград получилась просто великолепной! Андрей вовремя приехал в место назначения и мы сразу отправились в путешествие по
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    Калининградской области на машине комфортабельном авто) В течение всей поездки гид рассказывал об истории Калининграда, об окружающих нас видах, отвечал на все вопросы от лица местного жителя Калининграда, и просто очень тепло и атмосферно знакомил с областью. Мы проехали по Куршской косе, посетили прекрасные, не туристические маршруты, помочили ноги в прекрасном море, погуляли по Зеленоградску, Светлогорску и заехали в Янтарный, насладиться прекрасными видами) Я в полном восторге от экскурсии! Всем очень советую Андрея как гида, особенно, если вы, как и я,впервые приезжаете в это прекрасное и чарующее место) Спасибо большое гиду за такую классную поездку:)

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
    Экскурсия длилась 12 часов, а не заявленные 9 часов. Побывали вовсех местах заявленных в программе экскурсии, и даже больше. Темп
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    экскурсии нам понравился:и увидели и послушали и сфотографировались. На всё время было. Вечером были уставшие, но очень довольные. Эмоций море. Природа прекрасная, города красивые, экскурсовод молодец. Лису увидели)

  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
    Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
  • А
    Алия
    5 июня 2024
    Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
    Добрый день! Данную программу выбрали из-за насыщенности, хотелось в один день увидеть несколько городов. У нас был гид Александр, легкий на
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    общение, не скучный, показал самые красивые места для фото по дороге, информацию дает в полном объеме. Спасибо ему за всё! Но мой вам совет если есть время поделите на два дня, выбирайте экскурсию максимум 2 города в один день, чтобы не утомиться от поездок и ходьбы и получить истинное удовольствие.

  • А
    Антонина
    5 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
    Отлично провели время с Еленой на Курсшской косе! Елена скорректировала под нас маршрут, организовала все так, чтобы мы не столкнулись
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    с толпами людей, и, что самое важное, рассказала нам все о косе, что знала сама. Ну или почти все! Всё было действительно в нашем темпе (нам было важно - были с ребенком 7 лет), легко и непринужденно. Как будто с подругой время провели! Спасибо огромное Елене! Буду в области еще раз - обязательно обращусь к ней сама и порекомендую друзьям.

  • Р
    Римма
    4 июня 2024
    Самое-самое на Куршской косе
    Сегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географа, интересного собеседника и просто
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    душевной женщины. 10 часов пролетели на одном дыхании: хороший автомобиль, комфортное вождение, интересные локации и рассказы о них, захватывающие виды, вкусная еда. 12-летняя дочь осталась очень довольна, особенно понравились орнитологическая станция Фрингилла, Танцующий лес и встреча с лисами и белками. Очень много узнали и увидели, нагулялись, надышались, отличная экскурсия❤️

    Сегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географаСегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географаСегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географа
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Фото-авто-путешествие на Куршскую косу
    Это было невероятное путешествие и попадание в 100%%% Женя-великолепный фотограф, очень интересная, нежная девушка. Мы провели незабываемые часы в её компании, насладились видами Танцующего леса, Куршской косы, узнали много интересного. Как будто мы знали её всегда. Спасибо за удовольствие. А фото- это отдельная тема 🔥🔥🔥
    Это было невероятное путешествие и попадание в 100%%%

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На Куршскую косу индивидуальные»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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