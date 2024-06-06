1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля в Калининграде
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Ваш идеальный день на Куршской косе: природа, история и комфорт
Погрузитесь в мир красоты и тайн Куршской косы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле с личным гидом - идеальный способ увидеть и узнать больше
Начало: Калиниград
Завтра в 14:00
9 июня в 15:00
1333312 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса и исторические сокровища Калининграда: экскурсия на целый день
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Калининграда. Куршская коса, Форт № 3 и живописный Зеленоградск ждут вас
Начало: По месту остановки гостей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы, узнайте о местных легендах, насладитесь видами дюн и найдите янтарь на берегу моря
Сегодня в 21:00
Завтра в 16:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Погружение в волшебство Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Отвлекитесь от городской суеты и проведите день на Куршской косе. Вас ждут природа, легенды, Танцующий лес и местные деликатесы
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Душевное путешествие на Куршскую косу: экскурсия по Калининграду
Куршская коса - царство дюн и лесов. Насладитесь пейзажами, узнайте историю, посетите Нессельбек, Зеленоградск и орнитологическую станцию
Начало: У гостиницы «Калининград»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по легендам и природе
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску
Начало: Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленог...
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса: путешествие между морем, дюнами и историей
Погрузитесь в уникальный мир Куршской косы, где каждый шаг открывает страницы истории, тайны природы и древние легенды
Начало: У вашего места проживания
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в мир красоты и загадок Куршской косы. Уникальные ландшафты, исторические секреты и вдохновляющие виды ждут вас
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и замок Нессельбек: путешествие историей
Исследуйте уникальные природные объекты и исторические памятники Калининградской области в одной поездке
Начало: Площадь Василевского
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура
Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии
25 июня в 08:30
26 июня в 08:00
16 160₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
11 июня в 03:30
12 июня в 03:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Фото-прогулка на Куршскую косу: от Калининграда до Балтийского моря
Откройте для себя красоту Куршской косы в индивидуальной фото-прогулке. Живописные локации и профессиональные снимки ждут вас
Начало: Калининград, Октябрьская 2
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Калининград: история, природа и архитектура
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
15 июня в 06:00
23 июня в 06:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в магию Куршской косы и Зеленоградска, где история и природа переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальные ландшафты Куршской косы
Проехать по самому колоритному и красивому маршруту Калининградского края
Начало: В центре города
9 июня в 07:30
10 июня в 07:30
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса вдоль и поперек
Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса: путешествие по дюнам и истории Калининграда
Познайте тайны Куршской косы, пройдитесь по дюнам и узнайте уникальную историю этого места
Начало: У гостиницы Калининград
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1450013 050₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу дикой природы, исследуя красоты Куршской косы и её исторические тайны
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса - природная сказка Балтики
Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска
Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса в вашем ритме
Посетить знаменитый национальный парк и насладиться его потрясающими пейзажами
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с экскурсией на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Калининград
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Начало: Калининград, Ул Невского
10 июня в 14:30
16 июня в 14:30
9 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Дом куршей - Куршская коса: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: Танцующий лес, белоснежные дюны и орнитологическая станция. Узнайте о жизни куршей и насладитесь природой
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Природное и историческое богатство Куршской косы
Великолепные пейзажи, аромат моря, шум ветра в соснах и вкус свежей копченой рыбы
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
9 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии
24 июня в 15:00
25 июня в 15:00
13 640₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса: куда уходят дюны
Мир поющих песков и танцующих деревьев - поездка с акцентом на уникальной природе
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Таинственный мир Куршской косы: экскурсия в Калининграде
Исследуйте чудеса Куршской косы, насладитесь её природой и узнайте уникальные истории, скрытые за пейзажами
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1700015 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Куршская коса: нетривиальный маршрут
Увидеть популярные локации, пройти нетуристическими тропами и услышать любопытные сюжеты о косе
15 июня в 08:00
23 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса - уединение с природой
Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск
Начало: Около Леруа Мерлен
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Топ-места Куршской косы
Посетить самые популярные достопримечательности и смотровые площадки национального парка
Начало: По договорённости
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
7 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Куршская коса и жемчужины Калининграда: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы и исторических городов, обогатите свой отдых яркими впечатлениями и фотографиями
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска)
Познавательное динамичное путешествие из Зеленоградска, Лесного, Сокольников, Малиновки
Начало: Зеленоградск, Окружная, 15. Парковка у магазина «S...
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
129009 675₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Стильный пикник на берегу Балтики
Эстетика, еда, комфорт, уединение и фото - ваше лучшее воспоминание о путешествии в Калининград
Начало: на побережье
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
Увидеть и узнать всё, что вы ожидаете от этого уникального места-символа Калининградской области
Начало: В месте по договорённости
21 июня в 08:00
24 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и исторический Зеленоградск: путешествие из Калининграда
Откройте для себя величие Куршской косы и узнайте историю Зеленоградска в комфортной индивидуальной экскурсии
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 980₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
7 часов
Творческий фототур по Куршской косе
Ощутить косу через все органы чувств, устроить творческий пленэр и получить 300+ фотографий
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Совместить трансфер с поездкой в заповедник и отдыхом на морском берегу
Начало: в аэропорту «Храброво»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса по следам королевы Луизы
Познакомиться с хранительницей Пруссии в курортном Кранце и самом живописном уголке янтарного края
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий6 июня 2024Шикарная экскурсия. Природа, лес, дюны, море, повествование гида. Отдельная благодарность Ирине!!! Прекрасная душевная поездка.
- ММихаил6 июня 2024Большое спасибо Елене за незабываемый день проведеный нами на Куршской косе. Елена обаятельна и общаться с ней было очень приятно. Все было организована великолепно а экскурсионный материал преподносился очень интересно. Спасибо!)
- ААнна6 июня 2024Нам всё понравилось. Спасибо!
- ВВиктория6 июня 2024Моя поездка в Калининград получилась просто великолепной! Андрей вовремя приехал в место назначения и мы сразу отправились в путешествие по
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсия длилась 12 часов, а не заявленные 9 часов. Побывали вовсех местах заявленных в программе экскурсии, и даже больше. Темп
- EElena5 июня 2024Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
- ААлия5 июня 2024Добрый день! Данную программу выбрали из-за насыщенности, хотелось в один день увидеть несколько городов. У нас был гид Александр, легкий на
- ААнтонина5 июня 2024Отлично провели время с Еленой на Курсшской косе! Елена скорректировала под нас маршрут, организовала все так, чтобы мы не столкнулись
- РРимма4 июня 2024Сегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географа, интересного собеседника и просто
- ЕЕлена4 июня 2024Это было невероятное путешествие и попадание в 100%%% Женя-великолепный фотограф, очень интересная, нежная девушка. Мы провели незабываемые часы в её компании, насладились видами Танцующего леса, Куршской косы, узнали много интересного. Как будто мы знали её всегда. Спасибо за удовольствие. А фото- это отдельная тема 🔥🔥🔥
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На Куршскую косу индивидуальные»
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