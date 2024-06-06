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🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 412 отзывов Калининград: история, природа и архитектура Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

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🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 78 отзывов Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 22 отзыва Куршская коса вдоль и поперек Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 18 отзывов Куршская коса: путешествие по дюнам и истории Калининграда Познайте тайны Куршской косы, пройдитесь по дюнам и узнайте уникальную историю этого места Начало: У гостиницы Калининград 14500 13 050 ₽ за всё до 4 чел.

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🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 7 часов 148 отзывов Куршская коса - природная сказка Балтики Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог... 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 25 отзывов Дом куршей - Куршская коса: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир Куршской косы: Танцующий лес, белоснежные дюны и орнитологическая станция. Узнайте о жизни куршей и насладитесь природой 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 66 отзывов Природное и историческое богатство Куршской косы Великолепные пейзажи, аромат моря, шум ветра в соснах и вкус свежей копченой рыбы 9 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 38 отзывов Куршская коса - жемчужина Калининградской области Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии 13 640 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 73 отзыва Куршская коса: куда уходят дюны Мир поющих песков и танцующих деревьев - поездка с акцентом на уникальной природе 13 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 41 отзыв Таинственный мир Куршской косы: экскурсия в Калининграде Исследуйте чудеса Куршской косы, насладитесь её природой и узнайте уникальные истории, скрытые за пейзажами 17000 15 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 40 отзывов Куршская коса: нетривиальный маршрут Увидеть популярные локации, пройти нетуристическими тропами и услышать любопытные сюжеты о косе 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 41 отзыв Куршская коса - уединение с природой Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск Начало: Около Леруа Мерлен 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 12 отзывов Топ-места Куршской косы Посетить самые популярные достопримечательности и смотровые площадки национального парка Начало: По договорённости 7 900 ₽ за всё до 3 чел.

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🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 4 часа 61 отзыв Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска) Познавательное динамичное путешествие из Зеленоградска, Лесного, Сокольников, Малиновки Начало: Зеленоградск, Окружная, 15. Парковка у магазина «S... 12900 9 675 ₽ за всё до 3 чел.

Фотопрогулка 3 часа 5 отзывов Стильный пикник на берегу Балтики Эстетика, еда, комфорт, уединение и фото - ваше лучшее воспоминание о путешествии в Калининград Начало: на побережье 14 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 12 отзывов Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом Увидеть и узнать всё, что вы ожидаете от этого уникального места-символа Калининградской области Начало: В месте по договорённости 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 275 отзывов Куршская коса и исторический Зеленоградск: путешествие из Калининграда Откройте для себя величие Куршской косы и узнайте историю Зеленоградска в комфортной индивидуальной экскурсии 9 980 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 7 часов 7 отзывов Творческий фототур по Куршской косе Ощутить косу через все органы чувств, устроить творческий пленэр и получить 300+ фотографий 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу Совместить трансфер с поездкой в заповедник и отдыхом на морском берегу Начало: в аэропорту «Храброво» 10 500 ₽ за всё до 7 чел.