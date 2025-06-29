Мои заказы

Нетривиально на восток Калининградской области

Открыть для себя Гусев и Озёрск - нетуристические, но по-настоящему интересные города
Пока большинство гостей области отправляется на побережье, я приглашаю вас открыть непопулярные, но аутентичные уголки региона — Гусев и Озёрск. Наша почти индивидуальная экскурсия в мини-группе пройдёт по удивительным историческим местам.

Вас ждёт довоенная архитектура, современные достопримечательности, вкусный обед на природе и отличные фотографии.
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Гусев — бывший Гумбиннен

Город удивит вас довоенной архитектурой — местами вы даже почувствуете себя в Европе, но об этом уже на месте. Мы увидим храм Всех Святых, готическое здание Народного банка, две водонапорные башни — символ города. Также пройдём мимо здания бывшего Прусского окружного правительства, краеведческого музея и других знаковых памятников.

Живописное место, где время остановилось

Остановимся на обед в спортивно-туристической деревне «Горка». Здесь по-домашнему вкусно и открываются отличные виды на гору, где стоит избушка на курьих ножках, и лес.

Озёрск — бывший Даркемен

Вы познакомитесь с небольшим, но удивительным городом. Мы пройдём по крупнейшей рыночной площади Восточной Пруссии со зданием почты 19 века. Остановимся у руин кирхи, где, возможно, нам повезёт заглянуть внутрь и увидеть уникальные фрески. А ещё вас ждёт архитектурная жемчужина — вилла мельника Рихарда Вихерта, которая может соперничать с виллами района Амалиенау в Калининграде.

Примерный тайминг экскурсии:

  • 9:00 — выезд из Калининграда
  • 10:00 — остановка в чебуречной Талпаки
  • 11:00 — прибытие в Гусев, прогулка по городу
  • 13:00 — выезд из Гусева
  • 13:30 — обед в «Горке», прогулка по территории
  • 14:30 — выезд в Озёрск. Прогулка по городу
  • 16:00 — выезд в Калининград
  • 18:00 — завершение экскурсии в Калининграде

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Opel, Volkswagen или Toyota raw4
  • Возрастное ограничение: 12+
  • Отдельно оплачивается обед — 700 ₽ за чел.
  • Руины в Озёрске безопасны для посещения — это законсервированная кирха
  • Возможно проведение экскурсии для компании до 6 человек с доплатой 1000 ₽ за каждого последующего

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваш гид в Калининграде
Здравствуйте! Меня зовут Олеся, я организатор нетипичных экскурсий по Калининградской области. Моя цель — не просто рассказать историю региона, а погрузить гостей в особую атмосферу предыдущих столетий. С нетерпением жду нашей встречи.
Отзывы и рейтинг

Elmira
Elmira
29 июн 2025
Это была далеко не первая наша экскурсия с гидом Tripster. В очередной раз всё прошло 🙌 Благодарны Олесе за познавательный контент, отличную организацию, интересные места и истории. Особенно понравился парк в жилом поселке сотрудников Технопарка и гостинично-туристический комплекс
Марина
Марина
12 июн 2025
Экскурсия «Нетривиально на восток Калининградской области» превзошла все ожидания! Настоящее путешествие во времени, полное открытий и впечатлений!

Наш путь начался с загадочного Гусева — места, которое буквально переносит тебя в прошлое
благодаря уникальной довоенной архитектуре. Храм Всех Святых, готический Народный банк, живописные водонапорные башни — каждый объект словно рассказывает свою историю.
Далее мы отправились в деревню «Горка», где нас ждал настоящий гастрономический сюрприз. Обед в спортивно-туристической деревне оказался настоящим открытием: вкуснейшая домашняя кухня и потрясающие виды на лес и гору создали неповторимую атмосферу.
Далее нас ждал впереди — Озёрск, город, хранящий дух старинной Восточной Пруссии. Прогулка по крупнейшей рыночной площади, осмотр руин кирхи и визит в виллу мельника Рихарда Вихерта оставили неизгладимые впечатления. Каждый уголок этого маленького городка дышал историей и атмосферой старины.
Спасибо огромное Олесе, организатору экскурсии за возможность прикоснуться к истории и насладиться красотой края, где время будто замерло навсегда. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Калининградскую область иначе и погрузиться в её богатое культурное наследие!

