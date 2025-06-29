Пока большинство гостей области отправляется на побережье, я приглашаю вас открыть непопулярные, но аутентичные уголки региона — Гусев и Озёрск. Наша почти индивидуальная экскурсия в мини-группе пройдёт по удивительным историческим местам. Вас ждёт довоенная архитектура, современные достопримечательности, вкусный обед на природе и отличные фотографии.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Гусев — бывший Гумбиннен

Город удивит вас довоенной архитектурой — местами вы даже почувствуете себя в Европе, но об этом уже на месте. Мы увидим храм Всех Святых, готическое здание Народного банка, две водонапорные башни — символ города. Также пройдём мимо здания бывшего Прусского окружного правительства, краеведческого музея и других знаковых памятников.

Живописное место, где время остановилось

Остановимся на обед в спортивно-туристической деревне «Горка». Здесь по-домашнему вкусно и открываются отличные виды на гору, где стоит избушка на курьих ножках, и лес.

Озёрск — бывший Даркемен

Вы познакомитесь с небольшим, но удивительным городом. Мы пройдём по крупнейшей рыночной площади Восточной Пруссии со зданием почты 19 века. Остановимся у руин кирхи, где, возможно, нам повезёт заглянуть внутрь и увидеть уникальные фрески. А ещё вас ждёт архитектурная жемчужина — вилла мельника Рихарда Вихерта, которая может соперничать с виллами района Амалиенау в Калининграде.

Примерный тайминг экскурсии:

9:00 — выезд из Калининграда

10:00 — остановка в чебуречной Талпаки

11:00 — прибытие в Гусев, прогулка по городу

13:00 — выезд из Гусева

13:30 — обед в «Горке», прогулка по территории

14:30 — выезд в Озёрск. Прогулка по городу

16:00 — выезд в Калининград

18:00 — завершение экскурсии в Калининграде

Организационные детали