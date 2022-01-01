Обворожительный Калининград: экскурсия с Дедом Морозом

Прогуляться по новогоднему городу и раскрыть самое любопытное о его прошлом

В группе
до 15 чел.
Всего за один час вы охватите захватывающую историю Калининграда — с 13 века до наших дней.

Вместе с Дедом Морозом вы пройдете по нарядному центру города и представите, как он выглядел раньше.

Узнаете, как отмечали праздники в Восточной Пруссии, во времена переселения и даже в годы войны.

А новогодние декорации, шутки и приятные подарочки создадут сказочную атмосферу!
Обворожительный Калининград: экскурсия с Дедом Морозом
Обворожительный Калининград: экскурсия с Дедом Морозом
Обворожительный Калининград: экскурсия с Дедом Морозом
Обворожительный Калининград: экскурсия с Дедом Морозом
Обворожительный Калининград: экскурсия с Дедом Морозом
Обворожительный Калининград: экскурсия с Дедом Морозом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Посещение экскурсии возможно только при наличии QR-кода о вакцинации либо о перенесенном заболевании Covid-19.

Что вас ожидает

Наша прогулка начнется у центральной елки Калининграда, на площади Победы (бывшей Ганзейской). Вы увидите, где проходила граница старого города. Полюбуетесь архитектурой бывшего здания суда — я расскажу, как оно превратилось в одно из лучших образовательных заведений Калининграда. Мы встретим на прогулке борющихся зубров, увидим трехсотлетние дубы, которые, как говорят, посадил сам Петр I. Отыщем памятники в стиле необарокко и баухауз и обсудим, в чем новаторство построек в стиле баухауз.

За короткое время вы познакомитесь с историей создания нашего города, его завоеваний и развития — и поймете, в чем уникальность Калининграда.

Мои рассказы будут сопровождаться новогодними историями и легендами, шутками и даже хороводом с танцами (по желанию). Вы также сможете сделать фотографии с Дедом Морозом, а бонусом получите приятные праздничные сувениры!

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • По желанию вы можете взять согревающие напитки

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Площади Победы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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