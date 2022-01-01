Посещение экскурсии возможно только при наличии QR-кода о вакцинации либо о перенесенном заболевании Covid-19.

Что вас ожидает

Наша прогулка начнется у центральной елки Калининграда, на площади Победы (бывшей Ганзейской). Вы увидите, где проходила граница старого города. Полюбуетесь архитектурой бывшего здания суда — я расскажу, как оно превратилось в одно из лучших образовательных заведений Калининграда. Мы встретим на прогулке борющихся зубров, увидим трехсотлетние дубы, которые, как говорят, посадил сам Петр I. Отыщем памятники в стиле необарокко и баухауз и обсудим, в чем новаторство построек в стиле баухауз.

За короткое время вы познакомитесь с историей создания нашего города, его завоеваний и развития — и поймете, в чем уникальность Калининграда.

Мои рассказы будут сопровождаться новогодними историями и легендами, шутками и даже хороводом с танцами (по желанию). Вы также сможете сделать фотографии с Дедом Морозом, а бонусом получите приятные праздничные сувениры!

Организационные детали