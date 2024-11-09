Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Сравнить 3 приморских города, отдохнуть на побережье и послушать нескучные истории края
Отправляйтесь в это путешествие, чтобы увидеть побольше за один день! Мы навестим Балтийск, город с военными кораблями, маяком и лебедями. В Янтарном поговорим о камне-символе области и погуляем по чистейшему пляжу. Светлогорск очарует вас зеленью уютных улочек, виллами и набережной. А помимо классики вы побываете в колоритной арт-деревне Витланд.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Описание экскурсии
С первых минут нашей дружеской экскурсии я погружу вас в прошлое и настоящее края, при этом сделаю акцент на интересных фактах. Расскажу и об истории, и о легендах, и о жизни Калининградской области. День предстоит насыщенный!
Пиллау-Балтийск, или самый запад России
Первая цель нашего путешествия — Балтийск, город военных кораблей. Под рассказы о его прусской и русской истории вы пройдёте от лютеранской церкви к набережной, покормите лебедей, увидите памятники Петру I императрице Елизавете Петровне, яркий маяк и цитадель Пиллау.
Арт-деревня на берегу моря
Затем отправимся в очень атмосферное место. Витланд еще в раннеримское время был известен как начало Янтарного пути. Сегодня здесь вы рассмотрите арт-объекты и отдохнёте в чудесном кафе, слушая шум Балтийского моря. Попьёте лучший на побережье душистый чай с клюквой, корицей, имбирем и мёдом, а еще сделаете фото-открытки.
Янтарный: солнечный камень и не только
В этом посёлке мы прогуляемся к бывшей лютеранской кирхе Пальмникена и по красивейшему парку Морица Беккера. Сфотографируемся у редкого Тюльпанового дерева и покатаемся на качелях с видом на море. Конечно, вас ждёт единственный в России пляж, отмеченный «Голубым флагом» — широкий, чистейшей, оборудованный. В конце променада посетим смотровую площадку бывшей янтарной шахты «Анна». Я расскажу о добыче янтаря, подскажу, где его покупать и как отличить оригинал.
Очень зелёный Светлогорск
По пути в последний город программы мы заглянем в фотогеничную Филинскую бухту (если будет хорошая погода). В уютном курортном Светлогорске вы перенесетесь во времена, когда здесь отдыхали прусские аристократы. Полюбуетесь Тихим озером и виллами среди сосен, концертным залом Янтарь-холл и солнечными часами на набережной.
Организационные детали
Транспорт включён в стоимость. Я заберу вас от места вашего проживания и привезу обратно
Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям в рамках указанных городов и времени
По запросу экскурсию можно провести для 4 человек. Доплата — 3000 ₽
Дополнительные расходы (по желанию): посещение смотровой площадки приморского карьера (1200 ₽/взрослый, 800 ₽/дети, студенты, пенсионеры), обед
Обратите внимание: мы не посещаем крепость Пиллау и Балтийскую косу в рамках основной программы экскурсии
Если дорога в Арт-деревню Витланд будет размыта из-за дождей, то взамен посещаем Филинскую бухту
Экскурсию можно провести как на русском, так и на английском языке
По желанию экскурсию можно продлить, стоимость 1 часа — 1500 ₽
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 2289 туристов
Меня зовут Анна. Давно увлекаюсь историей и легендами Калининграда и области и искренне считаю, что мне повезло родиться и вырасти здесь. С удовольствием поделюсь с вами знаниями и опытом. Я читать дальше
аттестованный гид по Калининградской области и аккредитированный гид по Куршской косе и Музею Мирового океана. Путешествую, интересуюсь культурой, кухней, фотографией, изучением русского и итальянского языков. Я и моя команда сделаем всё, чтобы вы чувствовали себя комфортно и прекрасно провели время. Проведём для вас экскурсии по Калининградской области увлекательно, интересно, с юмором!