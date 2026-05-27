За один день вы познакомитесь сразу с двумя орденскими замками на юге Калининградской области.
Каждый из них расскажет свою историю христианизации союза балтских и славянских племён — они проживали на этой земле от устья Вислы до устья Немана.
А затем мы посетим Момоново и вспомним истории из тех времён, когда город носил название Хайлигенбайль.
Каждый из них расскажет свою историю христианизации союза балтских и славянских племён — они проживали на этой земле от устья Вислы до устья Немана.
А затем мы посетим Момоново и вспомним истории из тех времён, когда город носил название Хайлигенбайль.
Описание экскурсии
Замок Бранденбург 13 века (40 мин)
Мы изучим старинные сельскохозяйственные орудия, познакомимся с форбургом замка и спустимся в подвалы, где представлена мини-экспозиция орудий пыток. А затем прогуляемся к живописному заливу.
Замок Бальга 13 века (1 час)
Вы узнаете историю первого орденского замка в Восточной Пруссии. Пройдёте по деревянным настилам вдоль форбурга и полюбуетесь просторами Калининградского залива, на берегу которого замок расположен.
Прусский дуб, которому более 800 лет. Древние пруссы считали такие деревья священными (10 мин).
Мамоново — бывш. Хайлигенбайль (40 мин)
Город был заложен Тевтонским орденом в 1310 г. на месте прусской крепости.
Здесь вы:
- посетите аллею «След в истории», созданную в честь великих людей, в разное время посетивших Хайлигенбайль
- на сохранившемся участке древней улочки Gr. Krchen Str. увидите руины городской стены возрастом более 700 лет
- узнаете о событиях Первой мировой и Великой Отечественной войн, включая Хайльсбергскую операцию и ликвидацию Хайлигенбайльского котла, известного как восточно-прусский Сталинград
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на туристическом автобусе, билеты в замки
- Обед оплачивается дополнительно (по желанию)
- С вами будет один из гидов нашей команды
в среду в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2300 ₽
|Пенсионеры, студенты, школьники
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От улицы Октябрьская
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1419 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области — максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Огнём и мечом: покорение пруссов Тевтонским орденом»
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборСтаринные замки близ Калининграда
Заглянуть в орденские крепости, узнать историю края и попробовать аутентичную немецкую кухню
29 мая в 09:00
10 июн в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Наследие рыцарской эпохи и европейское очарование старинных городков - из Калининграда
Начало: У гостиницы «Калининград»
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
13 334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие к замкам Тевтонского ордена - из Калининграда
Погрузиться в эпоху Средневековья и исследовать несколько древних крепостей
Начало: На Центральной площади
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
14 888 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Групповая
«Идём на восток!»: из Калининграда - в земли Восточной Пруссии
Отправиться за тевтонским наследием в Черняховск, Советск и Неман
Начало: На улице Профессора Баранова
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00 и 09:00, в субботу в 09:00
29 мая в 08:00
30 мая в 09:00
3300 ₽
3666 ₽ за человека
2300 ₽ за человека