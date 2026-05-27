За один день вы познакомитесь сразу с двумя орденскими замками на юге Калининградской области. Каждый из них расскажет свою историю христианизации союза балтских и славянских племён — они проживали на этой земле от устья Вислы до устья Немана. А затем мы посетим Момоново и вспомним истории из тех времён, когда город носил название Хайлигенбайль.

Замок Бранденбург 13 века (40 мин)

Мы изучим старинные сельскохозяйственные орудия, познакомимся с форбургом замка и спустимся в подвалы, где представлена мини-экспозиция орудий пыток. А затем прогуляемся к живописному заливу.

Замок Бальга 13 века (1 час)

Вы узнаете историю первого орденского замка в Восточной Пруссии. Пройдёте по деревянным настилам вдоль форбурга и полюбуетесь просторами Калининградского залива, на берегу которого замок расположен.

Прусский дуб, которому более 800 лет. Древние пруссы считали такие деревья священными (10 мин).

Мамоново — бывш. Хайлигенбайль (40 мин)

Город был заложен Тевтонским орденом в 1310 г. на месте прусской крепости.

Здесь вы:

посетите аллею «След в истории», созданную в честь великих людей, в разное время посетивших Хайлигенбайль

на сохранившемся участке древней улочки Gr. Krchen Str. увидите руины городской стены возрастом более 700 лет

узнаете о событиях Первой мировой и Великой Отечественной войн, включая Хайльсбергскую операцию и ликвидацию Хайлигенбайльского котла, известного как восточно-прусский Сталинград

