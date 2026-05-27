Перезагрузка в спа на берегу Балтики (2 часа)

Побег из мегаполиса за тишиной, релаксом и восстановлением сил
Вы закрываете глаза и слышите лишь треск поленьев и шорох волн.

Делаете глубокий вдох и ощущаете, как тёплый пар от купели смешивается с морским бризом и ароматом древесины. Вы вдали от суеты и забот и следующие 2 часа — только ваши. Вы погреетесь в видовой сауне, расслабитесь в горячей воде и отдохнёте на террасе на берегу.
Описание экскурсии

Видовые скандинавские сауны

Вы попаритесь в сауне с панорамными окнами на песчаный пляж и бескрайнее море.

Купели на дровах

Расслабитесь в горячей воде под открытым небом и насладитесь умиротворяющим потрескиванием поленьев.

Терраса и зоны отдыха у моря

Отдохнёте на берегу, слушая тишину, которую нарушают только перешёптывания ветра и волн.

Организационные детали

  • В стоимость включены: халат, полотенце, тапочки, гель/шампунь/бальзам
  • Возьмите с собой купальник и резиновые тапочки
  • До спа вам нужно добраться самостоятельно (личное авто или автобус из Калининграда ~1,5 ч)

ежедневно в 15:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Морская набережная 9г
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nordic SPA
Nordic SPA — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Родились и выросли в Калининграде. А при создании комплекса вдохновлялись скандинавскими банями на берегах рек и озер. Мы — уединённое место для побега из шумных мегаполисов, возможность насладиться безмятежностью и прикоснуться к возвышенному. Здесь только безусловная первозданная чистота природы и всеобъемлющая тишина.

