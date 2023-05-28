Купить угощения, подготовить посуду и реквизит, привезти это на место пикника… Я позабочусь обо всём за вас! И с радостью сделаю ваши атмосферные фотографии. Это будет не просто пикник, а целое фэшн-событие — идеально для девичника или свидания. Напишите мне о ваших пожеланиях по угощениям и декору, а также выберете одну из трёх живописных локаций на побережье. И до встречи!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Место для пикника на ваш выбор

🌾 Пляж в Янтарном. Здесь лучшие в Калининградской области условия для купания, загара и прогулок вдоль моря. Этот длинный (около 6 км) и широкий пляж первым в России получил международную награду «Голубой флаг» за высокие стандарты качества воды, безопасности и экологии. В Янтарном мягкий белый песок и ровный заход в воду.

🌾 Пляж на Куршской косе. Я предлагаю вариант в Лесном — первом посёлке по пути следования на Куршской косе (10 км от Зеленоградска). Это самая узкая часть косы. Пляж чистый, ширина береговой линии 40 метров, а за ней заповедный лес. Вход в море пологий, дно песчаное, больших камней нет.

🌾 Пляж в посёлке Малиновка (недалеко от Зеленоградска). Это тихое место, которое любят жители области за отсутствие толпы даже в июле. Благодаря деревьям, подступающим вплотную к побережью, можно выбрать уголок для пикника в тени — для тех, кто не любит отдыхать под прямым солнцем. Зелень подарила пляжу участки, которые называют «сковородками» — они укрыты кустами и быстро прогреваются даже в прохладную погоду.

Какую бы локацию вы ни предпочли, я пофотографирую вас, оставлю отдыхать одних, а затем вернусь.

Организационные детали

Я всё подготовлю заранее и буду ждать вас уже на локации, которую вы выберете. До всех трёх мест легко добраться самостоятельно на машине, такси или общественном транспорте.

Если вы выбираете пикник на Куршской косе, то имейте в виду, что проезд на неё платный — 150 руб. за машину и 300 руб. за каждого человека

Что включено в стоимость

Стол с изысканной сервировкой

Лёгкие закуски, лимонад, чай, вода

Тёплые пледы

Музыкальная колонка

По вашему желанию фото на ваш телефон

Дополнительные опции

Сырная и мясная тарелки (1500-2000 руб.)

Услуги профессионального фотографа (стоимость по договорённости)

Трансфер (стоимость по договорённости)

По запросу мы можем организовать стильный пикник для компании до 30 человек.