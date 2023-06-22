Организация пикника на берегу Балтики с атмосферными фото. Выберите локацию, и наслаждайтесь отдыхом. Подходит для девичника или романтического свидания
Организация стильного пикника на берегу Балтики с атмосферными фотографиями.
Участники могут выбрать одну из трёх живописных локаций: пляж в Янтарном, на Куршской косе или в посёлке Малиновка. Пикник включает сервировку стола, лёгкие закуски и напитки. Вход на Куршскую косу платный. Идеально для девичника или романтического свидания. Гид позаботится о всех деталях, чтобы вы могли насладиться отдыхом
Лучшее время для пикника на берегу Балтики - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В эти месяцы пляжи наиболее комфортны для отдыха. В апреле и октябре также можно насладиться пикником, но температура может быть прохладнее, что требует тёплой одежды. С ноября по март погодные условия менее благоприятны, но возможны тёплые дни для прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пляж в Янтарном
Пляж на Куршской косе
Пляж в посёлке Малиновка
Описание фото-прогулки
Место для пикника на ваш выбор
🌾 Пляж в Янтарном. Здесь лучшие в Калининградской области условия для купания, загара и прогулок вдоль моря. Этот длинный (около 6 км) и широкий пляж первым в России получил международную награду «Голубой флаг» за высокие стандарты качества воды, безопасности и экологии. В Янтарном мягкий белый песок и ровный заход в воду.
🌾 Пляж на Куршской косе. Я предлагаю вариант в Лесном — первом посёлке по пути следования на Куршской косе (10 км от Зеленоградска). Это самая узкая часть косы. Пляж чистый, ширина береговой линии 40 метров, а за ней заповедный лес. Вход в море пологий, дно песчаное, больших камней нет.
🌾 Пляж в посёлке Малиновка (недалеко от Зеленоградска). Это тихое место, которое любят жители области за отсутствие толпы даже в июле. Благодаря деревьям, подступающим вплотную к побережью, можно выбрать уголок для пикника в тени — для тех, кто не любит отдыхать под прямым солнцем. Зелень подарила пляжу участки, которые называют «сковородками» — они укрыты кустами и быстро прогреваются даже в прохладную погоду.
Какую бы локацию вы ни предпочли, я пофотографирую вас, оставлю отдыхать одних, а затем вернусь.
Организационные детали
Я всё подготовлю заранее и буду ждать вас уже на локации, которую вы выберете. До всех трёх мест легко добраться самостоятельно на машине, такси или общественном транспорте.
Если вы выбираете пикник на Куршской косе, то имейте в виду, что проезд на неё платный — 150 руб. за машину и 300 руб. за каждого человека
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Что включено в стоимость
Стол с изысканной сервировкой
Лёгкие закуски, лимонад, чай, вода
Тёплые пледы
Музыкальная колонка
По вашему желанию фото на ваш телефон
Дополнительные опции
Сырная и мясная тарелки (3000 руб.)
Услуги профессионального фотографа (стоимость по договорённости)
Трансфер (стоимость по договорённости)
По запросу мы можем организовать стильный пикник для компании до 30 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На побережье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 86 туристов
Меня зовут Юля. И я — ваш проводник в мир увлекательных путешествий по Калининградской области. Моя цель — сделать ваш отдых комфортным и непринужденным, чтобы вы могли полностью погрузиться в читать дальшеуменьшить
атмосферу и насладиться каждым моментом. Я обожаю Калининградскую область, её богатое культурное наследие и хочу, чтобы вы тоже в неё влюбились! Также экскурсии для вас проводят мои коллеги — дипломированные и опытные гиды.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
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Анна
Это было чудесно! Мы договорились с Юлией, что пикник устроим на Куршской косе на берегу моря. В день пикника она прислала нам геолокацию. Когда мы приехали и вышли на пляж, читать дальшеуменьшить
нашему взору предстала просто восхитительная картина: песок, море, закат и просто шикарно оформленный пикник! Здесь всё было продумано до мелочей: посуда, бокалы, корзиночки, свечи, фрукты. Мы сделали потрясающие фотографии! И спасибо Юле, что порекомендовала перенести пикник с обеда на вечернее время, что бы увидеть закат. 100 из 100. Однозначно рекомендуем.
+1
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Е
Елена
все прошло замечательно. Отмечали ДР мамы =) Мама с сестрой были в восторге. Закуски вкусные, посуда/оформление - все хорошо. Пляж и море просто прекрасны. Отличная альтернатива ресторану. Супер будет для свидания. Всем рекомендую
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Ирина
Было по-настоящему красиво и стильно! Невероятно романтично, чисто, аккуратно, красивая посуда, вкусные спелые фрукты, водичка, штопор, бокалы… Юля придумала всё до мельчайших деталей. Отмечали др подруги, получили незабываемые эмоции, красивые фотки!
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В
Вадим
Очень классная поездка! Организация на высшем уровне! Беседа с организатором очень интересная!
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Р
Роман
Отзыв от лица супруги, которой был устроен сюрприз:
Однозначно рекомендую данную услугу для романтика, встречи др как у меня с семьей или просто провести воемя с особой атмосферой.
Все фото соответствуют действительности читать дальшеуменьшить
и даже лучше🙏🏻
Все красиво, атмосферно, вкусно, все под ключ и учтены все пожелания, декор очень стильный, посуда вся хорошая, оформление на очень хорошем уровне (сама занимаюсь декором и могу оценить😀👌🏻)
Девушкам желаю процветания в их нелегком, но очень позитивном труде), благодарных клиентов и массу положительных эмоций всем)
Для меня лично это был лучший день в день мой день рождение в кругу моей любимой семьи, встреча потрясающего заката на берегу Куршской косы и минимального количества людей на пляже, что было очень актуально🙌
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Ю
Юлия
Чудесный, атмосферный сеттинг для съемок или романтического вечера на берегу среди дюн. Пунктуальность, клиентоориентированность, высокий профессионализм и готовность брать на себя решение любой сложности задач. Приятное общение и отличные организационные способности! Это не экскурсия, как таковая, а скорее организация небольшого запоминающегося мероприятия.
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