Стильный пикник на берегу Балтики

Эстетика, еда, комфорт, уединение и фото - ваше лучшее воспоминание о путешествии в Калининград

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Купить угощения, подготовить посуду и реквизит, привезти это на место пикника… Я позабочусь обо всём за вас! И с радостью сделаю ваши атмосферные фотографии. Это будет не просто пикник, а целое фэшн-событие — идеально для девичника или свидания.

Напишите мне о ваших пожеланиях по угощениям и декору, а также выберете одну из трёх живописных локаций на побережье. И до встречи!
Стильный пикник на берегу Балтики
Стильный пикник на берегу Балтики
Стильный пикник на берегу Балтики
Стильный пикник на берегу Балтики
Стильный пикник на берегу Балтики
Стильный пикник на берегу Балтики
Стильный пикник на берегу Балтики
Стильный пикник на берегу Балтики
Стильный пикник на берегу Балтики
Стильный пикник на берегу Балтики
Стильный пикник на берегу Балтики
Стильный пикник на берегу Балтики
Стильный пикник на берегу Балтики
Стильный пикник на берегу Балтики
Стильный пикник на берегу Балтики
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Место для пикника на ваш выбор

🌾 Пляж в Янтарном. Здесь лучшие в Калининградской области условия для купания, загара и прогулок вдоль моря. Этот длинный (около 6 км) и широкий пляж первым в России получил международную награду «Голубой флаг» за высокие стандарты качества воды, безопасности и экологии. В Янтарном мягкий белый песок и ровный заход в воду.

🌾 Пляж на Куршской косе. Я предлагаю вариант в Лесном — первом посёлке по пути следования на Куршской косе (10 км от Зеленоградска). Это самая узкая часть косы. Пляж чистый, ширина береговой линии 40 метров, а за ней заповедный лес. Вход в море пологий, дно песчаное, больших камней нет.

🌾 Пляж в посёлке Малиновка (недалеко от Зеленоградска). Это тихое место, которое любят жители области за отсутствие толпы даже в июле. Благодаря деревьям, подступающим вплотную к побережью, можно выбрать уголок для пикника в тени — для тех, кто не любит отдыхать под прямым солнцем. Зелень подарила пляжу участки, которые называют «сковородками» — они укрыты кустами и быстро прогреваются даже в прохладную погоду.

Какую бы локацию вы ни предпочли, я пофотографирую вас, оставлю отдыхать одних, а затем вернусь.

Организационные детали

  • Я всё подготовлю заранее и буду ждать вас уже на локации, которую вы выберете. До всех трёх мест легко добраться самостоятельно на машине, такси или общественном транспорте.
  • Если вы выбираете пикник на Куршской косе, то имейте в виду, что проезд на неё платный — 150 руб. за машину и 300 руб. за каждого человека

Что включено в стоимость

  • Стол с изысканной сервировкой
  • Лёгкие закуски, лимонад, чай, вода
  • Тёплые пледы
  • Музыкальная колонка
  • По вашему желанию фото на ваш телефон

Дополнительные опции

  • Сырная и мясная тарелки (1500-2000 руб.)
  • Услуги профессионального фотографа (стоимость по договорённости)
  • Трансфер (стоимость по договорённости)

По запросу мы можем организовать стильный пикник для компании до 30 человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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