Эстетика, еда, комфорт, уединение и фото - ваше лучшее воспоминание о путешествии в Калининград
Напишите мне о ваших пожеланиях по угощениям и декору, а также выберете одну из трёх живописных локаций на побережье. И до встречи!
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Описание
Место для пикника на ваш выбор
🌾 Пляж в Янтарном. Здесь лучшие в Калининградской области условия для купания, загара и прогулок вдоль моря. Этот длинный (около 6 км) и широкий пляж первым в России получил международную награду «Голубой флаг» за высокие стандарты качества воды, безопасности и экологии. В Янтарном мягкий белый песок и ровный заход в воду.
🌾 Пляж на Куршской косе. Я предлагаю вариант в Лесном — первом посёлке по пути следования на Куршской косе (10 км от Зеленоградска). Это самая узкая часть косы. Пляж чистый, ширина береговой линии 40 метров, а за ней заповедный лес. Вход в море пологий, дно песчаное, больших камней нет.
🌾 Пляж в посёлке Малиновка (недалеко от Зеленоградска). Это тихое место, которое любят жители области за отсутствие толпы даже в июле. Благодаря деревьям, подступающим вплотную к побережью, можно выбрать уголок для пикника в тени — для тех, кто не любит отдыхать под прямым солнцем. Зелень подарила пляжу участки, которые называют «сковородками» — они укрыты кустами и быстро прогреваются даже в прохладную погоду.
Какую бы локацию вы ни предпочли, я пофотографирую вас, оставлю отдыхать одних, а затем вернусь.
Организационные детали
- Я всё подготовлю заранее и буду ждать вас уже на локации, которую вы выберете. До всех трёх мест легко добраться самостоятельно на машине, такси или общественном транспорте.
- Если вы выбираете пикник на Куршской косе, то имейте в виду, что проезд на неё платный — 150 руб. за машину и 300 руб. за каждого человека
Что включено в стоимость
- Стол с изысканной сервировкой
- Лёгкие закуски, лимонад, чай, вода
- Тёплые пледы
- Музыкальная колонка
- По вашему желанию фото на ваш телефон
Дополнительные опции
- Сырная и мясная тарелки (1500-2000 руб.)
- Услуги профессионального фотографа (стоимость по договорённости)
- Трансфер (стоимость по договорённости)
По запросу мы можем организовать стильный пикник для компании до 30 человек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.