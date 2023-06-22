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Стильный пикник на берегу Балтики

Организация пикника на берегу Балтики с атмосферными фото. Выберите локацию, и наслаждайтесь отдыхом. Подходит для девичника или романтического свидания
Организация стильного пикника на берегу Балтики с атмосферными фотографиями.

Участники могут выбрать одну из трёх живописных локаций: пляж в Янтарном, на Куршской косе или в посёлке Малиновка. Пикник включает сервировку стола, лёгкие закуски и напитки. Вход на Куршскую косу платный. Идеально для девичника или романтического свидания. Гид позаботится о всех деталях, чтобы вы могли насладиться отдыхом
4.8
13 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Атмосферные фотографии
  • 🏖️ Выбор из трёх локаций
  • 🥂 Лёгкие закуски и напитки
  • 🧺 Полная организация пикника
  • 🎶 Музыкальное сопровождение

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для пикника на берегу Балтики - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В эти месяцы пляжи наиболее комфортны для отдыха. В апреле и октябре также можно насладиться пикником, но температура может быть прохладнее, что требует тёплой одежды. С ноября по март погодные условия менее благоприятны, но возможны тёплые дни для прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Стильный пикник на берегу Балтики
Стильный пикник на берегу Балтики
Стильный пикник на берегу Балтики

Что можно увидеть

  • Пляж в Янтарном
  • Пляж на Куршской косе
  • Пляж в посёлке Малиновка

Описание фото-прогулки

Место для пикника на ваш выбор

🌾 Пляж в Янтарном. Здесь лучшие в Калининградской области условия для купания, загара и прогулок вдоль моря. Этот длинный (около 6 км) и широкий пляж первым в России получил международную награду «Голубой флаг» за высокие стандарты качества воды, безопасности и экологии. В Янтарном мягкий белый песок и ровный заход в воду.

🌾 Пляж на Куршской косе. Я предлагаю вариант в Лесном — первом посёлке по пути следования на Куршской косе (10 км от Зеленоградска). Это самая узкая часть косы. Пляж чистый, ширина береговой линии 40 метров, а за ней заповедный лес. Вход в море пологий, дно песчаное, больших камней нет.

🌾 Пляж в посёлке Малиновка (недалеко от Зеленоградска). Это тихое место, которое любят жители области за отсутствие толпы даже в июле. Благодаря деревьям, подступающим вплотную к побережью, можно выбрать уголок для пикника в тени — для тех, кто не любит отдыхать под прямым солнцем. Зелень подарила пляжу участки, которые называют «сковородками» — они укрыты кустами и быстро прогреваются даже в прохладную погоду.

Какую бы локацию вы ни предпочли, я пофотографирую вас, оставлю отдыхать одних, а затем вернусь.

Организационные детали

  • Я всё подготовлю заранее и буду ждать вас уже на локации, которую вы выберете. До всех трёх мест легко добраться самостоятельно на машине, такси или общественном транспорте.
  • Если вы выбираете пикник на Куршской косе, то имейте в виду, что проезд на неё платный — 150 руб. за машину и 300 руб. за каждого человека
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Что включено в стоимость

  • Стол с изысканной сервировкой
  • Лёгкие закуски, лимонад, чай, вода
  • Тёплые пледы
  • Музыкальная колонка
  • По вашему желанию фото на ваш телефон

Дополнительные опции

  • Сырная и мясная тарелки (3000 руб.)
  • Услуги профессионального фотографа (стоимость по договорённости)
  • Трансфер (стоимость по договорённости)

По запросу мы можем организовать стильный пикник для компании до 30 человек.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На побережье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 86 туристов
Меня зовут Юля. И я — ваш проводник в мир увлекательных путешествий по Калининградской области. Моя цель — сделать ваш отдых комфортным и непринужденным, чтобы вы могли полностью погрузиться в
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атмосферу и насладиться каждым моментом. Я обожаю Калининградскую область, её богатое культурное наследие и хочу, чтобы вы тоже в неё влюбились! Также экскурсии для вас проводят мои коллеги — дипломированные и опытные гиды.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Это было чудесно! Мы договорились с Юлией, что пикник устроим на Куршской косе на берегу моря. В день пикника она прислала нам геолокацию. Когда мы приехали и вышли на пляж,
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нашему взору предстала просто восхитительная картина: песок, море, закат и просто шикарно оформленный пикник!
Здесь всё было продумано до мелочей: посуда, бокалы, корзиночки, свечи, фрукты. Мы сделали потрясающие фотографии!
И спасибо Юле, что порекомендовала перенести пикник с обеда на вечернее время, что бы увидеть закат.
100 из 100. Однозначно рекомендуем.

Это было чудесно! Мы договорились с Юлией, что пикник устроим на Куршской косе на берегу моря.
Это было чудесно! Мы договорились с Юлией, что пикник устроим на Куршской косе на берегу моря.
Это было чудесно! Мы договорились с Юлией, что пикник устроим на Куршской косе на берегу моря.
Это было чудесно! Мы договорились с Юлией, что пикник устроим на Куршской косе на берегу моря.
Это было чудесно! Мы договорились с Юлией, что пикник устроим на Куршской косе на берегу моря.
Это было чудесно! Мы договорились с Юлией, что пикник устроим на Куршской косе на берегу моря.
Это было чудесно! Мы договорились с Юлией, что пикник устроим на Куршской косе на берегу моря.
Это было чудесно! Мы договорились с Юлией, что пикник устроим на Куршской косе на берегу моря.+1
Это было чудесно! Мы договорились с Юлией, что пикник устроим на Куршской косе на берегу моря.
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Е
все прошло замечательно. Отмечали ДР мамы =) Мама с сестрой были в восторге. Закуски вкусные, посуда/оформление - все хорошо. Пляж и море просто прекрасны. Отличная альтернатива ресторану. Супер будет для свидания. Всем рекомендую
все прошло замечательно. Отмечали ДР мамы =) Мама с сестрой были в восторге. Закуски вкусные, посуда/оформление
все прошло замечательно. Отмечали ДР мамы =) Мама с сестрой были в восторге. Закуски вкусные, посуда/оформление
все прошло замечательно. Отмечали ДР мамы =) Мама с сестрой были в восторге. Закуски вкусные, посуда/оформление
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Ирина
Было по-настоящему красиво и стильно! Невероятно романтично, чисто, аккуратно, красивая посуда, вкусные спелые фрукты, водичка, штопор, бокалы… Юля придумала всё до мельчайших деталей. Отмечали др подруги, получили незабываемые эмоции, красивые фотки!
Было по-настоящему красиво и стильно! Невероятно романтично, чисто, аккуратно, красивая посуда, вкусные спелые фрукты, водичка, штопор,
Было по-настоящему красиво и стильно! Невероятно романтично, чисто, аккуратно, красивая посуда, вкусные спелые фрукты, водичка, штопор,
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В
Очень классная поездка! Организация на высшем уровне! Беседа с организатором очень интересная!
Очень классная поездка! Организация на высшем уровне! Беседа с организатором очень интересная!
Очень классная поездка! Организация на высшем уровне! Беседа с организатором очень интересная!
Очень классная поездка! Организация на высшем уровне! Беседа с организатором очень интересная!
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Р
Отзыв от лица супруги, которой был устроен сюрприз:

Однозначно рекомендую данную услугу для романтика, встречи др как у меня с семьей или просто провести воемя с особой атмосферой.

Все фото соответствуют действительности
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и даже лучше🙏🏻

Все красиво, атмосферно, вкусно, все под ключ и учтены все пожелания, декор очень стильный, посуда вся хорошая, оформление на очень хорошем уровне (сама занимаюсь декором и могу оценить😀👌🏻)

Девушкам желаю процветания в их нелегком, но очень позитивном труде), благодарных клиентов и массу положительных эмоций всем)

Для меня лично это был лучший день в день мой день рождение в кругу моей любимой семьи, встреча потрясающего заката на берегу Куршской косы и минимального количества людей на пляже, что было очень актуально🙌

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Ю
Чудесный, атмосферный сеттинг для съемок или романтического вечера на берегу среди дюн. Пунктуальность, клиентоориентированность, высокий профессионализм и готовность брать на себя решение любой сложности задач. Приятное общение и отличные организационные способности!
Это не экскурсия, как таковая, а скорее организация небольшого запоминающегося мероприятия.
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