Лучшее время для пикника на берегу Балтики - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В эти месяцы пляжи наиболее комфортны для отдыха. В апреле и октябре также можно насладиться пикником, но температура может быть прохладнее, что требует тёплой одежды. С ноября по март погодные условия менее благоприятны, но возможны тёплые дни для прогулок.

Организация стильного пикника на берегу Балтики с атмосферными фотографиями. Участники могут выбрать одну из трёх живописных локаций: пляж в Янтарном, на Куршской косе или в посёлке Малиновка. Пикник включает сервировку стола, лёгкие закуски и напитки. Вход на Куршскую косу платный. Идеально для девичника или романтического свидания. Гид позаботится о всех деталях, чтобы вы могли насладиться отдыхом

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Место для пикника на ваш выбор

🌾 Пляж в Янтарном. Здесь лучшие в Калининградской области условия для купания, загара и прогулок вдоль моря. Этот длинный (около 6 км) и широкий пляж первым в России получил международную награду «Голубой флаг» за высокие стандарты качества воды, безопасности и экологии. В Янтарном мягкий белый песок и ровный заход в воду.

🌾 Пляж на Куршской косе. Я предлагаю вариант в Лесном — первом посёлке по пути следования на Куршской косе (10 км от Зеленоградска). Это самая узкая часть косы. Пляж чистый, ширина береговой линии 40 метров, а за ней заповедный лес. Вход в море пологий, дно песчаное, больших камней нет.

🌾 Пляж в посёлке Малиновка (недалеко от Зеленоградска). Это тихое место, которое любят жители области за отсутствие толпы даже в июле. Благодаря деревьям, подступающим вплотную к побережью, можно выбрать уголок для пикника в тени — для тех, кто не любит отдыхать под прямым солнцем. Зелень подарила пляжу участки, которые называют «сковородками» — они укрыты кустами и быстро прогреваются даже в прохладную погоду.

Какую бы локацию вы ни предпочли, я пофотографирую вас, оставлю отдыхать одних, а затем вернусь.

Организационные детали

Я всё подготовлю заранее и буду ждать вас уже на локации, которую вы выберете. До всех трёх мест легко добраться самостоятельно на машине, такси или общественном транспорте.

Если вы выбираете пикник на Куршской косе, то имейте в виду, что проезд на неё платный — 150 руб. за машину и 300 руб. за каждого человека

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Что включено в стоимость

Стол с изысканной сервировкой

Лёгкие закуски, лимонад, чай, вода

Тёплые пледы

Музыкальная колонка

По вашему желанию фото на ваш телефон

Дополнительные опции

Сырная и мясная тарелки (3000 руб.)

Услуги профессионального фотографа (стоимость по договорённости)

Трансфер (стоимость по договорённости)

По запросу мы можем организовать стильный пикник для компании до 30 человек.