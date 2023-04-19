Экскурсия по району исторических вилл «Амалиенау», обзор архитектурных стилей и посещение недавно открывшегося Пушкинского музея, в котором действует выставка современного искусства «Пульсирующее многоточие».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Кирха королевы Луизы
- Кирха Святого Адальберта
- Хомлин Антошка
- Виллы Амалиенау
- Пушкинский музей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробнее:
Мы отправимся в прошлое по маршруту от центрального парка через самые известные виллы этого живописного района.
Вы увидите кирхи королевы Луизы и Святого Адальберта, которые дадут представление об архитектуре региона, взглянете на забавного хомлина Антошку, посмотрите на виллы в стиле Югендстиля – местного модерна, увидите выставку, в которой некоторые работы экспонируются впервые и сможете приобрести самые классные сувениры в России!
вт, ср, чт – в 17:00, сб, вс – в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Экскурсия по выставке
- Что не входит
- Билет в музей (300 руб. / взрослый)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Проспект победы, 1а, КалининградЗавершение: Проспект Победы, 5а, Калининград
- Когда и сколько длится?
- Когда: вт, ср, чт – в 17:00, сб, вс – в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании