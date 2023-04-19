Амалиенау и музей

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Экскурсия по району исторических вилл «Амалиенау», обзор архитектурных стилей и посещение недавно открывшегося Пушкинского музея, в котором действует выставка современного искусства «Пульсирующее многоточие».
Амалиенау и музей
Амалиенау и музей
Амалиенау и музей
Амалиенау и музей
Амалиенау и музей
Амалиенау и музей
Ближайшие даты:
19
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Что вас ожидает:

  • Кирха королевы Луизы
  • Кирха Святого Адальберта
  • Хомлин Антошка
  • Виллы Амалиенау
  • Пушкинский музей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее:

Мы отправимся в прошлое по маршруту от центрального парка через самые известные виллы этого живописного района.
Вы увидите кирхи королевы Луизы и Святого Адальберта, которые дадут представление об архитектуре региона, взглянете на забавного хомлина Антошку, посмотрите на виллы в стиле Югендстиля – местного модерна, увидите выставку, в которой некоторые работы экспонируются впервые и сможете приобрести самые классные сувениры в России!

вт, ср, чт – в 17:00, сб, вс – в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Экскурсия по выставке
Что не входит
  • Билет в музей (300 руб. / взрослый)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект победы, 1а, Калининград
Завершение: Проспект Победы, 5а, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: вт, ср, чт – в 17:00, сб, вс – в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Популярные места
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Религиозные
Хомлины
Кирха памяти королевы Луизы

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