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Мы отправимся в прошлое по маршруту от центрального парка через самые известные виллы этого живописного района.

Вы увидите кирхи королевы Луизы и Святого Адальберта, которые дадут представление об архитектуре региона, взглянете на забавного хомлина Антошку, посмотрите на виллы в стиле Югендстиля – местного модерна, увидите выставку, в которой некоторые работы экспонируются впервые и сможете приобрести самые классные сувениры в России!