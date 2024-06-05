Почувствовать себя местным – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Калининграде, цены от 6 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калининград: город длинной колбасы, клопсов, селёдки и марципана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Калининград: город длинной колбасы, клопсов, селёдки и марципана
Открыть историю города через кулинарные традиции его жителей и узнать рецепты кёнигсбергской кухни
Начало: Обычно на площади Победы или в Рыбной деревне
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 670 за всё до 6 чел.
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
Не только знаковые места и интересные факты, но и приятный шопинг
Начало: В Рыбной деревне
9 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 670 за всё до 3 чел.
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Посетить места, отражающие кулинарный дух города, и познакомиться с историей региона через кухню
Начало: возле Дома Советов
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
8 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Калининград: город длинной колбасы, клопсов, селёдки и марципана
    Заказали эту экскурсию на второй день нашего пребывания в Калининграде и ничуть не пожалели. Инга очень интересный собеседник, тема экскурсии
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    была раскрыта полностью во время неторопливой прогулки по городу с небольшими перерывами на дегустацию. Исторические факты приведены очень живописно и не скучно. Мы познакомились с гастрономическими особенностями Калининграда, историей появления тех или иных блюд немецкой кухни. По ходу экскурсии Инга также рассказывала нам о тех достопримечательностях мимо которых мы проходили, давала советы где и что нужно посмотреть в первую очередь. Многими из этих советов мы впоследствии воспользовались с удовольствием и остались в восторге от калининградской кухни! Кроме того, уже после экскурсии Инга выслала нам рецепты некоторых блюд, которые мы с удовольствием попробуем приготовить дома. Очень приятно, когда встречаешься с такими людьми - профессионалами своего дела, искренне влюбленными в свой город и его историю!

  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Калининград: город длинной колбасы, клопсов, селёдки и марципана
    Спасибо Инге за замечательно проведенную экскурсию. Все было очень динамично, крайне интересно и познавательно. Отдельное спасибо за открытые новые вкусовые впечатления!
  • И
    Игорь
    26 мая 2024
    Калининград: город длинной колбасы, клопсов, селёдки и марципана
    Очень интересная экскурсия не только про еду, но про историю и современность, местную природу и архитектуру. Неспеша пройтись по центру, услышать кучу интересных историй и в конце вкусно поесть - идеальный формат знакомства с городом.
  • Е
    Евгения
    21 мая 2024
    Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
    Благодарю Галину за интересную поездку. Прогулялись по маленьким уютным улочкам, ощутили дыхание города. Спасибо.
    Благодарю Галину за интересную поездку
  • Ю
    Юрий
    16 мая 2024
    Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
    Если вы устали от исторических экскурсий по Калининграду, то берите гастротур. Вы увидите Калининград (Кёнигсберг) с новой стороны. Вашим проводником будет светлый, приятный во всех отношениях гид, обладающий глубокими знаниями. Спасибо Вам, Анна!
  • Е
    Елена
    29 марта 2024
    Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
    Мы под большим впечатлением от нашей гастрономической прогулки с Анной. Хорошо составленный маршрут охватывает большой период истории Кёнигсберга-Калининграда. Всё начинается
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    с маленького винного погребка в Королевском замке, а продолжается в суперсовременной кофейне. Анна много рассказывала нам не только о еде, но и об истории, жизни города. Завершилось наше путешествие прекрасным десертом в пабе "Лондон". Мы благодарим нашего гида за прекрасную прогулку.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Почувствовать себя местным»

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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 10 670. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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