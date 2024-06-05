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была раскрыта полностью во время неторопливой прогулки по городу с небольшими перерывами на дегустацию. Исторические факты приведены очень живописно и не скучно. Мы познакомились с гастрономическими особенностями Калининграда, историей появления тех или иных блюд немецкой кухни. По ходу экскурсии Инга также рассказывала нам о тех достопримечательностях мимо которых мы проходили, давала советы где и что нужно посмотреть в первую очередь. Многими из этих советов мы впоследствии воспользовались с удовольствием и остались в восторге от калининградской кухни! Кроме того, уже после экскурсии Инга выслала нам рецепты некоторых блюд, которые мы с удовольствием попробуем приготовить дома. Очень приятно, когда встречаешься с такими людьми - профессионалами своего дела, искренне влюбленными в свой город и его историю!