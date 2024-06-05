1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Калининград: город длинной колбасы, клопсов, селёдки и марципана
Открыть историю города через кулинарные традиции его жителей и узнать рецепты кёнигсбергской кухни
Начало: Обычно на площади Победы или в Рыбной деревне
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
Не только знаковые места и интересные факты, но и приятный шопинг
Начало: В Рыбной деревне
9 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Посетить места, отражающие кулинарный дух города, и познакомиться с историей региона через кухню
Начало: возле Дома Советов
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Заказали эту экскурсию на второй день нашего пребывания в Калининграде и ничуть не пожалели. Инга очень интересный собеседник, тема экскурсии
- ЮЮлия29 мая 2024Спасибо Инге за замечательно проведенную экскурсию. Все было очень динамично, крайне интересно и познавательно. Отдельное спасибо за открытые новые вкусовые впечатления!
- ИИгорь26 мая 2024Очень интересная экскурсия не только про еду, но про историю и современность, местную природу и архитектуру. Неспеша пройтись по центру, услышать кучу интересных историй и в конце вкусно поесть - идеальный формат знакомства с городом.
- ЕЕвгения21 мая 2024Благодарю Галину за интересную поездку. Прогулялись по маленьким уютным улочкам, ощутили дыхание города. Спасибо.
- ЮЮрий16 мая 2024Если вы устали от исторических экскурсий по Калининграду, то берите гастротур. Вы увидите Калининград (Кёнигсберг) с новой стороны. Вашим проводником будет светлый, приятный во всех отношениях гид, обладающий глубокими знаниями. Спасибо Вам, Анна!
- ЕЕлена29 марта 2024Мы под большим впечатлением от нашей гастрономической прогулки с Анной. Хорошо составленный маршрут охватывает большой период истории Кёнигсберга-Калининграда. Всё начинается
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Почувствовать себя местным»
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