Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Самое-самое в городе К

Калининград предстанет перед вами во всем многообразии. Вы погуляете по современному Ленинскому проспекту и рассмотрите знаменитый университет Альбертина. Пройдете по уютной набережной Замкового пруда, поразмышляете о судьбе Дома Советов, отыщете итальянские мотивы в здании биржи и оцените стилизованную Рыбную деревню. Завершится путешествие на острове 🏝️ Кнайпхоф, где я покажу вам Кафедральный собор и могилу великого философа Канта.

История и легенды Калининграда

Вы услышите множество интересных фактов о прошлом, настоящем и будущем Калининграда: почему жители Кенигсберга могли не пользоваться часами, когда восстановят Королевский замок 🏰 и какое сооружение признано старейшим в городе. А также: кто такие «хомлины», что объединяет Канта и Тельмана, как местный трамвай связан с советскими вождями и что общего между старинным университетом и булавкой.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.