Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Калининград на одном дыхании

Главные достопримечательности и нескучные факты о городе на обзорной экскурсии

Тимур
Тимур – Гид из Калининграда
Калининград — невероятно интересное место, сочетающее артефакты разных стран и эпох.

Вы погуляете по его колоритным улицам и увидите прусские, советские и современные здания.

А также заглянете в Рыбную деревню, посетите знаменитый остров 🏝️ Канта и услышите о местных традициях, истории 📖, культуре и менталитете.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 840630 ₽ за человекаскидка25%

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Калининград на одном дыхании
Калининград на одном дыхании

Что вас ожидает

Самое-самое в городе К
Калининград предстанет перед вами во всем многообразии. Вы погуляете по современному Ленинскому проспекту и рассмотрите знаменитый университет Альбертина. Пройдете по уютной набережной Замкового пруда, поразмышляете о судьбе Дома Советов, отыщете итальянские мотивы в здании биржи и оцените стилизованную Рыбную деревню. Завершится путешествие на острове 🏝️ Кнайпхоф, где я покажу вам Кафедральный собор и могилу великого философа Канта.

История и легенды Калининграда
Вы услышите множество интересных фактов о прошлом, настоящем и будущем Калининграда: почему жители Кенигсберга могли не пользоваться часами, когда восстановят Королевский замок 🏰 и какое сооружение признано старейшим в городе. А также: кто такие «хомлины», что объединяет Канта и Тельмана, как местный трамвай связан с советскими вождями и что общего между старинным университетом и булавкой.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 на площади Победы
Калининград на одном дыхании
Калининград на одном дыхании
Калининград на одном дыхании
Калининград на одном дыхании
Калининград на одном дыхании
Калининград на одном дыхании
Калининград на одном дыхании
Калининград на одном дыхании

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Тимур
Тимур
Добрый день! Меня зовут Тимур. Я всю жизнь прожил в самом сердце Калининграда и своими глазами видел, как он менялся от года к году. Работаю в туризме семь лет и всегда с радостью раскрываю путешественникам историю самого необычного города страны. Надеюсь на скорую встречу.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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