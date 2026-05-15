Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

🚶♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
🎓 Визит к могиле великого философа Канта
Лучшее время для посещения
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Для пешеходной экскурсии по Калининграду лучше всего подходят летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, наполняется яркими красками и звуками, создавая идеальные условия для прогулок и знакомства с историей и культурой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по городу. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу и меньшее количество туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Университет Альбертина
Набережная Замкового пруда
Дом Советов
Здание биржи
Рыбная деревня
Остров Кнайпхоф
Кафедральный собор
Могила Канта
Описание экскурсии
Самое-самое в городе К
Калининград предстанет перед вами во всем многообразии. Вы заглянете в уютные дворы, где вершилась история Кёнигсберга и Калининграда, и рассмотрите знаменитый университет Альбертина. Пройдете по уютной набережной Замкового пруда, поразмышляете о судьбе Дома Советов, отыщете итальянские мотивы в здании биржи и оцените стилизованную Рыбную деревню. Завершится путешествие на острове Кнайпхоф, где я покажу вам Кафедральный собор и могилу великого философа Канта.
История и легенды Калининграда
Вы услышите множество интересных фактов о прошлом, настоящем и будущем Калининграда: почему жители Кенигсберга могли не пользоваться часами, когда восстановят Королевский замок и какое сооружение признано старейшим в городе. А также: кто такие «хомлины», что объединяет Канта и Тельмана, как местный трамвай связан с советскими вождями.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в гостиницу Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 12230 туристов
Я уже много лет работаю в сфере путешествий. Как человек, проживший всю жизнь в Калининграде и любящий его, считаю своим долгом познакомить вас с его интересной и весьма непростой судьбой.
Мой любимый формат — пешеходные экскурсии, ведь только пройдя ножками и заглянув во дворы, можно узнать истинное лицо Калининграда. С радостью раскрою вам историю самого необычного города страны!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 1114 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Галина
Экскурсия очень понравилась. Здорово, что Тимур показывал фотографии, как иллюстрации к рассказу о городе. История города очень интересная и трагичная. Не ожидала, что так много интересных мест и музеев здесь читать дальшеуменьшить
нужно осмотреть - мало времени 4 дня, наверное и двух недель не хватит, чтобы насладиться и погрузиться в атмосферу города К. Нужно брать такую экскурсию в самом начале пребывания, чтобы знать куда потом идти и что смотреть.
+2
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Надежда
Прекрасная экскурсия, было очень интересно и не скучно, рекомендуем
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А
Анастасия
Один из лучших гидов в Калининградской области! Были на его экскурсиях несколько раз, всегда интересно, без лишней "воды", комфортно, прекрасно подобранный материал! Ждем с нетерпением новые маршруты. Очень рекомендую его экскурсию по району Амаленау, просто потрясающе! Но и эта экскурсия по центру города превзошла все ожидания. Спасибо гиду!
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Е
Елизавета
Все очень понравилось! интересно, познавательно однозначно рекомендую
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А
Алина
Замечательная прогулка с Тимуром по центральной части города. Понравился подобранный материал, в меру о военных событиях и мирной жизни сквозь время. Гид демонстрировал исторические фотографии, вовлекал в умеренные диалоги для поддержания читать дальшеуменьшить
нашего любопытства. В экскурсии одновременно нашлось место исторической хронологии, архитектуре, выдающимся личностям и удивительным историям жителей города. Мы прошли маршрут с дочкой в коляске, Тимур подсказывал расположение пандусов и помогал при необходимости на сложных участках пути. Спасибо.
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Т
Татьяна
Были в июле на обзорной экскурсии. Рекомендую! До нее сами ходили с путеводителем, но с Тимуром история города открылась гораздо глубже, нагляднее, при этом маршрут простой, даже ребенок осилил, и не перегружен информацией на мой взгляд. Как раз то что надо для обзорной экскурсии.
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