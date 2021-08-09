Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Так получилось, что у нас задержали вылет из Калининграда на вечер, и мы решили, а не посмотреть ли нам город. Жили у друзей, которые недавно переехали, они нас повозили по побережью, а грод толком не видели. Выбрали первую экскурсию, которую предложили. Гид сразу же написал в ватцап и уточнил, что у нас со временем, так как шел дождь. Спросил, где мы живем, оказалось, что живем рядом. договорились, как только дождь прекратиться, пойдем. Инна попросила прочитать последний отзыв на сайте и спросила, что если нас интересует именно история Кенигсберга в хронологическом порядке, то она изменит маршрут, но мы увидим только то, что этого касаетсяМы, конечно, сомневались, но все таки решили, что на ее усмотрение. Встретились.. приятным бонусом была история о пожарной станции, которая находилась как раз рядом. . У нас семья с 14 летним подростком, мы с мужем так и не успели понять, когда она успела перекинуться с ним парой фраз. Сами знаете, как увлечь подростка. Но он начал слушать и даже шел на диалог. в итоге мы доехали до центра на троллейбусе. ДА! не было хронологии в повествовании, Инна рассказывала о том, что показывала, что сохранилось. Мы пришли в вострог от семейки хомлинов… кстати во время экскурсии, она спросила, есть ли планы на обед, и успели ли мы попробовать струганину из пеламиды. Порекомендовала и сразу забронировала заведение. В общем, мы увидели и услышали очень много. И приятным завершением экскурсии стало, когда наш сын сам сказал, а я понял, почему переплетение эпох. Тут реально все очень запутано)))И сейчас, приехав в ресторан на обед, сын уплетает вкуснейшую пиццу. мы с мужем уже попробовали пеламиду, я сразу же решила написать отзыв. Потому, что видно было, что Инна переживает из-за последнего отзыва. рекомендую гида, особенно для пар с детьми… Она прям умеет с ними ладить, да и как гида, влюбленного в свой город. Мы захотели вернуться. Спасибо