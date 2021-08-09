Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Калининград — переплетение эпох

Главные достопримечательности старинного и современного города на обзорной экскурсии

5
1 отзыв
Калининград сочетает артефакты разных времен.

Вы посетите остров Канта и увидите, что осталось от некогда величественного Королевского замка.

Пройдете по сохранившимся улочкам района Штайндамм и оцените Рыбную деревню в прусском стиле.

А я расскажу, как складывалась история города и чем он живет сегодня.
Калининград — переплетение эпох
Калининград — переплетение эпох
Калининград — переплетение эпох
Калининград — переплетение эпох
Калининград — переплетение эпох
Калининград — переплетение эпох
Калининград — переплетение эпох
Калининград — переплетение эпох
Калининград — переплетение эпох

Что вас ожидает

Начало Калининграда

Вы увидите руины Королевского замка и узнаете, как зарождался город-крепость Кенигсберг. Погуляете по стилизованной под старину Рыбной деревне, попытаетесь решить задачку Семи мостов и поразмышляете о жизни пруссов несколько веков назад. Подниметесь на смотровую башню, дойдете до домика смотрителя Высокого моста и Биржевого сквера. А также исследуете остров Канта: узнаете о таинственном «маленьком магистре», посетите парк скульптур и Кафедральный собор.

Кенигсберг-Калининград

Центральная площадь поможет представить город начала 20 века. Вы рассмотрите храм Христа Спасителя, старинные здания судов, музыкальный театр королевы Луизы и центральный архив Восточной Пруссии. В завершение я покажу памятник 1200 гвардейцам и расскажу, как происходило взятие советскими войсками города-крепости Кенигсберг в апреле 1945-го года.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): смотровая башня — 100 р., Кафедральный собор — 100 р.

🚩 Начало и место завершения: у гостиницы «Калининград»
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Добрый день! Я Инна, коренной житель Калининграда в третьем поколении. Мой дед приехал восстанавливать прусские земли в 1946-м году. По первому образованию я педагог-психолог, по второму — менеджер по туризму с правом проведения экскурсий. Но это все не главное. Я очень люблю свой город, много хожу по нему пешком и могу показать эксклюзивные места, где бывали далеко не все калининградцы. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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1 реальный отзыв

Л
9 авг 2021
Так получилось, что у нас задержали вылет из Калининграда на вечер, и мы решили, а не посмотреть ли нам город. Жили у друзей, которые недавно переехали, они нас повозили по побережью, а грод толком не видели. Выбрали первую экскурсию, которую предложили. Гид сразу же написал в ватцап и уточнил, что у нас со временем, так как шел дождь. Спросил, где мы живем, оказалось, что живем рядом. договорились, как только дождь прекратиться, пойдем. Инна попросила прочитать последний отзыв на сайте и спросила, что если нас интересует именно история Кенигсберга в хронологическом порядке, то она изменит маршрут, но мы увидим только то, что этого касаетсяМы, конечно, сомневались, но все таки решили, что на ее усмотрение. Встретились.. приятным бонусом была история о пожарной станции, которая находилась как раз рядом. . У нас семья с 14 летним подростком, мы с мужем так и не успели понять, когда она успела перекинуться с ним парой фраз. Сами знаете, как увлечь подростка. Но он начал слушать и даже шел на диалог. в итоге мы доехали до центра на троллейбусе. ДА! не было хронологии в повествовании, Инна рассказывала о том, что показывала, что сохранилось. Мы пришли в вострог от семейки хомлинов… кстати во время экскурсии, она спросила, есть ли планы на обед, и успели ли мы попробовать струганину из пеламиды. Порекомендовала и сразу забронировала заведение. В общем, мы увидели и услышали очень много. И приятным завершением экскурсии стало, когда наш сын сам сказал, а я понял, почему переплетение эпох. Тут реально все очень запутано)))И сейчас, приехав в ресторан на обед, сын уплетает вкуснейшую пиццу. мы с мужем уже попробовали пеламиду, я сразу же решила написать отзыв. Потому, что видно было, что Инна переживает из-за последнего отзыва. рекомендую гида, особенно для пар с детьми… Она прям умеет с ними ладить, да и как гида, влюбленного в свой город. Мы захотели вернуться. Спасибо

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