Самый правильный способ исследовать Балтийскую косу — на велосипеде. Представьте: вы едете по узкому полуострову, с одной стороны — спокойный залив, с другой — бушующее море. И между ними — вы, сосновые рощи и смотровые площадки. Каждый поворот дороги здесь — отдельная история. А каждая остановка — повод для созерцания и удивления.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Здесь каждый метр пропитан историей

Мы проедем мимо лесов, диких пляжей и старинной немецкой крепости, которая до сих пор хранит отголоски прошлого. Вы поймёте, почему косу называют местом силы.

На нашем пути будут остановки для души

Где-то мы просто посидим на камнях и послушаем шум волн, где-то полюбуемся видами и сфотографируем их. Уверен, после поездки вы посмотрите на мир немного иначе. И возможно, найдёте важное для себя — что давно искали, но не могли увидеть в городской суете.

Маршрут:

Остатки аэрогавани «Нойтиф» времён Второй мировой войны

Форт Западный

Южный мол

Музей «Старый Люнет»

Дикие пляжи

Примерный тайминг:

Дорога на авто из Калининграда до Балтийска — 1 час

Паром — 15 мин

Велопрогулка — 3 часа

Паром — 15 мин

Дорога на авто в Калининград — 1 час

Организационные детали