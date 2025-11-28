Самый правильный способ исследовать Балтийскую косу — на велосипеде.
Представьте: вы едете по узкому полуострову, с одной стороны — спокойный залив, с другой — бушующее море. И между ними — вы, сосновые рощи и смотровые площадки. Каждый поворот дороги здесь — отдельная история. А каждая остановка — повод для созерцания и удивления.
Представьте: вы едете по узкому полуострову, с одной стороны — спокойный залив, с другой — бушующее море. И между ними — вы, сосновые рощи и смотровые площадки. Каждый поворот дороги здесь — отдельная история. А каждая остановка — повод для созерцания и удивления.
Описание экскурсии
Здесь каждый метр пропитан историей
Мы проедем мимо лесов, диких пляжей и старинной немецкой крепости, которая до сих пор хранит отголоски прошлого. Вы поймёте, почему косу называют местом силы.
На нашем пути будут остановки для души
Где-то мы просто посидим на камнях и послушаем шум волн, где-то полюбуемся видами и сфотографируем их. Уверен, после поездки вы посмотрите на мир немного иначе. И возможно, найдёте важное для себя — что давно искали, но не могли увидеть в городской суете.
Маршрут:
- Остатки аэрогавани «Нойтиф» времён Второй мировой войны
- Форт Западный
- Южный мол
- Музей «Старый Люнет»
- Дикие пляжи
Примерный тайминг:
- Дорога на авто из Калининграда до Балтийска — 1 час
- Паром — 15 мин
- Велопрогулка — 3 часа
- Паром — 15 мин
- Дорога на авто в Калининград — 1 час
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер до Балтийска на микроавтобусе, проезд на пароме, аренда велосипеда
- Маршрут будет проходить частично через лес, кусты и высокую траву. В поездке нужны удобная обувь, закрытая одежда. Также возьмите ветровку или тёплую кофту, так как на косе часто бывает ветрено
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 4 туристов
Профессиональный гид, путешественник. Дайвмастер PADI. Люблю Балтику и активное времяпровождение: дайвинг, виндсерфинг, яхтинг. Калининградская область богата на водные виды спорта. Приглашаю вас увидеть наш край с необычной стороны!
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Водная прогулка
По акватории Балтийска - на скоростном катере
На скоростном катере по Калининградскому каналу: военные корабли, старинные маяки и дюны Балтийской косы. Погружение в историю и природу Калининграда
Начало: Уже в Балтийске, куда вам нужно добраться самостоя...
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: На ул. Челнокова
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду
Прокатитесь по Калининграду на велосипеде или самокате, узнайте историю города и насладитесь видами старинной архитектуры. Идеально для активных туристов
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5333 ₽ за человека