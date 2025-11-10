Татьяна — ваш гид в Калининграде

Друзья! Меня зовут Татьяна. Я дипломированный гид по городу Калининграду и области. Люблю свой регион и его историю. С удовольствием покажу вам интересные уголки нашей области. Я всегда учитываю пожелания и настроение гостей. Все прогулки проходят в лёгкой и непринуждённой прогулке-беседе. И вам, без сомнения, захочется вернуться сюда ещё раз.