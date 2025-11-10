Мы прогуляемся по Понарту — району с довоенной архитектурой. Вас ждут мощёные брусчаткой тихие дворики старого района, кирха и немецкие дома. Зайдём в современное арт-пространство и поднимемся на смотровую площадку. Обсудим жизнь района и, конечно, пивоварение — здесь работает восстановленный пивоваренный завод.
- Мы рассмотрим кирху Понарт — ныне православный храм. По пути по желанию отведаем вкусных булочек, как в детстве
- Затем пройдёмся по уютным улочкам района с сохранившимися немецкими домами
- Увидим новое арт-пространство «Понарт» — восстановленный пивоваренный завод
На экскурсии вы услышите:
- Как возник район и что повлияло на его развитие
- Как было устроено обучение в школах
- Что спасло кирху Понарт от разрушения
- Как развивалось пивоварение
- Что обнаружили строители при реставрации пивоварни Понарт
После экскурсии вы сможете посетить ресторан «Арт Депо», который тут находится. Ресторан известен локальной кухней и оригинальной подачей холодных напитков.
Организационные детали
- Ограничение по возрасту 6+
- Дополнительные расходы по желанию: смотровая площадка с видом на окрестности — 250 ₽ за чел., музей истории Балтрайона — 250 ₽ за чел., булочки
в субботу и воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1050 ₽
|Дети до 12 лет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Место начала и завершения?
На улице Судостроительной
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Калининграде
Друзья! Меня зовут Татьяна. Я дипломированный гид по городу Калининграду и области. Люблю свой регион и его историю. С удовольствием покажу вам интересные уголки нашей области. Я всегда учитываю пожелания и настроение гостей. Все прогулки проходят в лёгкой и непринуждённой прогулке-беседе. И вам, без сомнения, захочется вернуться сюда ещё раз.Задать вопрос
