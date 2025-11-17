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Топ побережья Калининградской области Балтийск, Янтарный, Светлогорск

Индивидуальная экскурсия на машине: от Калининграда до Балтийского побережья
4.9
10 отзывов
Топ побережья Калининградской области Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Топ побережья Калининградской области Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Топ побережья Калининградской области Балтийск, Янтарный, Светлогорск

Описание экскурсии

Экскурсия "Желтый глаз тигра"

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию "Желтый глаз тигра", которая проведёт вас по местам, где снимался легендарный многосерийный фильм о янтарной мафии и её борьбе с органами госбезопасности.

Маршрут путешествия

В ходе экскурсии мы посетим:

  • Балтийск и Балтийскую косу (добираться будем на катере);
  • Янтарный (янтарный карьер и производство янтаря);
  • Светлогорск.

Погружение в атмосферу

Вы узнаете всю правду о добыче и переработке янтаря, побываете на местах съёмок фильма и ощутите дух романтики и одновременно опасности, что наполняет эту историю. Здесь вы встретите не выдуманные события, а реальные факты и судьбы.

Экскурсия проводится в любой день недели, время начала экскурсии может быть изменено, при условии согласия каждого члена группы (мах группа 4 человека)

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Балтийск
  • Балтийская коса
  • Янтарный
  • Филинская бухта
  • Светлогорск
Что включено
  • Услуга гида, транспорт, экскурсия на янтарное производство.
Что не входит в цену
  • Стоимость прогулки на катере, обед, посещение янтарного карьера
Где начинаем и завершаем?
Начало: 236006
Завершение: Дом Советов, ул. Шевченко 2
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в любой день недели, время начала экскурсии может быть изменено, при условии согласия каждого члена группы (мах группа 4 человека)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Увидели все, о чем и не мечтали. Дмитрий-супер гид. Чувствует нас, туристов, разных очень, некоторых привередливых(они молчали тихо). Мы надеемся, что с нами было легко. Терпение и ожидание нас, девочек в Янтарном при выборе подарков, это дорогого стоит. Спасибо, спасибо. Мы вернемся.
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Н
Были на экскурсии с экскурсоводом Анной. Экскурсия прошла на ура!!!!Анна относится к своей работе с большой душой, очень тактичная и очень приятная девушка. Посетили все запланированные места и бонусом нас завезли в прекрасную бухту, которая не числилась в списке мест для посещения по плану экскурсии. Всем советуем!!
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К
Была организована экскурсия в Балтийск, Янтарный, Светлогорск, а также посетили Балтийскую косу. Впечатлений осталось очень много и только позитивные.
Гид Анна, показала нам самые красивые места Калининградской области. Мы были в
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Филинской бухте, на Янтарном комбинате, катались на кораблике. И конечно мы посетили Виллу Кохх.
Анна человек, который любит своё дело, она вместе с нами наслаждалась поездкой.
Анна мы обязательно обратимся к Вам вновь!)))) благодарим за прекрасный отдых.

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Н
Экскурсия очень понравилась. Великолепно знающий водитель - гид Дмитрий, любящий свой край. Были Балтийск, Балтийская коса на катере, Янтарный, Светогорск. Давал интересные сведения, о которых мало кто слышал. Внимательны к людям.
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С
Увидели всю программу, сверх программы кормили лебедей, знакомились с технологией обработки янтаря.
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П
Увидели всю программу, сверх программы кормили лебедей, знакомились с технологией обработки янтаря.
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Входит в следующие категории Калининграда

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