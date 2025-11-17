Описание экскурсии
Экскурсия "Желтый глаз тигра"
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию "Желтый глаз тигра", которая проведёт вас по местам, где снимался легендарный многосерийный фильм о янтарной мафии и её борьбе с органами госбезопасности.
Маршрут путешествия
В ходе экскурсии мы посетим:
- Балтийск и Балтийскую косу (добираться будем на катере);
- Янтарный (янтарный карьер и производство янтаря);
- Светлогорск.
Погружение в атмосферу
Вы узнаете всю правду о добыче и переработке янтаря, побываете на местах съёмок фильма и ощутите дух романтики и одновременно опасности, что наполняет эту историю. Здесь вы встретите не выдуманные события, а реальные факты и судьбы.
Экскурсия проводится в любой день недели, время начала экскурсии может быть изменено, при условии согласия каждого члена группы (мах группа 4 человека)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск
- Балтийская коса
- Янтарный
- Филинская бухта
- Светлогорск
Что включено
- Услуга гида, транспорт, экскурсия на янтарное производство.
Что не входит в цену
- Стоимость прогулки на катере, обед, посещение янтарного карьера
Где начинаем и завершаем?
Начало: 236006
Завершение: Дом Советов, ул. Шевченко 2
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в любой день недели, время начала экскурсии может быть изменено, при условии согласия каждого члена группы (мах группа 4 человека)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Увидели все, о чем и не мечтали. Дмитрий-супер гид. Чувствует нас, туристов, разных очень, некоторых привередливых(они молчали тихо). Мы надеемся, что с нами было легко. Терпение и ожидание нас, девочек в Янтарном при выборе подарков, это дорогого стоит. Спасибо, спасибо. Мы вернемся.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Были на экскурсии с экскурсоводом Анной. Экскурсия прошла на ура!!!!Анна относится к своей работе с большой душой, очень тактичная и очень приятная девушка. Посетили все запланированные места и бонусом нас завезли в прекрасную бухту, которая не числилась в списке мест для посещения по плану экскурсии. Всем советуем!!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Была организована экскурсия в Балтийск, Янтарный, Светлогорск, а также посетили Балтийскую косу. Впечатлений осталось очень много и только позитивные.
Гид Анна, показала нам самые красивые места Калининградской области. Мы были в
Гид Анна, показала нам самые красивые места Калининградской области. Мы были в
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия очень понравилась. Великолепно знающий водитель - гид Дмитрий, любящий свой край. Были Балтийск, Балтийская коса на катере, Янтарный, Светогорск. Давал интересные сведения, о которых мало кто слышал. Внимательны к людям.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Увидели всю программу, сверх программы кормили лебедей, знакомились с технологией обработки янтаря.
Вам был полезен этот отзыв?
П
Увидели всю программу, сверх программы кормили лебедей, знакомились с технологией обработки янтаря.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Топ побережья Калининградской области Балтийск, Янтарный, Светлогорск»
-
10%
Групповая
От порта до курорта: Балтийск, Янтарный и Светлогорск с посещением мануфактуры
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - за 1 день
Начало: Ул. Профессора Баранова
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
2300 ₽
2555 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
Увидеть шведскую цитадель, изумрудный пруд, Музей добычи янтаря и прусские виллы
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде, Зеленоград...
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от 13 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Групповая
Янтарное кольцо - Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Из Калининграда - к городам, полным янтаря, истории и моря
Начало: На улице Черняховского
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
2190 ₽
2576 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье из Калининграда
Для любителей архитектуры, истории и живописных пейзажей
12 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
15 000 ₽ за экскурсию