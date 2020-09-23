11 отзывов оставили туристы

Приглашаем в увлекательное путешествие по мостам Калининграда! Прогулка по острову Канта, философская тропа и исторические загадки ждут вас
Физики, лирики и все пытливые умы, добро пожаловать в увлекательное путешествие по временам и эпохам! На острове Канта вы пройдете по «философской тропе», решите несколько интересных задачек и полюбуетесь старинными читать дальшеуменьшить
мостами. Прогулка начнется у памятника Морякам-балтийцам и завершится у романтичного домика на Высоком мосту.
За это время вы ощутите колорит разных эпох, отыщете следы Петра I, Наполеона, Карамзина, Суворова, Маяковского и других знаменитых людей. Познакомитесь с рекой Прейгора и узнаете, на чьи жизни и благосостояние она повлияла.
Разгадаете загадки старинных мостов: Лавочного, Кузнечного, Зеленого, Потрохового, Медового, Дровяного и Высокого. Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для прогулок по знаменитым мостам Кёнигсберга. В это время можно в полной мере насладиться историческими видами и атмосферой острова Канта, прогуливаясь по живописной набережной. Теплые дни позволяют без спешки исследовать все уголки города и погрузиться в его многовековую историю. Весной и ранней осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время на экскурсии. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и уединением, исследуя культурные и исторические достопримечательности Калининграда.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Памятник Морякам-балтийцам
Остров Канта
Лавочный мост
Кузнечный мост
Зеленый мост
Потроховый мост
Медовый мост
Дровяной мост
Высокий мост
Описание экскурсии
Тайны острова Канта
Наша прогулка пройдет в исторической части города — на острове Канта и расположенной рядом живописной набережной. Мы начнем у памятника Морякам-балтийцам в сквере неподалеку от Дровяного моста и закончим у романтичного домика на Высоком мосту. За это время вы ощутите колорит разных эпох, погуляете по «философской тропе» Канта, решите целых две математические задачи и раскроете секрет Вечной любви!
Калининград сквозь столетия
Нам с вами предстоит путешествие не только в пространстве, но и во времени. Вы отыщете следы Петра I, Наполеона, Карамзина, Суворова, Маяковского и других знаменитых людей, гулявших по брусчатой мостовой древнего города. Познакомитесь с рекой Прейгора и узнаете, на чьи жизни и благосостояние она повлияла. А также разгадаете загадки перекинутых через нее старинных мостов: Лавочного, Кузнечного, Зеленого, Потрохового, Медового, Дровяного и Высокого.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Неподалеку от Дровяного моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 826 туристов
Меня зовут Ксения. Я приехала в бывшую Восточную Пруссию из настоящей Восточной Сибири. История этой древней земли заинтересовала меня настолько, что я занялась её изучением. Но мне мало знать самой, читать дальшеуменьшить
хочется делиться информацией с людьми, хочется многое показать и рассказать. В помощь мне — свежий взгляд на окружающую действительность, неподдельный интерес к истории Пруссии и профессиональные навыки журналиста и гида. Кроме того, не мешают в проведении экскурсий чувства юмора, прекрасного и меры:) Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, также отличных знатоков прусской истории.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Екатерина
Отзыв Сразу оговоримся, что экскурсия" Мосты Калининграда" была не первой, на которой мы побывали, поэтому нам есть с чем сравнивать. И первое впечатление, что экскурсия Евгения гораздо объемнее, чем сказано читать дальшеуменьшить
в названии. Из маленьких отступлений в доступной и понятной форме мы получили полный очерк по истории Калиниграда. То, что нам пытались донести в обзорной экскурсии, здесь вплеталось в общее повествование и приобретало понятный смысл и реалистичный вид. Прогулка (даже не хочется называть экскурсией) была очень приятной, спокойной, в живописном уголке Калининграда. Покорило и то, что Евгений умеет подобрать нужную форму изложения, чтобы она была доходчивой и интересной. Не зря его экскурсии так востребованы. Мы сердечно благодарны Евгению за чудесный рассказ и его искреннюю любовь к городу, которой он "заразил" и нас.
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М
Мария
Экскурсия-прогулка была замечательная! Выбирая экскурсию в Tripster, я обратила внимание на эту. Не обзорная по городу и т. п., а конкретно тематическая. С историей Калининграда я была знакома поверхностно, поэтому читать дальшеуменьшить
"Мосты" заинтриговали. Нашего экскурсовод звали Евгений. Очень много исторических фактов нам рассказал, все понятно, в спокойном темпе. Одно событие вытекало из другого. Евгений отвечал на возникающие вопросы, мы обсуждали некоторые исторические события. Это было путешествие через века, из XIIIв в XXIв. Не отдельные факты и цифры из путеводителя, а логичный рассказ с возможностью понять причинно-следственные связи между событиями. Маршрут продуман и выстроен в соответствии с историческим становлением и развитием города. И мосты в этом играли немалую роль. Мне нравятся содержательные экскурсии, вдумчивые и знающие экскурсоводы. Спасибо большое!
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О
Ольга
Спокойная и увлекательная, такими противоположными, казалось бы, эпитетами можно охарактеризовать нашу прогулку по знаменитым мостам Кенигсберга, Неспешно и размеренно двигаясь от моста к мосту, мы перемещались не только в пространстве, читать дальшеуменьшить
но и во времени, благодаря интересному и грамотно выстроенному рассказу нашего замечательного гида Евгения, сопровождающемуся показом фотографий, рисунков разных лет, что способствовало нашему погружению в глубь времен. Познавательно, интересно, несуетно и красиво. Спасибо!!
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А
Альбина
В первый же вечер пребывания в городе, наша компания посетила экскурсию "По мостам Кенигсберга". Евгений погрузил нас в историю образования и развития города. Мы прошли по основным мостам Калининграда, узнали, читать дальшеуменьшить
как связан Барон Мюнхгаузен с местными достопримечательностями, познакомились с семьей-хранителями города - Хомлинами, историей Кафедрального собора, и как с ним связан И. Кант. Еще раз благодарим Евгения за интереснейшую экскурсию! 👏👏👏
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Н
Нино
Погружение в призрачный мир города, который есть там, где его нет. Путешествие во времени, путешествие по кругу - с полным ощущением присутствия. Евгений прекрасно рассказывает, папка с фотографиями помогает представить уже не существующее. Сложное впечатление от города можно обсудить. И только заговорили о прогулках Канта и его похоронах, как в небе появилось облако-птица. Спасибо за экскурсию… еще вернусь.
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Александра
Очень познавательная экскурсия. Ксения- профессионал своего дела и эксперт. Было много интересных фактов, деталей, старые фотографии. Были потом еще на других экскурсиях, но эта по содержанию самая лучшая и интересная. Ксения задавала нам загадки, разные вопросы и задачки. Погоду постарайтесь выбрать теплую и солнечную, т. к. экскурсия полностью на улице, движения не очень много, чтобы не замерзнуть.
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