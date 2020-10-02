11 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Тайны острова Канта

Наша прогулка 👣 пройдет в исторической части города — на острове 🏝️ Канта и расположенной рядом живописной набережной. Мы начнем у памятника Морякам-балтийцам в сквере неподалеку от Дровяного моста и закончим у романтичного домика на Высоком мосту. За это время вы ощутите колорит разных эпох, погуляете по «философской тропе» Канта, решите целых две математические задачи и раскроете секрет Вечной любви!

Калининград сквозь столетия

Нам с вами предстоит путешествие не только в пространстве, но и во времени. Вы отыщете следы Петра I, Наполеона, Карамзина, Суворова, Маяковского и других знаменитых людей, гулявших по брусчатой мостовой древнего города. Познакомитесь с рекой Прейгора и узнаете, на чьи жизни и благосостояние она повлияла. А также разгадаете загадки перекинутых через нее старинных мостов: Лавочного, Кузнечного, Зеленого, Потрохового, Медового, Дровяного и Высокого.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.