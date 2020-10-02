11 отзывов оставили туристы

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По знаменитым мостам Кёнигсберга

Погулять по средневековым мостам, найти следы великих людей и разгадать исторические загадки

5
11 отзывов
Ксения
Ксения – представитель из Калининграда
Приглашаю физиков, лириков и все пытливые умы в увлекательное путешествие по временам и эпохам! Вы погуляете по острову Канта, пройдете по «философской тропе», решите несколько интересных задачек и полюбуетесь старинными мостами.

А я помогу раскрыть секреты города К.

и ощутить его непередаваемый колорит!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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По знаменитым мостам Кёнигсберга
По знаменитым мостам Кёнигсберга

Что вас ожидает

Тайны острова Канта
Наша прогулка 👣 пройдет в исторической части города — на острове 🏝️ Канта и расположенной рядом живописной набережной. Мы начнем у памятника Морякам-балтийцам в сквере неподалеку от Дровяного моста и закончим у романтичного домика на Высоком мосту. За это время вы ощутите колорит разных эпох, погуляете по «философской тропе» Канта, решите целых две математические задачи и раскроете секрет Вечной любви!

Калининград сквозь столетия
Нам с вами предстоит путешествие не только в пространстве, но и во времени. Вы отыщете следы Петра I, Наполеона, Карамзина, Суворова, Маяковского и других знаменитых людей, гулявших по брусчатой мостовой древнего города. Познакомитесь с рекой Прейгора и узнаете, на чьи жизни и благосостояние она повлияла. А также разгадаете загадки перекинутых через нее старинных мостов: Лавочного, Кузнечного, Зеленого, Потрохового, Медового, Дровяного и Высокого.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 неподалеку от Дровяного моста
По знаменитым мостам Кёнигсберга
По знаменитым мостам Кёнигсберга
По знаменитым мостам Кёнигсберга
По знаменитым мостам Кёнигсберга
По знаменитым мостам Кёнигсберга
По знаменитым мостам Кёнигсберга
По знаменитым мостам Кёнигсберга
По знаменитым мостам Кёнигсберга
По знаменитым мостам Кёнигсберга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Меня зовут Ксения. Пять лет назад я приехала в бывшую Восточную Пруссию из настоящей Восточной Сибири. История этой древней земли заинтересовала меня настолько, что я занялась ее изучением. Но мне мало знать самой, хочется делиться информацией с людьми, хочется многое показать и рассказать. В помощь мне — свежий взгляд на окружающую действительность, неподдельный интерес к истории Пруссии и профессиональные навыки журналиста и гида. Кроме того, не мешают в проведении экскурсий чувства юмора, прекрасного и меры :) Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, также отличных знатоков прусской истории.
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11 отзывов оставили туристы

2 октября 2020
1 октября были на экскурсии " По знаменитым мостам Кёнигсберга". Экскурсовод Ксения. Очень понравилось. Ксения замечательно рассказывает и сопровождает экскурсию фотодокументами.
27 сентября 2020
Спасибо большое Ксении за интереснейшую экскурсию -прогулку. Отличный собеседник, а суметь рассказать и даже показать то, что давно, увы, исчезло- это верх мастерства гида! Всех благ и новых интересных тем и экскурсий.
23 сентября 2020
Отзыв Сразу оговоримся, что экскурсия " Мосты Калининграда" была не первой, на которой мы побывали, поэтому нам есть с чем сравнивать. И первое впечатление, что экскурсия Евгения гораздо объемнее, чем сказано в названии. Из маленьких отступлений в доступной и понятной форме мы получили полный очерк по истории Калиниграда. То, что нам пытались донести в обзорной экскурсии, здесь вплеталось в общее повествование и приобретало понятный смысл и реалистичный вид. Прогулка ( даже не хочется называть экскурсией) была очень приятной, спокойной, в живописном уголке Калининграда. Покорило и то, что Евгений умеет подобрать нужную форму изложения, чтобы она была доходчивой и интересной. Не зря его экскурсии так востребованы. Мы сердечно благодарны Евгению за чудесный рассказ и его искреннюю любовь к городу, которой он "заразил" и нас.
Татьяна
28 августа 2020
Экскурсия состоялась 25 августа. Со мной были сыновья (два подростка по 15 лет), они в восторге. заменили п. Янтарный на Замок Шаакен (с дегустацией и экскурсией на сыроварню) и не пожалели. Дети в восторге. Всем рекомендую.
27 августа 2020
В первый же вечер пребывания в городе, наша компания посетила экскурсию "По мостам Кенигсберга". Евгений погрузил нас в историю образования и развития города. Мы прошли по основным мостам Калининграда, узнали, как связан Барон Мюнхгаузен с местными достопримечательностями, познакомились с семьей-хранителями города - Хомлинами, историей Кафедрального собора, и как с ним связан И. Кант. Еще раз благодарим Евгения за интереснейшую экскурсию!👏👏👏
16 августа 2020
Погружение в призрачный мир города, который есть там, где его нет. Путешествие во времени, путешествие по кругу - с полным ощущением присутствия. Евгений прекрасно рассказывает, папка с фотографиями помогает представить уже не существующее. Сложное впечатление от города можно обсудить. И только заговорили о прогулках Канта и его похоронах, как в небе появилось облако-птица. Спасибо за экскурсию... еще вернусь.
12 августа 2020
Экскурсию проводил Евгений. Мы с мужем в Калининграде были первый раз. Поэтому попросили немного изменить экскурсию - с опорой на основную тему, рассказать и общую информацию об истории города, логике его развития, дать почву для дальнейших самостоятельных прогулок. И Евгений блестяще справился с этой задачей. Порадовали и подготовленные Евгением копии старинных фотографий и карт. Спасибо!!!
10 августа 2020
Прогулка по историческому центру Калининграда оказалась очень интересной и насыщенной историей. Это было путешествие во времени и пространстве. Интересные факты выстраивались в целостный рассказ. Благодарим Ксению за экскурсию.
7 августа 2020
Мало того, что порекомендую обратиться к Ксении как к экскурсоводу, скорее всего закажу еще несколько экскурсий. Нам очень повезло в этом плане
6 августа 2020
Экскурсия-прогулка была замечательная! Выбирая экскурсию в Tripster, я обратила внимание на эту. Не обзорная по городу и т. п., а конкретно тематическая. С историей Калининграда я была знакома поверхностно, поэтому "Мосты" заинтриговали. Нашего экскурсовод звали Евгений. Очень много исторических фактов нам рассказал, все понятно, в спокойном темпе. Одно событие вытекало из другого. Евгений отвечал на возникающие вопросы, мы обсуждали некоторые исторические события. Это было путешествие через века, из XIIIв в XXIв. Не отдельные факты и цифры из путеводителя, а логичный рассказ с возможностью понять причинно-следственные связи между событиями. Маршрут продуман и выстроен в соответствии с историческим становлением и развитием города. И мосты в этом играли немалую роль. Мне нравятся содержательные экскурсии, вдумчивые и знающие экскурсоводы. Спасибо большое!
4 августа 2020
Спокойная и увлекательная, такими противоположными, казалось бы, эпитетами можно охарактеризовать нашу прогулку по знаменитым мостам Кенигсберга, Неспешно и размеренно двигаясь от моста к мосту, мы перемещались не только в пространстве, но и во времени, благодаря интересному и грамотно выстроенному рассказу нашего замечательного гида Евгения, сопровождающемуся показом фотографий, рисунков разных лет, что способствовало нашему погружению в глубь времен. Познавательно, интересно, несуетно и красиво. Спасибо !!

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