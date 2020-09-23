11 отзывов оставили туристы

Физики, лирики и все пытливые умы, добро пожаловать в увлекательное путешествие по временам и эпохам! На острове Канта вы пройдете по «философской тропе», решите несколько интересных задачек и полюбуетесь старинными

мостами. Прогулка начнется у памятника Морякам-балтийцам и завершится у романтичного домика на Высоком мосту. За это время вы ощутите колорит разных эпох, отыщете следы Петра I, Наполеона, Карамзина, Суворова, Маяковского и других знаменитых людей. Познакомитесь с рекой Прейгора и узнаете, на чьи жизни и благосостояние она повлияла. Разгадаете загадки старинных мостов: Лавочного, Кузнечного, Зеленого, Потрохового, Медового, Дровяного и Высокого. Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для прогулок по знаменитым мостам Кёнигсберга. В это время можно в полной мере насладиться историческими видами и атмосферой острова Канта, прогуливаясь по живописной набережной. Теплые дни позволяют без спешки исследовать все уголки города и погрузиться в его многовековую историю. Весной и ранней осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время на экскурсии. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и уединением, исследуя культурные и исторические достопримечательности Калининграда.

Сейчас август — это идеальное время.