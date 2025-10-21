Мы отправимся в удивительное путешествие во времени по Калининградской области! За один день вы откроете два мира: старую Германию с её мощёными улочками, древними кирхами и орденскими замками, и современную
Описание экскурсииКалининград — город с двумя историями, но и область не отстает. Мы с вами отправимся исследовать Калининградскую область: за день вы познакомитесь с ее историей, увидите немецкое наследие и узнаете все о современной жизни региона. Вас ждет активная программа — приготовьтесь к морю новых эмоций. Вы можете выбрать маршрут из двух предложенных, каждый из которых поможет вам переместиться на несколько веков назад и побывать в старой Германии, где совершенно не чувствуется атмосфера современности. Вы посетите бывший Фридланд, который сегодня носит имя Правдинск. Здесь мы вспомним «героев былых времен», имена которых сохранились в городе, прогуляемся по рыночной площади и дадим вам возможность подняться на одну из самых первых кирх, построенных на нашей земле, — на смотровую площадку кирхи Святого Георгия. На экскурсии вы также сможете побывать в:поселке Зеленополье — увидите мозаику на руинах кирхи XVIII века;Знаменске — исследуете центр города и пройдетесь по семиарочному мосту через реку Преголя;Гвардейске — познакомитесь с историей Орденского замка Тапиау и сделаете фото на фоне ратуши с танцующими фигурками;поселке Низовье — вы узнаете все о первом Орденском замке Вальдау и заглянете в музей;Железнодорожном — одном из самых живописных поселений области, основанном в 1325 году как Гердауэн. Вас ждут Гердауэнская кирха и замковая мельница, а также антуражное кафе-музей «Патефон»;поселке Дружба — здесь находится Шлюз Мазурского канала и Алленбургская кирха, памятник кирпичной готики. Обратите внимание! На странице представлены предложения разных организаторов с разными маршрутами экскурсии — подробности можно посмотреть в программе.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Список посещаемых мест зависит от выбранного маршрута
- Поселок Зеленополье:
- Руины кирхи приходской церкви XVIII века
- Правдинск (Фридланд):
- Старая рыночная площадь города
- Старейший парк
- Смотровая площадка кирхи Святого Георгия
- Знаменск (бывший Велау):
- Семиарочный мост через р. Преголя
- Немецкая Орденская церковь Св. Якуба
- Водонапорная башня
- Гвардейск:
- Орденский замок Тапиау
- Водонапорная башня Тапиау
- Данцигерштрассе
- Дом художника Ловиса Коринта
- Ратуша с танцующими кукольными фигурками
- Кирха Тапиау
- Поселок Низовье (Вальдау):
- Орденский замок Вальдау
- Кирха Арнау (пос. Родники) памяти Святой Катарины
- Железнодорожный (бывший Гердауэн):
- Гердауэнская кирха
- Замковая мельница
- Кафе-музей «Патефон»
- Поселок Дружба:
- Алленбургская кирха
- Шлюз Мазурского канала
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 137 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
21 окт 2025
Одна из лучших экскурсий! Отличная организация, потрясающая экскурсовод Инна Васильевна! Прекрасный сюрприз и очень вкусный обед, рекомендую его обязательно! Очень много интересных фактов, понятно, что времени на всё не так
Л
Любовь
1 окт 2025
М
Мила
18 сен 2025
Е
Елена
3 сен 2025
Н
Наталья
3 сен 2025
Нам все понравилось, прекрасные впечатления и начало путешествия. Организация прекрасная.
Г
Галина
3 сен 2025
Если коротко, то не понравилось! Повелась на описание множества мест. По сути показали более-менее только два! На осмотр дают миниму времени! В Правдинске-25мин. с учетом посещения туалета. Что можно увидеть
И
Инна
28 авг 2025
Очень понравился экскурсовод. Инна Васильевна очень интересно все рассказывала, сопповождала рассказ стихами и песней. Спасибо ей огромное! Одно очень расстроило: к замку Тапиау приехали, но на 10 минут, внутрь не пошли. А в описании эксурсии не написано, что посещения не будет. Это плохо. Мы так хотели попасть. А на следующий день уже улетали домой.
Н
Надежда
27 авг 2025
Не рекомендую данного туроператора, после покупки экскурсии нам пришлось самим созваниваться с офисом и просить прислать смс- подтверждение. В век электронных сервисов приходить в офис за полчаса до экскурсии, чтобы
И
Инесса
27 авг 2025
Экскурсия понравилась, автобус отличный, хорошая организация. Спасибо водителю Виталию и экскурсоводу Жужуне, получили много интересной информации
Т
Татьяна
20 авг 2025
Хочу поблагодарить экскурсовода Инну Васильевну, очень позитивная, общительная, рассказала о многих событиях и фактах этой экскурсии. Побывали в Правдинске, Низовье, замок Тапиау поразил своей красотой, в Гвардейске была обзорная экскурсия,
М
Мария
20 авг 2025
Очень насыщенная и интересная экскурсия! Гид - Инна Васильевна - настоящий профессионал, за 6 часов мы узнали все о Пруссии, о взаимоотношении России с Прусаками, увидели места воинской славы, побывали
Н
Надежда
20 авг 2025
С
Сергей
16 авг 2025
Н
Наталья
15 авг 2025
Л
Людмила
13 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, я хоть и местный житель, но посмотреть ранее увиденное или что-то новое всегда познавательная. Больше спасибо.
