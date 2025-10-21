Мои заказы

Мы отправимся в удивительное путешествие во времени по Калининградской области! За один день вы откроете два мира: старую Германию с её мощёными улочками, древними кирхами и орденскими замками, и современную
жизнь самого западного региона России.

Выберите один из маршрутов и посетите очаровательные города и посёлки, такие как Правдинск, Гвардейск или Железнодорожный. Вас ждут рыночные площади, смотровые площадки, руины с мозаикой и уникальные музеи.

Описание экскурсии

Калининград — город с двумя историями, но и область не отстает. Мы с вами отправимся исследовать Калининградскую область: за день вы познакомитесь с ее историей, увидите немецкое наследие и узнаете все о современной жизни региона. Вас ждет активная программа — приготовьтесь к морю новых эмоций. Вы можете выбрать маршрут из двух предложенных, каждый из которых поможет вам переместиться на несколько веков назад и побывать в старой Германии, где совершенно не чувствуется атмосфера современности. Вы посетите бывший Фридланд, который сегодня носит имя Правдинск. Здесь мы вспомним «героев былых времен», имена которых сохранились в городе, прогуляемся по рыночной площади и дадим вам возможность подняться на одну из самых первых кирх, построенных на нашей земле, — на смотровую площадку кирхи Святого Георгия. На экскурсии вы также сможете побывать в:поселке Зеленополье — увидите мозаику на руинах кирхи XVIII века;Знаменске — исследуете центр города и пройдетесь по семиарочному мосту через реку Преголя;Гвардейске — познакомитесь с историей Орденского замка Тапиау и сделаете фото на фоне ратуши с танцующими фигурками;поселке Низовье — вы узнаете все о первом Орденском замке Вальдау и заглянете в музей;Железнодорожном — одном из самых живописных поселений области, основанном в 1325 году как Гердауэн. Вас ждут Гердауэнская кирха и замковая мельница, а также антуражное кафе-музей «Патефон»;поселке Дружба — здесь находится Шлюз Мазурского канала и Алленбургская кирха, памятник кирпичной готики. Обратите внимание! На странице представлены предложения разных организаторов с разными маршрутами экскурсии — подробности можно посмотреть в программе.

По вторникам в 13:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Список посещаемых мест зависит от выбранного маршрута
  • Поселок Зеленополье:
  • Руины кирхи приходской церкви XVIII века
  • Правдинск (Фридланд):
  • Старая рыночная площадь города
  • Старейший парк
  • Смотровая площадка кирхи Святого Георгия
  • Знаменск (бывший Велау):
  • Семиарочный мост через р. Преголя
  • Немецкая Орденская церковь Св. Якуба
  • Водонапорная башня
  • Гвардейск:
  • Орденский замок Тапиау
  • Водонапорная башня Тапиау
  • Данцигерштрассе
  • Дом художника Ловиса Коринта
  • Ратуша с танцующими кукольными фигурками
  • Кирха Тапиау
  • Поселок Низовье (Вальдау):
  • Орденский замок Вальдау
  • Кирха Арнау (пос. Родники) памяти Святой Катарины
  • Железнодорожный (бывший Гердауэн):
  • Гердауэнская кирха
  • Замковая мельница
  • Кафе-музей «Патефон»
  • Поселок Дружба:
  • Алленбургская кирха
  • Шлюз Мазурского канала
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 137 отзывов
Н
Надежда
21 окт 2025
Одна из лучших экскурсий! Отличная организация, потрясающая экскурсовод Инна Васильевна! Прекрасный сюрприз и очень вкусный обед, рекомендую его обязательно! Очень много интересных фактов, понятно, что времени на всё не так
и много, но и невозможно охватить все за несколько часов. Мне достаточно было обзорно видеть некоторые кирхи, ну а действующие например в Правдинске оставили неизгладимое впечатление! Множество интересных фактов, невероятный сюрприз в Гвардейске. Комфортный автобус! Ну просто максимум удовольствия! Я не понимаю, что можно ещё сказать т к чему придраться. Еще раз мнение мое и мужа просто 10 из 10 баллов! Единственное, что на экскурсию в Вальдау нужны наличные, но сумма небольшая и мы в Правдинске спокойно сняли деньги. Спасибо большое организаторам и Инне Васильевне! Провожали ее под аплодисменты и не хотелось расставаться 😊!

Л
Любовь
1 окт 2025
М
Мила
18 сен 2025
Е
Елена
3 сен 2025
Н
Наталья
3 сен 2025
Нам все понравилось, прекрасные впечатления и начало путешествия. Организация прекрасная.
Г
Галина
3 сен 2025
Если коротко, то не понравилось! Повелась на описание множества мест. По сути показали более-менее только два! На осмотр дают миниму времени! В Правдинске-25мин. с учетом посещения туалета. Что можно увидеть
за25мин? Смотровая на колоколне закрыта на ремонт,но это не их вина,а хотела бы посмотреть. В офисе,перед оплатой,могли бы предупредить,возможно отказалась бы от поездки, т. к. люблю виды с высоты. На замок Тапиау в Гвардейске, дали 10мин, 10!!!!! Внутрь и на территорию не зашли. В описании поездки написано:обзорная, но не10 мин! Зато на гуляние по площади- 1,5 часа. Опять же с учётом музыкальных часов и посещением кафе. Если самостоятельно оббежать улочки в1,5ч. не уложиться,ахотелось бы посмотреть и городок. Заявленный п. Зеленополье,по дороге из автобуса указали на развалюшку кирху,где на стене мозаика из смальты. Даже на5 мин не выпустили разглядеть мозаику. Но гид (Инна Васильевна)сказала, т. к. она созидатель, особого внимания на развалюхи уделять не будет,а приветствует восстановленные объекты. Но некоторые и любители развалюх, как я,и моя соседка по креслу, которой тоже хотелось рассмотреть. В Знаменске так не были. Думала может что-то пропустила. Пересмотрела все свои фото,но из Знаменска ничего не нашлось. Кирху Арнау в п Родники показали на лету из автобуса, которую за деревьями почти не видно. Понравился музей замка Вальдау, и экскурсовод,много интересной информации,но от замка почти ничего не осталось. Вывод:заинтересованы собрать людей и получить прибыль.

И
Инна
28 авг 2025
Очень понравился экскурсовод. Инна Васильевна очень интересно все рассказывала, сопповождала рассказ стихами и песней. Спасибо ей огромное! Одно очень расстроило: к замку Тапиау приехали, но на 10 минут, внутрь не пошли. А в описании эксурсии не написано, что посещения не будет. Это плохо. Мы так хотели попасть. А на следующий день уже улетали домой.
Н
Надежда
27 авг 2025
Не рекомендую данного туроператора, после покупки экскурсии нам пришлось самим созваниваться с офисом и просить прислать смс- подтверждение. В век электронных сервисов приходить в офис за полчаса до экскурсии, чтобы
получить ваучер с номером автобуса. А потом проходить квест посадки в автобус, потому что пришел автобус с третьим номером, а не с номерами написанными на ваучере. Сама экскурсия неплохая, но анекдоты ссср не к месту.

И
Инесса
27 авг 2025
Экскурсия понравилась, автобус отличный, хорошая организация. Спасибо водителю Виталию и экскурсоводу Жужуне, получили много интересной информации
Т
Татьяна
20 авг 2025
Хочу поблагодарить экскурсовода Инну Васильевну, очень позитивная, общительная, рассказала о многих событиях и фактах этой экскурсии. Побывали в Правдинске, Низовье, замок Тапиау поразил своей красотой, в Гвардейске была обзорная экскурсия,
очень впечатляющая, был сюрприз от экскурсовода ((музыкальные часы на башне). Это просто ВАУ! Было всё отлично,пока Инна Васильевна решила нас сводить в кафе" Пруссия". Прошу не водите туда туристов, не позорьтесь. Там нас не ждут, от слова совсем. Кухня отвратительная, а отношение ещё хуже. Не травите людей и не портите впечатление о прекрасной экскурсии. Отдельная благодарность водителю Павлу

М
Мария
20 авг 2025
Очень насыщенная и интересная экскурсия! Гид - Инна Васильевна - настоящий профессионал, за 6 часов мы узнали все о Пруссии, о взаимоотношении России с Прусаками, увидели места воинской славы, побывали
в замке Вальдау, в Правдинске, Гвардейске и проездом в Знаменске, отведали шницель, всего не описать, невероятно информационно насыщенная экскурсия. Очень понравился сюрприз от Инны Васильевны в Гвардейске. Настроение испортили только попутчики, которые внесли склоки в кафе - не заказывали обед, но садятся за накрытый стол.

Н
Надежда
20 авг 2025
С
Сергей
16 авг 2025
Н
Наталья
15 авг 2025
Л
Людмила
13 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, я хоть и местный житель, но посмотреть ранее увиденное или что-то новое всегда познавательная. Больше спасибо.

