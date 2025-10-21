Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше жизнь самого западного региона России.



Выберите один из маршрутов и посетите очаровательные города и посёлки, такие как Правдинск, Гвардейск или Железнодорожный. Вас ждут рыночные площади, смотровые площадки, руины с мозаикой и уникальные музеи. Мы отправимся в удивительное путешествие во времени по Калининградской области! За один день вы откроете два мира: старую Германию с её мощёными улочками, древними кирхами и орденскими замками, и современную

Описание экскурсии Калининград — город с двумя историями, но и область не отстает. Мы с вами отправимся исследовать Калининградскую область: за день вы познакомитесь с ее историей, увидите немецкое наследие и узнаете все о современной жизни региона. Вас ждет активная программа — приготовьтесь к морю новых эмоций. Вы можете выбрать маршрут из двух предложенных, каждый из которых поможет вам переместиться на несколько веков назад и побывать в старой Германии, где совершенно не чувствуется атмосфера современности. Вы посетите бывший Фридланд, который сегодня носит имя Правдинск. Здесь мы вспомним «героев былых времен», имена которых сохранились в городе, прогуляемся по рыночной площади и дадим вам возможность подняться на одну из самых первых кирх, построенных на нашей земле, — на смотровую площадку кирхи Святого Георгия. На экскурсии вы также сможете побывать в:поселке Зеленополье — увидите мозаику на руинах кирхи XVIII века;Знаменске — исследуете центр города и пройдетесь по семиарочному мосту через реку Преголя;Гвардейске — познакомитесь с историей Орденского замка Тапиау и сделаете фото на фоне ратуши с танцующими фигурками;поселке Низовье — вы узнаете все о первом Орденском замке Вальдау и заглянете в музей;Железнодорожном — одном из самых живописных поселений области, основанном в 1325 году как Гердауэн. Вас ждут Гердауэнская кирха и замковая мельница, а также антуражное кафе-музей «Патефон»;поселке Дружба — здесь находится Шлюз Мазурского канала и Алленбургская кирха, памятник кирпичной готики. Обратите внимание! На странице представлены предложения разных организаторов с разными маршрутами экскурсии — подробности можно посмотреть в программе.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Список посещаемых мест зависит от выбранного маршрута

Поселок Зеленополье:

Руины кирхи приходской церкви XVIII века

Правдинск (Фридланд):

Старая рыночная площадь города

Старейший парк

Смотровая площадка кирхи Святого Георгия

Знаменск (бывший Велау):

Семиарочный мост через р. Преголя

Немецкая Орденская церковь Св. Якуба

Водонапорная башня

Гвардейск:

Орденский замок Тапиау

Водонапорная башня Тапиау

Данцигерштрассе

Дом художника Ловиса Коринта

Ратуша с танцующими кукольными фигурками

Кирха Тапиау

Поселок Низовье (Вальдау):

Орденский замок Вальдау

Кирха Арнау (пос. Родники) памяти Святой Катарины

Железнодорожный (бывший Гердауэн):

Гердауэнская кирха

Замковая мельница

Кафе-музей «Патефон»

Поселок Дружба:

Алленбургская кирха

Шлюз Мазурского канала Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Входные билеты

