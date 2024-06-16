Эта поездка-прогулка весьма необычна. Вы не только побываете в очаровательном Амалиенау, историческом Ратсхофе и на портовой набережной, но и попробуете аутентичные прусские блюда. Мы расскажем историю кушаний и поделимся воспоминания немцев, живших в этих краях много лет назад. Вы узнаете, можно ли засолить ворону и почему клопсы — это не просто фрикадельки.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Проезжая и прогуливаясь по Калининграду, вы увидите:

Кирху Юдиттен (Свято-Никольский монастырь) и малоизвестный сквер в окружении немецких особняков

Живописный пруд Поплавок — излюбленное место прогулок кёнигсбержцев

Улицу Красную и её уютные скверы

Старую портовую набережную с причалами, немецкими элеваторами и кораблями

На остановках в парках и скверах вы полакомитесь рыбно-мясными клопсами, цеппелинами, яблочным штруделем и кёнигсбержском кофе с пряностями. И узнаете:

Как готовятся настоящие клопсы и почему они вообще не похожи на то, что под таким названием подаётся в ресторанах

Почему главное немецкое блюдо из дичи — солёная ворона

Как связаны цеппелины и научно-технический прогресс

Все блюда мы приготовим в день экскурсии по старинным рецептам, полученным 30 лет назад от немецкой фрау, бывшей жительницы Кёнигсберга. Если захотите, мы поделимся ими с вами.

Организационные детали