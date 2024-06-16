Эта поездка-прогулка весьма необычна.
Вы не только побываете в очаровательном Амалиенау, историческом Ратсхофе и на портовой набережной, но и попробуете аутентичные прусские блюда. Мы расскажем историю кушаний и поделимся воспоминания немцев, живших в этих краях много лет назад. Вы узнаете, можно ли засолить ворону и почему клопсы — это не просто фрикадельки.
Вы не только побываете в очаровательном Амалиенау, историческом Ратсхофе и на портовой набережной, но и попробуете аутентичные прусские блюда. Мы расскажем историю кушаний и поделимся воспоминания немцев, живших в этих краях много лет назад. Вы узнаете, можно ли засолить ворону и почему клопсы — это не просто фрикадельки.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Проезжая и прогуливаясь по Калининграду, вы увидите:
- Кирху Юдиттен (Свято-Никольский монастырь) и малоизвестный сквер в окружении немецких особняков
- Живописный пруд Поплавок — излюбленное место прогулок кёнигсбержцев
- Улицу Красную и её уютные скверы
- Старую портовую набережную с причалами, немецкими элеваторами и кораблями
На остановках в парках и скверах вы полакомитесь рыбно-мясными клопсами, цеппелинами, яблочным штруделем и кёнигсбержском кофе с пряностями. И узнаете:
- Как готовятся настоящие клопсы и почему они вообще не похожи на то, что под таким названием подаётся в ресторанах
- Почему главное немецкое блюдо из дичи — солёная ворона
- Как связаны цеппелины и научно-технический прогресс
Все блюда мы приготовим в день экскурсии по старинным рецептам, полученным 30 лет назад от немецкой фрау, бывшей жительницы Кёнигсберга. Если захотите, мы поделимся ими с вами.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт Василий или Константин
- Между локациями перемещаемся на автомобиле Hyundai Elantra или такси (расходы включены)
- Чай, кофе и другие напитки можете купить дополнительно во время экскурсии
ежедневно в 12:30 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 600 ₽
|Дети до 16 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Свято-Никольского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 3274 туристов
Мы — команда гидов, где каждый специализируется на своей теме. Василий — бывший журналист, специалист по демонологии, славянскому и германскому язычеству. Показываю мистику и паранормальные явления. Константин — студент-архитектор, специалист по подземельям, фортам и мрачным районам Кёнигсберга и истории Второй Мировой войны. Олег — копатель и кладоискатель с большим опытом, специалист по подземельям и фортам Кёнигсберга.Задать вопрос
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