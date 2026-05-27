Мы отправимся в уникальное место, которое по протяжённости, красоте ландшафтов, богатству флоры и фауны не имеет аналогов в Европе. Я расскажу, как образовалась коса, кто здесь жил и что такое «песчаная катастрофа». Вы узнаете, зачем нужна орнитологическая станция. Мы пройдём по экотропам нацпарка, а завершим день в бывшем королевском курорте.
Мы прогуляемся по таинственному Танцующему лесу, где сосны застыли в движении, и попробуем разгадать его тайну.
Поднимемся на Высоту Эфа — отсюда видно Балтийское море, Куршский залив и белые дюны.
Заглянем на полевой стационар кольцевания птиц «Фрингилла» (по желанию), где орнитологи расскажут о своей работе.
Попробуем (если захотите) литовский десерт шакотис и местную рыбу горячего копчения.
Остановимся в бывшем королевском курорте Кранц — современном Зеленоградске — прогуляемся по Курортному проспекту и променаду у моря.
Вы сможете прокатиться на колесе обозрения «Глаз Балтики» и увидеть побережье с высоты 50 м. (по желанию).
- Поедем на автомобиле Toyota Avensis.
- Дополнительные расходы: экосбор (400 ₽, дети до 18 лет и пенсионеры бесплатно), экскурсия на полевой стационар «Фрингилла» (400 ₽, льготный — 200 ₽) — по желанию с апреля по октябрь, кофе-пауза или обед — по желанию.
- Дорога из Калининграда к Куршской косе занимает около 1,5–2 ч, из нацпарка в Зеленоградск — 30–50 мин. Время в поездке распределяется гибко, в зависимости от ваших пожеланий.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Калининграде
Впервые приехав в Калининград более 20 лет назад, я полюбила его с первого взгляда и поняла, что останусь здесь навсегда. Сейчас я дипломированный гид, аттестованный министерством туризма Калининградской области. С большим удовольствием проведу для вас свои авторские экскурсии, открою самобытность Янтарного края, расскажу о самых интересных моментах его многовековой истории и сделаю всё, чтобы вы захотели сюда вернуться!
