Вы будете очарованы вкусными запахами соленого моря 🌊, соснового леса и свежекопченой рыбы. Море и залив, движущиеся песчаные дюны и танцующий лес 🌳, бесконечное небо, обжигающее солнце ☀️ и прохладный ветер — прогулка 👣 здесь подарит вам приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в легких, головокружение в голове и умиротворяющий покой в душе.
Свободное время на купание и отдых на широких пляжах с белоснежным песком.
Важная информация:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
Возьмите с собой купальные принадлежности, воду и перекус.
Что входит
Транспортное обслуживание
Экскурсионное обслуживание
Въезд на территорию НП
Что не входит
Личные расходы на еду и напитки
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.