1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
85007 225₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Начало: Улица Шевченко, 2, корп. 5, Калининград
Расписание: Ежедневно с утра
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 999₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Закхайму: Кёнигсберг, спрятанный в Калининграде
Исследовать колоритный район дворов, приютов, школ, бастионов и современных арт-пространств
Начало: Закхаймские ворота
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
На седьмом небе от Калининграда
Найти и сосчитать важнейшие символы Кёнигсберга и его талисманы
Начало: в удобном для вас месте в пределах Калининграда
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в русскую Европу
Начало: Калининград, Ленинский проспект 81
Расписание: Ежедневно. По договорённости с путешественником
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Огромное спасибо Антону за экскурсию! Материал подан легко, запоминающе, не загружал датами. Антон очень вежливый, культурный, обаятельный. Водитель профессионал, как
- ООксана4 июня 2024Залог успеха любой экскурсии это гид. И нам в этом смысле очень повезло с Акимом! Прекрасная подача материала, поставленная речь. Что де касается маршрута, хотелось бы немного больше Амалиенау
- ИИрина4 июня 2024Прекрасная экскурсия, советую всем, кто первый раз в Калининграде
- ЕЕлена31 мая 2024Очень рекомендую обзорную экскурсию по Калининграду в качестве первого знакомства с городом. Андрей замечательный рассказчик, много новой и интересной информации получили. Калининград открылся с другой стороны.
- ЯЯна31 мая 2024Прекрасные 4 часа, которые пролетели незаметно. Интересный стройный рассказ Анастасии смог создать великолепное первое впечатление о Калининграде. Ни разу не
- ННиколай30 мая 2024Супер экскурсия! Ирина большая молодец, провела для нас экскурсию на одном дыхании, хотя и длилась более 3,5 часов. Очень много
- ИИрина27 мая 2024Рекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. Экскурсия больше автомобильная, чем пешеходная. Что меня очень устроило. Спасибо и за экскурсию и за настроение!
- ЛЛюбовь21 мая 2024Гид Светлана великолепно провела экскурсию. За плечами Светланы огромный багаж знаний и опыт, блестящая и выразительная речь. Прекрасно водит машину,
- IIrina20 мая 2024Спасибо прекрасному гиду Юлии за возможность ощутить атмосферу города! Замечательная экскурсия!
- ККсения16 мая 2024Александр отличный гид, уроженец Калининграда, знает историю города по всех тонкостях! Мы поехали на экскурсию сразу после прилёта, всё прошло превосходно! Мы познакомились с городом, узнали много новой, интересней, полезной информации! Благодарим от всего сердца!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Закхаймские ворота»
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