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интересных фактов про любимый город, отвечала на любые вопросы и подстраивалась под нас. Наверняка это было не просто при подачи информации для четверых разных по возрасту и своим интересам туристам, но Ирина блестяще справилась с этой задачей. При необходимости давала необходимую паузу для фиксации фантастических кадров и обсуждения полученной информации. Рекомендую к обязательному знакомству с городом в сопровождении с замечательным гидом и человеком Ириной!!!