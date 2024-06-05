Экскурсии к Закхаймским воротам

Найдено 9 экскурсий в категории «Закхаймские ворота» в Калининграде, цены от 950 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
4 часа
657 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950 за человека
Всё о Калининграде за 3,5 часа - на автомобиле
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
114 отзывов
Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
85007 225 за всё до 4 чел.
Семь ворот Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
137 отзывов
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
95 отзывов
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Весь Калининград за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
104 отзыва
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Начало: Улица Шевченко, 2, корп. 5, Калининград
Расписание: Ежедневно с утра
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 999 за всё до 5 чел.
Прогулка по Закхайму: Кёнигсберг, спрятанный в Калининграде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Прогулка по Закхайму: Кёнигсберг, спрятанный в Калининграде
Исследовать колоритный район дворов, приютов, школ, бастионов и современных арт-пространств
Начало: Закхаймские ворота
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 000 за человека
На седьмом небе от Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
На седьмом небе от Калининграда
Найти и сосчитать важнейшие символы Кёнигсберга и его талисманы
Начало: в удобном для вас месте в пределах Калининграда
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 700 за всё до 4 чел.
Путешествие в русскую Европу
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в русскую Европу
Начало: Калининград, Ленинский проспект 81
Расписание: Ежедневно. По договорённости с путешественником
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
    Огромное спасибо Антону за экскурсию! Материал подан легко, запоминающе, не загружал датами. Антон очень вежливый, культурный, обаятельный. Водитель профессионал, как
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    он выкручивал на таком большом автобусе! Очень довольно также ркчной прогулкой: пусть это и аудиогид, но рассказ интересный, весёлый, рассчитан на людей, которые приехали отдыхать. Еду с Вами в Янтарный и Светлогорск, до встречи!

  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
    Залог успеха любой экскурсии это гид. И нам в этом смысле очень повезло с Акимом! Прекрасная подача материала, поставленная речь. Что де касается маршрута, хотелось бы немного больше Амалиенау
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
    Прекрасная экскурсия, советую всем, кто первый раз в Калининграде
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Всё о Калининграде за 3,5 часа - на автомобиле
    Очень рекомендую обзорную экскурсию по Калининграду в качестве первого знакомства с городом. Андрей замечательный рассказчик, много новой и интересной информации получили. Калининград открылся с другой стороны.
    Очень рекомендую обзорную экскурсию по Калининграду в качестве первого знакомства с городом. Андрей замечательный рассказчик, многоОчень рекомендую обзорную экскурсию по Калининграду в качестве первого знакомства с городом. Андрей замечательный рассказчик, многоОчень рекомендую обзорную экскурсию по Калининграду в качестве первого знакомства с городом. Андрей замечательный рассказчик, многоОчень рекомендую обзорную экскурсию по Калининграду в качестве первого знакомства с городом. Андрей замечательный рассказчик, многоОчень рекомендую обзорную экскурсию по Калининграду в качестве первого знакомства с городом. Андрей замечательный рассказчик, многоОчень рекомендую обзорную экскурсию по Калининграду в качестве первого знакомства с городом. Андрей замечательный рассказчик, много
  • Я
    Яна
    31 мая 2024
    Гранд-тур по Калининграду
    Прекрасные 4 часа, которые пролетели незаметно. Интересный стройный рассказ Анастасии смог создать великолепное первое впечатление о Калининграде. Ни разу не
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    пожалела о выборе экскурсии вместо самостоятельного изучения города. Отдельная благодарность Анастасии и Сергею за проявленные внимательность и заботу во время нашего небольшого путешествия. Могу искренне порекомендовать эту эскурсию.

  • Н
    Николай
    30 мая 2024
    Семь ворот Калининграда
    Супер экскурсия! Ирина большая молодец, провела для нас экскурсию на одном дыхании, хотя и длилась более 3,5 часов. Очень много
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    интересных фактов про любимый город, отвечала на любые вопросы и подстраивалась под нас. Наверняка это было не просто при подачи информации для четверых разных по возрасту и своим интересам туристам, но Ирина блестяще справилась с этой задачей. При необходимости давала необходимую паузу для фиксации фантастических кадров и обсуждения полученной информации. Рекомендую к обязательному знакомству с городом в сопровождении с замечательным гидом и человеком Ириной!!!

    Супер экскурсия! Ирина большая молодец, провела для нас экскурсию на одном дыхании, хотя и длилась болееСупер экскурсия! Ирина большая молодец, провела для нас экскурсию на одном дыхании, хотя и длилась болееСупер экскурсия! Ирина большая молодец, провела для нас экскурсию на одном дыхании, хотя и длилась болееСупер экскурсия! Ирина большая молодец, провела для нас экскурсию на одном дыхании, хотя и длилась более
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Гранд-тур по Калининграду
    Рекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. Экскурсия больше автомобильная, чем пешеходная. Что меня очень устроило. Спасибо и за экскурсию и за настроение!
    Рекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. ЭкскурсияРекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. ЭкскурсияРекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. ЭкскурсияРекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. ЭкскурсияРекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. ЭкскурсияРекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. ЭкскурсияРекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. ЭкскурсияРекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. ЭкскурсияРекомендую эту экскурсию. Посмотрели сразу и всё. Экскурсовод Федор веселый, легкий. Приятное общение. Интересный рассказ. Экскурсия
  • Л
    Любовь
    21 мая 2024
    Гранд-тур по Калининграду
    Гид Светлана великолепно провела экскурсию. За плечами Светланы огромный багаж знаний и опыт, блестящая и выразительная речь. Прекрасно водит машину,
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    знает где удобнее расположить группу, чередует исторические факты с интересными историями и кофе-паузой в кафе-музее, где за чашкой вкуснейшего кофе, приготовленного в кофемашине 1961 года, продолжает рассказывать увлекательнейшую историю города. Очень советую данного экскурсовода, было комфортно, душевно, экскурсия прошла на одном дыхании.

  • I
    Irina
    20 мая 2024
    Всё о Калининграде за 3,5 часа - на автомобиле
    Спасибо прекрасному гиду Юлии за возможность ощутить атмосферу города! Замечательная экскурсия!
  • К
    Ксения
    16 мая 2024
    На седьмом небе от Калининграда
    Александр отличный гид, уроженец Калининграда, знает историю города по всех тонкостях! Мы поехали на экскурсию сразу после прилёта, всё прошло превосходно! Мы познакомились с городом, узнали много новой, интересней, полезной информации! Благодарим от всего сердца!!!
    Александр отличный гид, уроженец Калининграда, знает историю города по всех тонкостях! Мы поехали на экскурсию сразуАлександр отличный гид, уроженец Калининграда, знает историю города по всех тонкостях! Мы поехали на экскурсию сразу

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Закхаймские ворота»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
  2. Всё о Калининграде за 3,5 часа - на автомобиле
  3. Семь ворот Калининграда
  4. Гранд-тур по Калининграду
  5. Весь Калининград за один день
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  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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