Эта экскурсия познакомит Вас со старинными городами, когда-то принадлежавшими Восточной Пруссии.
До сих пор здесь сохранились достопримечательности, напоминающие об их прошлом: замок Тапиау, Фридландская кирха, заброшенная психиатрическая больница Алленберг — со мной вы узнаете, какие истории таят в себе «прусские» локации.
До сих пор здесь сохранились достопримечательности, напоминающие об их прошлом: замок Тапиау, Фридландская кирха, заброшенная психиатрическая больница Алленберг — со мной вы узнаете, какие истории таят в себе «прусские» локации.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
По городам Восточной ПруссииПредлагаю Вам посетить старые города Пруссии, находящиеся на востоке самой западной области России. Красивые дороги вдоль полей, лугов и аллей из вековых дубов, средневековые замки и кирхи, старые дома, усадьбы и виллы, провинциальная психиатрическая больница, построенная в 1856 году, — все это и ещё многое другое вы сможете увидеть за один день. В ходе экскурсии мы посетим:
- Озерск (Даркеемен) — маленький прусский городок, выросший вокруг мельницы. Здесь находится старейшая в России гидроэлектростанция;
- Черняховск (Инстербург), где есть два средневековых замка, хорошо сохранившийся центр рубежа XIX-XX веков и уникальные инженерные памятники;
- Гусев (Гауменбид) — в нем проходили ожесточенные бои во время Первой и Второй мировых войн. Достопримечательности Гусева отражают его богатое военное прошлое;
- Железнодорожный (Гердауен) — на его месте когда-то существовала прусская крепость;
- Правдинск (Фридланд), заложенный еще в XIV веке.
10.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Железнодорожный (Гердаун)
- Знаменск (Алленберг)
- Черняховск (Инстербург)
- Гусев (Гауменбид)
- Железнодорожный (Гердауен)
- Правдинск (Фридланд)
- Озерск (Даркеемен)
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание и экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Приеду по адресу
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: 10.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
1 мая 2024
Спасибо Олегу за увлекательные рассказы, в том числе и между точками маршрута: узнали много нового о Калининградской области - и времен Тевтонского ордена, и первой и второй мировых войн, и современности. За 10 часов экскурсии информации хватит на книгу по краеведению:).
Комфортабельное средство передвижения - разместились вчетвером по-королевски.
Еще раз большое спасибо. Обязательно будем рекомендовать всем знакомым.
Комфортабельное средство передвижения - разместились вчетвером по-королевски.
Еще раз большое спасибо. Обязательно будем рекомендовать всем знакомым.
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