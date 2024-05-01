А Анастасия

Спасибо Олегу за увлекательные рассказы, в том числе и между точками маршрута: узнали много нового о Калининградской области - и времен Тевтонского ордена, и первой и второй мировых войн, и современности. За 10 часов экскурсии информации хватит на книгу по краеведению:).

Комфортабельное средство передвижения - разместились вчетвером по-королевски.

Еще раз большое спасибо. Обязательно будем рекомендовать всем знакомым.