Приглашаю вас в путешествие по Восточной Пруссии, где вы сможете окунуться в атмосферу уютных городов довоенной Германии, приобщиться к быту рыцарей в средневековых замках, ощутить дух европейских улочек и оценить эстетику архитектуры XIX века.
Если вы интересуетесь историей и культурой, посещение довоенных городов Германии может быть удивительным опытом.
Если вы интересуетесь историей и культурой, посещение довоенных городов Германии может быть удивительным опытом.
Описание экскурсии
Замки, архитектура и культурное наследиеМы начнём нашу экскурсию в центре Калининграда. Проезжая через старинные Закхаймские ворота, мы отправимся изучать замки и малые города Восточной Пруссии. Нашим первым замком будет имение Вальдау. Замок расположен в окружении живописного парка и озера. В замке до сих пор бурлит Жизнь, здесь регулярно снимают кино! В его подвалах ещё витает дух рыцарского средневековья, а в других помещениях мы насладимся эстетикой жизни герцогов Пруссии. Далее мы отправимся в небольшой город Тапиау (Гвардейск), где находится одноимённый замок. Сейчас средневековый замок обретает новую жизнь, сбрасывая, с себя оковы современности и возвращает себе звание самого сохранившегося замка, а улицы Тапиау до сих пор хранят атмосферу Германской империи. Изюминкой нашей экскурсии станет прекрасный город Черняховск, в котором находится сразу 2 замка, а сам город очаровывает своей архитектурой. Первый замок, известный как Георгенбург, был построен в стиле неоготики в XIX веке. Хотя замок находится в плохом состоянии, его атмосфера и величие продолжают впечатлять посетителей. Второй замок, известный как Инстенбург, также представляет историческую ценность. Он был построен в стиле кирпичного готического зодчества и поражает своими украшениями и деталями. В настоящее время замок является музеем, где можно узнать больше о истории и культуре региона. Город Черняховск сам по себе обладает уникальной архитектурой XIX века. Его улочки украшены старинными зданиями, отражающими различные стили и эпохи, включая неоготику, неоклассицизм и барокко. Прогулка по улицам Черняховска позволит нам ощутить дух европейской эстетики XIX века и насладиться его красотой. Поездка по Восточной Пруссии, чтобы познакомиться с ее историческими достопримечательностями и архитектурой, обещает быть захватывающим и познавательным опытом.
Ежедневно. По договорённости с путешественником
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старинные города Тапиау, Инстербург и Гердауэн
- Средневековые рыцарские замки
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Посещение замка Вальдау (300р)
- Билеты в музей Инстербургская квартира (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, Площадь Василевского 3
Завершение: Калининград, площадь Победы д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. По договорённости с путешественником
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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