Замки, архитектура и культурное наследиеМы начнём нашу экскурсию с места, где когда-то был замкок Кёнигсберг. Мы сможем почувствовать его историческую значимость и вдохновиться атмосферой прошлого. Проезжая через старинные Закхаймские ворота, мы отправимся изучать замки и малые города Восточной Пруссии.

Нашим первым замком будет имение Вальдау. Замок расположен в окружении живописного парка и озера. В замке до сих пор бурлит Жизнь, здесь регулярно снимают кино! В его подвалах ещё витает дух рыцарского средневековья, а в других помещениях мы насладимся эстетикой жизни герцогов Пруссии.

Далее мы отправимся в небольшой город Тапиау, где находится одноимённый замок. Сейчас средневековый замок обретает новую жизнь, сбрасывая, с себя оковы современности и возвращает себе звание самого сохранившегося замка, а улицы Тапиау до сих пор хранят атмосферу Германской империи.

Изюминкой нашей экскурсии станет прекрасный город Черняховск, в котором находится сразу 2 замка, а сам город очаровывает своей архитектурой. Первый замок, известный как Георгенбург, был построен в стиле неоготики в XIX веке. Хотя замок находится в плохом состоянии, его атмосфера и величие продолжают впечатлять посетителей.

Второй замок, известный как Инстенбург, также представляет историческую ценность. Он был построен в стиле кирпичного готического зодчества и поражает своими украшениями и деталями. В настоящее время замок является музеем, где можно узнать больше о истории и культуре региона.

Город Черняховск сам по себе обладает уникальной архитектурой XIX века. Его улочки украшены старинными зданиями, отражающими различные стили и эпохи, включая неоготику, неоклассицизм и барокко. Прогулка по улицам Черняховска позволит нам ощутить дух европейской эстетики XIX века и насладиться его красотой.

Поездка по Восточной Пруссии, чтобы познакомиться с ее историческими достопримечательностями и архитектурой, обещает быть захватывающим и познавательным опытом.