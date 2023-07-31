Замки и архитектура Восточной Пруссии: индивидуальная экскурсия из Калининграда
Приглашаю вас в путешествие по Восточной Пруссии, где вы сможете окунуться в атмосферу уютных городов довоенной Германии, приобщиться к быту рыцарей в средневековых замках, ощутить дух европейских улочек и оценить эстетику архитектуры XIX века.
Если вы интересуетесь историей и культурой, посещение довоенных городов Германии может быть удивительным опытом.
Если вы интересуетесь историей и культурой, посещение довоенных городов Германии может быть удивительным опытом.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Старинные города Тапиау, Инстербург и Гердауэн
- Средневековые рыцарские замки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Замки, архитектура и культурное наследиеМы начнём нашу экскурсию с места, где когда-то был замкок Кёнигсберг. Мы сможем почувствовать его историческую значимость и вдохновиться атмосферой прошлого. Проезжая через старинные Закхаймские ворота, мы отправимся изучать замки и малые города Восточной Пруссии.
Нашим первым замком будет имение Вальдау. Замок расположен в окружении живописного парка и озера. В замке до сих пор бурлит Жизнь, здесь регулярно снимают кино! В его подвалах ещё витает дух рыцарского средневековья, а в других помещениях мы насладимся эстетикой жизни герцогов Пруссии.
Далее мы отправимся в небольшой город Тапиау, где находится одноимённый замок. Сейчас средневековый замок обретает новую жизнь, сбрасывая, с себя оковы современности и возвращает себе звание самого сохранившегося замка, а улицы Тапиау до сих пор хранят атмосферу Германской империи.
Изюминкой нашей экскурсии станет прекрасный город Черняховск, в котором находится сразу 2 замка, а сам город очаровывает своей архитектурой. Первый замок, известный как Георгенбург, был построен в стиле неоготики в XIX веке. Хотя замок находится в плохом состоянии, его атмосфера и величие продолжают впечатлять посетителей.
Второй замок, известный как Инстенбург, также представляет историческую ценность. Он был построен в стиле кирпичного готического зодчества и поражает своими украшениями и деталями. В настоящее время замок является музеем, где можно узнать больше о истории и культуре региона.
Город Черняховск сам по себе обладает уникальной архитектурой XIX века. Его улочки украшены старинными зданиями, отражающими различные стили и эпохи, включая неоготику, неоклассицизм и барокко. Прогулка по улицам Черняховска позволит нам ощутить дух европейской эстетики XIX века и насладиться его красотой.
Поездка по Восточной Пруссии, чтобы познакомиться с ее историческими достопримечательностями и архитектурой, обещает быть захватывающим и познавательным опытом.
Ежедневно. По договорённости с путешественником
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Посещение замка Вальдау (300р)
- Билеты в музей Инстербургская квартира (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Калининград, Ленинский проспект 81Завершение: Калининград, площадь Победы д. 10
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно. По договорённости с путешественникомЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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