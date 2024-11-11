Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас в путешествие по Восточной Пруссии, где вы сможете окунуться в атмосферу уютных городов довоенной Германии, приобщиться к быту рыцарей в средневековых замках, ощутить дух европейских улочек и оценить эстетику архитектуры XIX века.



Если вы интересуетесь историей и культурой, посещение довоенных городов Германии может быть удивительным опытом. 5 1 оценка

Семён Ваш гид в Калининграде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 23 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 8 часов 1-9 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Замки, архитектура и культурное наследие Мы начнём нашу экскурсию в центре Калининграда. Проезжая через старинные Закхаймские ворота, мы отправимся изучать замки и малые города Восточной Пруссии. Нашим первым замком будет имение Вальдау. Замок расположен в окружении живописного парка и озера. В замке до сих пор бурлит Жизнь, здесь регулярно снимают кино! В его подвалах ещё витает дух рыцарского средневековья, а в других помещениях мы насладимся эстетикой жизни герцогов Пруссии. Далее мы отправимся в небольшой город Тапиау (Гвардейск), где находится одноимённый замок. Сейчас средневековый замок обретает новую жизнь, сбрасывая, с себя оковы современности и возвращает себе звание самого сохранившегося замка, а улицы Тапиау до сих пор хранят атмосферу Германской империи. Изюминкой нашей экскурсии станет прекрасный город Черняховск, в котором находится сразу 2 замка, а сам город очаровывает своей архитектурой. Первый замок, известный как Георгенбург, был построен в стиле неоготики в XIX веке. Хотя замок находится в плохом состоянии, его атмосфера и величие продолжают впечатлять посетителей. Второй замок, известный как Инстенбург, также представляет историческую ценность. Он был построен в стиле кирпичного готического зодчества и поражает своими украшениями и деталями. В настоящее время замок является музеем, где можно узнать больше о истории и культуре региона. Город Черняховск сам по себе обладает уникальной архитектурой XIX века. Его улочки украшены старинными зданиями, отражающими различные стили и эпохи, включая неоготику, неоклассицизм и барокко. Прогулка по улицам Черняховска позволит нам ощутить дух европейской эстетики XIX века и насладиться его красотой. Поездка по Восточной Пруссии, чтобы познакомиться с ее историческими достопримечательностями и архитектурой, обещает быть захватывающим и познавательным опытом.

Ежедневно. По договорённости с путешественником Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Старинные города Тапиау, Инстербург и Гердауэн

Средневековые рыцарские замки Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Посещение замка Вальдау (300р)

Билеты в музей Инстербургская квартира (по желанию) Где начинаем и завершаем? Начало: Калининград, Площадь Василевского 3 Завершение: Калининград, площадь Победы д. 10 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно. По договорённости с путешественником Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.