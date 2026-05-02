Из Калининграда - по маршруту королевы Луизы: Черняховск, Советск и Неман
Увидеть руины тевтонских цитаделей, легендарный мост и город, где делили Европу
Эта поездка — возможность собрать мозаику истории из трёх разных, но связанных между собой городов.
Вы не просто увидите Черняховск, Советск и Неман с их памятниками архитектуры, а поймёте логику эпох, ощутите связь времён и привезёте с собой не только фотографии, но и целостный образ земли, где решались судьбы Европы.
Описание экскурсии
Держим курс на восток Калининградской области, чтобы своими глазами увидеть остовы былого величия, прикоснуться к шершавой кладке вековых стен и пройти по легендарному мосту, который помнит королеву. Это путешествие для тех, кто ценит историю, ощутимую в пространстве, и ищет диалога с ушедшими временами.
Программа и тайминг
9:00–12:00 — Черняховск (Инстербург)
В пути из Калининграда вы получите общее представление об истории края и Тевтонского ордена и настроитесь на путешествие во времени. По прибытии — погружение в атмосферу старого города, выросшего из орденского форпоста. Вы увидите: — замок Инстербург — кирху XIV века — старинные кварталы — знаменитый конезавод
13:00–14:30 — Советск (Тильзит)
Исследуем бывший Тильзит — город, где в 1807 году Наполеон и Александр I подписали судьбоносный мир. В программе: — мост королевы Луизы — пешеходная прогулка — время на обед (можно перекусить в местном кафе или воспользоваться ланч-боксом)
15:00–16:15 — Неман (Рагнит)
Этот город удивит вас самой монументальной крепостью маршрута. Вы осмотрите впечатляющие руины последней великой цитадели Тевтонского ордена. У вас будет время подняться на уцелевшие уровни, сделать фотографии и ощутить масштаб замысла рыцарей-строителей.
16:15–18:00 — обратная дорога в Калининград
Организационные детали
Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 2 лет
Возможно организовать трансфер из Зеленоградска в 8:00 с доплатой 500 ₽ за чел.
Дополнительно оплачивается: посещение конезавода — 500 ₽ за чел., обед в Немане — 700 ₽ за чел (по желанию)
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
4000 ₽
Дети до 18 лет
4000 ₽
Пенсионеры
4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице профессора Баранова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Анна — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 64712 туристов
Мы — ваши проводники в мир историй и впечатлений Калининградской области.
Проводим экскурсии с 2016 года. Не пересказываем факты, а оживляем историю, помогая почувствовать дух времени. Наши гиды — увлечённые рассказчики, читать дальшеуменьшить
влюблённые в свой край.
Проводим обзорные экскурсии по Калининграду, поездки на Куршскую косу и маршруты по замкам Тевтонского ордена. Предлагаем тематические программы о Кёнигсберге, янтарном промысле, архитектуре и культуре. Форматы — от групповых автобусных до индивидуальных прогулок и авторских маршрутов.
Никита
Очень приятно провели время и узнали много нового. Экскурсовод на протяжении 9 часов постоянно рассказывала обо всём, что видели. Много остановок по пути, не устаёшь от дороги. Автобус на 18 мест, вполне удобный. Группа достаточно большая, чтобы затеряться в толпе, но компактная. Однозначно рекомендую!
